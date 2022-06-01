Brock Norvell
Architecte de solutions serverless senior, Fastly
En tant qu'architecte de solutions Serverless senior chez Fastly, Brock résout des problèmes intéressants d'Edge Compute et promeut activement toutes les technologies liées au Serverless. Avant de rejoindre Fastly, il a participé à de nombreux démarrages en tant que fondateur et premier employé. Quand il ne travaille pas, on le trouve souvent à moto dans les canyons de Californie, derrière l'objectif d'un appareil photo, ou en quête d'un meilleur barbecue.
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Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute
Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande.
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Edgemesh's 5x faster time-to-first-byte with Compute@Edge | Fastly
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