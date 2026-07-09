Staff sales engineer chez Fastly, Ameet Bharwani travaille aux côtés de clients du secteur des médias pour concevoir et livrer des solutions hautement performantes. Ingénieur en solutions de longue date et fort d'une solide expertise dans les médias en ligne, la publicité et l'edge computing, Ameet a occupé des postes de direction et de responsabilité chez Fastly et LaunchDarkly, tout en travaillant dans le domaine des solutions vidéo et de l'adtech. Alliant une formation d'ingénieur à une expertise en stratégie numérique, API et big data, il stimule l'innovation en matière d'expérience utilisateur et de machine learning, concevant des solutions techniques complexes pour résoudre les défis commerciaux majeurs de ses clients.

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