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Toru Maesaka
Staff Software Engineer
Como Staff Software Engineer en Fastly, Toru se encarga de los sistemas del edge orientados a Internet. Le gusta trabajar en sistemas de alto rendimiento que sean sencillos de entender y manejar.
Depuración de QUIC con H2O y QLog
QUIC es un protocolo seguro de la capa de transporte de baja latencia conocido popularmente como el protocolo de transporte de HTTP/3. En esta entrada te explicamos cómo añadimos compatibilidad con QLog, un formato incremental de registro de puntos de conexión QUIC, en H2O, un servidor de HTTP de código abierto que desplegamos en toda nuestra plataforma de edge cloud.
Cómo trasladamos nuestras estadísticas históricas desde MySQL a Bigtable sin sufrir tiempo de inactividad
A fin de dejar atrás una arquitectura antigua que se nos estaba quedando pequeña con rapidez, recientemente migramos nuestra base de datos de estadísticas históricas desde una instancia de MySQL autogestionada a Google Cloud Bigtable. Sigue leyendo para averiguar cómo lo logramos (sin sufrir tiempos de inactividad).