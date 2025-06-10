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Marshall Erwin
Directeur de la sécurité de l'information
Marshall Erwin est le directeur de la sécurité de l'information chez Fastly, supervisant les opérations de sécurité, l'architecture et la conformité pour protéger l'infrastructure mondiale de l'entreprise. Auparavant, il a passé huit ans chez Mozilla en tant que Chief Security Officer et Head of confidentialité, où il a dirigé les principales initiatives de sécurité de Firefox. Fort de plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité, il a débuté sa carrière au sein de la communauté du renseignement en analysant les cybermenaces des États-nations, puis a contribué à façonner la législation sur la cybersécurité et la sécurité nationale au Sénat.
L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité
Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures.
Point de vue du RSSI : rapport Threat Insights du deuxième trimestre 2025
Découvrez le rapport sur les menaces du 2e trimestre 2025 de Fastly à travers les yeux de notre RSSI, Marshall Erwin. Découvrez des informations sur le trafic des bots et les pratiques de sécurité clés.
Point de vue du CISO : Rapport sur les informations de menaces du premier trimestre 2025
Découvrez l'avis du CISO Marshall Erwin sur le rapport de Fastly concernant les menaces du premier trimestre 2025, y compris les évolutions des attaques sur l'e-commerce, les tendances du trafic des bots et les risques de la chaîne d'approvisionnement.