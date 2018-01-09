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Tom Daly
VP, Infrastructure
Tom Daly es Vice President of Infrastructure en Fastly. Anteriormente fue CTO y cofundador de Dynamic Network Services ("DYN"). Tom se unió a Fastly con 15 años de experiencia en ingeniería de redes y construcción de infraestructuras. Es miembro de la junta asesora del Departamento de Ingeniería del Instituto Politécnico de Worcester. Tom tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica e Informática del Instituto Politécnico de Worcester y un máster en dirección de empresas de Bentley.
El 2018 fue un gran año con 46 puntos POP y 20 Tbps de capacidad de borde conectada
Los equipos de Infraestructura y Operaciones Edge Cloud de Fastly llevaron a cabo en 2017 varios hitos importantes de implementación de puntos de presencia (POP) en todo el mundo, alcanzando asimismo 20 Tbps de capacidad de borde conectada. Desde nuestra última actualización, hemos implementado puntos POP adicionales en Atlanta, Houston, Columbus y Palo Alto, nuevas ubicaciones en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Columbus (Ohio), además de un nuevo punto POP habilitado para 100GE en Tokio (Japón). Estas actualizaciones nos permiten responder a las variables demandas de los clientes, reducir la latencia y mejorar la resiliencia de nuestra red. Sigue leyendo para ver lo que hemos estado haciendo.