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Alexander Bergman
Directeur, protocoles TLS ingénierie et périphérie
Alexander Bergman est le directeur de la sécurité de la couche de transport des protocoles de périphérie et d’ingénierie, dirigeant le plus récemment les efforts d’ingénierie sur la solution Fastly DDoS Protection.
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Rapport sur les attaques DDoS en septembre
Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité.