Vadim Getmanshchuk es Advisory Sales Engineer en Fastly. Su carrera profesional comenzó a principios de la década de 1990, cuando fundó uno de los primeros proveedores de servicios de internet en Ucrania. Desde entonces, ha trabajado con infraestructuras de sistemas, redes e internet con las empresas más grandes del sector. En Fastly, trabaja con cuentas estratégicas clave para promocionar las líneas de servicio de distribución y Compute@Edge. En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con su familia, la carpintería, esquiar y hacer senderismo.

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