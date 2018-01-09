Tom Daly, Ryan Landry

Los equipos de Infraestructura y Operaciones Edge Cloud de Fastly llevaron a cabo en 2017 varios hitos importantes de implementación de puntos de presencia (POP) en todo el mundo, alcanzando asimismo 20 Tbps de capacidad de borde conectada. Desde nuestra última actualización, hemos implementado puntos POP adicionales en Atlanta, Houston, Columbus y Palo Alto, nuevas ubicaciones en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Columbus (Ohio), además de un nuevo punto POP habilitado para 100GE en Tokio (Japón). Estas actualizaciones nos permiten responder a las variables demandas de los clientes, reducir la latencia y mejorar la resiliencia de nuestra red. Sigue leyendo para ver lo que hemos estado haciendo.