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Gary Harrison
Ingénieur en détection chez Fastly
Gary Harrison est ingénieur en détection chez Fastly, où il crée des logiques et des automatisations pour identifier et répondre aux menaces. Sa passion réside dans l'automatisation de la sécurité, car il a passé bien trop de temps à répéter les mêmes tâches simples au cours de ses 15 années dans le domaine. Auparavant, il était ingénieur chez Dropbox et consultant chez Mandiant et Rapid7, et il a vu un peu de tout ce que les opérations défensives peuvent offrir.
Opérations de sécurité plus intelligentes : adopter la détection en tant que code
Modernisez la sécurité avec la détection-as-code. Apprenez à automatiser la détection et la réponse aux menaces en utilisant DevSecOps et des outils comme le simulateur WAF de Fastly.