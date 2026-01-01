Tyler McMullen es CTO de Fastly, donde está a cargo de la arquitectura de sistemas y dirige la visión tecnológica de la empresa. Tyler formó parte del equipo fundador y creó las primeras versiones del sistema de purga instantánea, la API y los análisis en tiempo real de Fastly. Se describe a sí mismo como un tecnófobo cascarrabias y tiene experiencia en todo tipo de disciplinas que detesta, desde el diseño web hasta el desarrollo de kernels, pasando por los sistemas distribuidos.

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