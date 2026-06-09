Artur Bergman occupe le poste de directeur de la technologie et fondateur depuis avril 2024. Il a été notre architecte en chef de février 2020 à avril 2024, notre directeur général depuis la création de Fastly en mars 2011 jusqu’en février 2020, président du conseil d’administration de février 2020 à avril 2023, et est membre de notre conseil d’administration depuis mars 2011. De septembre 2007 à juin 2011, il a été successivement directeur, vice-président puis directeur de la technologie de Wikia, Inc., une plateforme mondiale de partage des connaissances communautaires. De novembre 2005 à mars 2007, il a occupé le poste de responsable de l’ingénierie pour Six Apart Ltd., un service de réseautage social. Du second semestre 2003 à août 2005, il a été responsable de l’ingénierie chez Fotango, Ltd, une filiale de Canon Europe.

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