Gary Harrison est ingénieur en détection chez Fastly, où il crée des logiques et des automatisations pour identifier et répondre aux menaces. Sa passion réside dans l'automatisation de la sécurité, car il a passé bien trop de temps à répéter les mêmes tâches simples au cours de ses 15 années dans le domaine. Auparavant, il était ingénieur chez Dropbox et consultant chez Mandiant et Rapid7, et il a vu un peu de tout ce que les opérations défensives peuvent offrir.

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