Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente Austin Spires, John Agger Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel. 20 juillet 2026

MoQ en tête de course Luke Curley Qu'ont en commun la Formule 1, les drones et le streaming en direct ? Dans cet article invité, Luke Curley, co-créateur de MoQ, explique comment Media over QUIC transforme la distribution de médias à faible latence. 14 juillet 2026

Six erreurs courantes du streaming en direct (et comment les éviter) Mark Richards Après des années à accompagner certains des plus grands événements de streaming en direct au monde, nous avons vu les mêmes erreurs se reproduire encore et encore. Voici comment les éviter. 11 juin 2026

Protocole Media over QUIC : le streaming peut-il enfin avoir à la fois de l’échelle et une faible latence ? Zac Shenker, John Agger Le protocole Media over QUIC (MoQ) vise à unifier la faible latence et l’échelle en diffusant en temps réel via QUIC et en remplaçant les segments par un modèle de distribution plus efficace. 15 avril 2026

Pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel Simon Wistow Découvrez pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel. Découvrez comment les contrôles de couche 7, l'edge, la validation de jetons et la sécurité en temps réel réduisent le piratage sans gêner les utilisateurs légitimes 09 avril 2026

Intrus invisibles – Comment les bots sabotent les services de streaming Alina Lehtinen-Vela Découvrez comment les bots perturbent les services de streaming, entraînant des pannes et des fraudes, et ce qui peut être fait pour protéger le contenu numérique et améliorer l’expérience utilisateur. 17 avril 2025

Delivering What Modern Broadcasters Need at IBC | Fastly Noel Penzer With streaming now the most common way for viewers to watch content, the modern broadcaster needs to focus on scalability, resiliency, and security. 06 septembre 2022

A closer look at low latency delivery John Agger Latency — the lag between when the packet leaves the streaming source and when it arrives at the consumer’s device — takes many forms, with the most common being lag, dropped frames, buffering, and with that reduced video quality. 26 juillet 2022

Five ways to make your CDN work harder for you Chris Buckley, John Agger There are many more well-documented reasons to make a CDN part of your distribution. In this blog post we examine some lesser-known rationales to help you scale and improve your business. 19 juillet 2022

Live sports delivery challenges conquered | Fastly John Agger With zero tolerance for rebuffering and streams that scale from zero to massive in no time, the stakes are unusually high, making live sport the most demanding content type to deliver, requiring both flexibility and resiliency. 12 juillet 2022

HTTP/3 and QUIC free for all customers | Fastly Jana Iyengar QUIC version 1 is officially formalized, and QUIC deployments will now move away from using temporary draft versions to the newly minted version 1. 29 avril 2022

What benefits does "the edge" offer digital publishing? | Fastly Bridget Lane By bringing your content closer to the reader, you bypass the conventional cost and rules associated with server space and infrastructure maintenance, and you gain some additional benefits. Let’s explore them. 20 décembre 2021

Modern CDN for Digital Publishing John Agger The key to customer retention is serving the most up-to-date content instantly, personalizing that content for readers, and ensuring online experiences are responsive, safe, and secure. Here are three ways a modern content delivery network, or CDN, can help you do just that. 29 novembre 2021