Jonathan est responsable de la gestion des produits de la plateforme chez Fastly, où il se consacre à l’amélioration de l’expérience utilisateur. Avant de rejoindre Fastly, Jonathan était ingénieur logiciel senior chez Netlify, où il travaillait sur l’interface utilisateur du produit principal et sur le développement commercial. Avant de se lancer dans le secteur des technologies, Jonathan était musicien classique ; il s’est produit dans des lieux aussi variés que le Carnegie Hall, des stades de la NFL, et même sur un radeau sur le lac Michigan.

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