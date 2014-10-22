Steve trabaja en SpeedCurve en la interacción entre rendimiento y diseño. Anteriormente, trabajó como Head Performance Engineer en Google, Chief Performance en Yahoo! y Chief Performance Officer en Fastly. Steve ha sido pionero en gran parte del trabajo en el mundo del rendimiento web. Es autor de los libros High Performance Web Sites y Even Faster Web Sites. Es el creador de muchas herramientas y servicios de rendimiento, incluidos YSlow, HTTP Archive, Episodes, ControlJS y Browserscope. Steve enseñó CS193H: High Performance Web Sites (CS193H: Sitios web de alto rendimiento) en Stanford y es copresidente de Velocity, la conferencia de operaciones y rendimiento web de O'Reilly.

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