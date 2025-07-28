Revenir au blog
Daniel Cummings
VP Media & Entertainment Group, Fastly
Daniel Cummings dirige l’organisation commerciale de Fastly dédiée aux Médias et divertissement, où il crée des partenariats stratégiques avec les plus grandes marques mondiales dans les domaines du contenu, des jeux, des médias et du divertissement. Il pilote des solutions collaboratives qui livrent une infrastructure de périphérie haute performances dans le cloud, le CDN et les expériences numériques.
-
Naviguer dans le paradoxe de la confidentialité et de la performance
Donnez aux éditeurs les moyens de prospérer dans un monde où la confidentialité est primordiale grâce à Trusted Server, basé sur Fastly Compute. Reprenez le contrôle de votre stratégie publicitaire et de vos données.