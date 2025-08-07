Stephen Stierer es el drector sénior de preventa para Norteamérica en Fastly, un cargo en el que aprovecha más de dos décadas de experiencia en liderazgo de preventa. Su experiencia abarca una variedad de sectores críticos, incluyendo la seguridad en la nube, la infraestructura de Internet, el comercio electrónico y la empresa. Stephen se especializa en la estrategia de comercialización y ejecución de productos de vanguardia, con un enfoque particular en la seguridad en la nube, el rendimiento del sitio web y el análisis. Posee un profundo conocimiento técnico de las tecnologías de Internet, incluyendo la seguridad de aplicaciones (AppSec), DDoS, DNS y la gestión de bots. Stephen está basado en Boston, Massachusetts.

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