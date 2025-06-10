Marshall Erwin est le directeur de la sécurité de l'information chez Fastly, supervisant les opérations de sécurité, l'architecture et la conformité pour protéger l'infrastructure mondiale de l'entreprise. Auparavant, il a passé huit ans chez Mozilla en tant que Chief Security Officer et Head of confidentialité, où il a dirigé les principales initiatives de sécurité de Firefox. Fort de plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité, il a débuté sa carrière au sein de la communauté du renseignement en analysant les cybermenaces des États-nations, puis a contribué à façonner la législation sur la cybersécurité et la sécurité nationale au Sénat.

Afficher la biographie