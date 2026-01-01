Zack se dedica a investigar sobre seguridad en Fastly. Desempeña tareas de desarrollo de productos de seguridad, diseño de la arquitectura, limpieza y transformación de paquetes y ciencia de datos. Anteriormente ocupó el puesto de Lead Security Researcher en una startup de la zona de Baltimore y durante varios años trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ha dado charlas en DEFCON, Shmoocon y BSides Rochester, y es miembro de SPARSA, una asociación especializada en seguridad de la zona de Rochester (Nueva York). Tiene especial interés en la ciencia de datos y el desarrollo de productos de seguridad, y le encanta practicar el red teaming y escalar paredes muy altas.

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