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Frank Denis
Ingénieur principal
Frank Denis est un ingénieur principal de l’équipe d’isolation de Fastly. Auparavant, il a travaillé comme chercheur en sécurité chez OVH, luttant contre la cybercriminalité afin de rendre Internet plus sûr. Outre la sécurité informatique, Frank s’intéresse au traitement numérique des images et à la cryptographie appliquée, apportant constamment sa contribution aux logiciels open source.
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