En tant qu'ingénieur cloud senior chez Fastly, Shaun Flagg travaille aux côtés de clients du secteur des médias, du divertissement et des jeux vidéo sur la distribution en périphérie, le streaming média, le computing, la sécurité et les architectures à grande échelle. Fort de vingt ans d'expérience, Shaun a participé à des projets d'ingénierie, de produits et d'architecture chez Fastly, Brightcove, SiriusXM, Warner Bros. Discovery et Cox Media Group. Il se concentre aujourd'hui sur la vidéo à fort trafic, la stratégie CDN, l'edge computing et les systèmes médias distribués.

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