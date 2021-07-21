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Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

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    Chris Buckley, John Agger

    There are many more well-documented reasons to make a CDN part of your distribution. In this blog post we examine some lesser-known rationales to help you scale and improve your business.

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    With zero tolerance for rebuffering and streams that scale from zero to massive in no time, the stakes are unusually high, making live sport the most demanding content type to deliver, requiring both flexibility and resiliency.

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  • Who Takes the Gold in the Fastly Games?

    David Belson

    The Fastly Games compare countries in four data-driven events based on aggregated network traffic: IPv6 adoption, HTTP versions, operating system (OS) versions, and browser versions.

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