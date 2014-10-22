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Steve Souders
Chief Performance Officer
Steve trabaja en SpeedCurve en la interacción entre rendimiento y diseño. Anteriormente, trabajó como Head Performance Engineer en Google, Chief Performance en Yahoo! y Chief Performance Officer en Fastly. Steve ha sido pionero en gran parte del trabajo en el mundo del rendimiento web. Es autor de los libros High Performance Web Sites y Even Faster Web Sites. Es el creador de muchas herramientas y servicios de rendimiento, incluidos YSlow, HTTP Archive, Episodes, ControlJS y Browserscope. Steve enseñó CS193H: High Performance Web Sites (CS193H: Sitios web de alto rendimiento) en Stanford y es copresidente de Velocity, la conferencia de operaciones y rendimiento web de O'Reilly.
Nuevas configuraciones de gzip y cómo decidir qué comprimir
Recientemente Fastly realizó un análisis exhaustivo de los recursos que se deben comprimir. Hoy, los resultados de ese análisis se reflejan en la aplicación Fastly, que permite a nuestros clientes adoptar mejores configuraciones de gzip. Esto no solo hace que los sitios web de nuestros clientes sean más rápidos, sino que también reducirá las cargas mensuales de ancho de banda.