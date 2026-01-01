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Bases de données clé-valeur

La bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituels

Websockets & Fanout

Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurer

SDK pour développeurs

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Enterprise Serverless

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Accélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantique

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Cache programmable

Bénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.

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