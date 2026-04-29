Revenir au blog
Samir Sherif
Responsable mondial de la sécurité des systèmes d’information pour les services financiers
Samir est le Global Field CISO chez Fastly, où il travaille à l’intersection de la cybersécurité, de la résilience et de la transformation numérique. Fort de plus de deux décennies de leadership exécutif dans les secteurs de la banque mondiale, des Services financiers et des technologies d’Entreprise, il apporte une combinaison rare d’informations réglementaires approfondies et de stratégie de sécurité pratique. Sa carrière s’est concentrée sur l’aide aux organisations pour naviguer dans des environnements de risque complexes, créer des programmes de sécurité résilients et aligner la cybersécurité sur la croissance de l’entreprise dans des secteurs hautement réglementés et à forts enjeux.
Mythe ou merveille : Claude Mythos et ce que cela signifie pour la sécurité
Apprenez-en plus sur l’annonce Claude Mythos IA et sa véritable signification pour la sécurité. Découvrez pourquoi la protection de durée d’exécution est désormais essentielle contre la découverte de vulnérabilités à la vitesse des machines.