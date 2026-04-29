Samir est le Global Field CISO chez Fastly, où il travaille à l’intersection de la cybersécurité, de la résilience et de la transformation numérique. Fort de plus de deux décennies de leadership exécutif dans les secteurs de la banque mondiale, des Services financiers et des technologies d’Entreprise, il apporte une combinaison rare d’informations réglementaires approfondies et de stratégie de sécurité pratique. Sa carrière s’est concentrée sur l’aide aux organisations pour naviguer dans des environnements de risque complexes, créer des programmes de sécurité résilients et aligner la cybersécurité sur la croissance de l’entreprise dans des secteurs hautement réglementés et à forts enjeux.

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