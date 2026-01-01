Trevor Parsons es Chief Scientist y cofundador de Logentries. Cuenta con más de 10 años de experiencia en software empresarial y es especialista en el desarrollo de herramientas de rendimiento y supervisión empresarial para sistemas distribuidos. Además, es investigador en el Performance Engineering Lab Research Group y trabajó como científico en el IBM Center for Advanced Studies. Trevor tiene un doctorado por la University College Dublin de Irlanda.

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