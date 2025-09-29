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De la Climate Week NYC à l'engagement 100 % renouvelable de Fastly

Eoghan Kelly

Spécialiste principal en durabilité

Actualités de la sociétéCulture

Chaque année, la Climate Week NYC rassemble des leaders d'entreprises, de technologies, de gouvernements et de la société civile pour partager des solutions et établir une norme plus élevée pour le progrès. L'édition 2025, qui s'est tenue du 21 au 28 septembre, a rassemblé des milliers de participants lors de plus de 1 000 événements sous le thème Power On.

L'édition de cette année a clairement montré que même si l'action climatique des entreprises devient plus discrète, elle ne ralentit pas. Les entreprises continuent d'investir massivement dans la décarbonisation, l'adaptation au climat et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, non pas pour l'apparence, mais parce que la continuité des activités en dépend. 

Les entreprises innovent également avec des solutions climatiques activées par l'IA pour accélérer la transition. Le revers de la médaille de cette innovation est la croissance explosive de l'IA et la demande d'énergie des centres de données qui en découle. Pour y remédier, les entreprises et les gouvernements ont été invités à accélérer l'octroi des permis, à adopter des stratégies audacieuses d'approvisionnement en énergies renouvelables et à passer à une électricité sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en gardant à l'esprit l'accessibilité financière et les avantages pour la collectivité.

Ce message résonne fortement chez Fastly : la construction d'un internet plus durable passe par l'accélération du déploiement des énergies propres. Aujourd'hui, nous annonçons la prochaine étape de notre parcours en matière de développement durable : un engagement à couvrir 100 % de l'électricité non renouvelable consommée dans notre réseau mondial et nos bureaux par des certificats d'attributs environnementaux (CAE) de haute qualité.

L'engagement 100 % renouvelable de Fastly

Chez Fastly, nous avons toujours pensé qu'un meilleur Internet est aussi un Internet plus durable. Notre réseau est déjà performant, mais nous savons que l'efficacité seule ne suffit pas à répondre aux exigences urgentes du changement climatique. 

C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer une avancée significative dans notre parcours de développement durable : à partir de cette année (2025), Fastly s'engage à couvrir 100 % de l'électricité non renouvelable consommée par nos équipements sur l'ensemble de notre réseau mondial de points de présence PoP (points of presence) et dans nos bureaux, avec des certificats d'attributs environnementaux (EAC) de haute qualité tels que les certificats d'énergie renouvelable (CER). Pour la faible quantité d'émissions directes restantes, nous les compenserons afin de garantir que notre empreinte carbone de portée 1 et 2 soit intégralement prise en compte.

Cet engagement est la bonne chose à faire d'un point de vue environnemental. C'est aussi une étape cruciale pour nos précieux clients. En assurant une couverture renouvelable de 100 % pour notre consommation directe d'électricité, nous aidons nos clients à atteindre leurs propres objectifs climatiques ambitieux. 

Pour renforcer les capacités de nos clients à se conformer aux exigences réglementaires croissantes en matière de divulgation des émissions de la chaîne d'approvisionnement, nous avons également lancé un nouveau tableau de bord sur le développement durable, qui fournit des données fiables et granulaires sur la consommation d'électricité, la couverture renouvelable et les émissions de carbone liées à l'électricité générées par l'utilisation de la plateforme Fastly périphérie. Il est donc plus facile que jamais pour nos clients non seulement de tracer et de divulguer leur impact environnemental, mais aussi de le comprendre et de l'optimiser. 

Pourquoi les certificats d'attributs énergétiques (CAE) maintenant ?

Les EAC offrent une approche mondialement reconnue et basée sur le marché qui nous permet d'atteindre une couverture 100 % renouvelable rapidement et de manière fiable. Ces certificats sont vérifiés de manière indépendante et traçables, ce qui garantit que notre consommation d'électricité est entièrement couverte par des sources renouvelables. 

Ce n'est que le début

Si notre engagement à réduire nos émissions du champ d'application 1 et 2 constitue une étape importante, nous tenons à souligner qu'il s'agit d'un point de départ et non d'un objectif final. Cette année, pour la première fois, Fastly a entrepris un inventaire complet de ses émissions de gaz à effet de serre, et nous divulguerons nos émissions du champ d'application 1, 2 et 3 plus tard dans l'année. Sans surprise, la majorité de nos émissions relèvent du champ d'application 3, qui englobe l'ensemble de notre chaîne de valeur. À l'avenir, nous nous engageons à collaborer avec nos fournisseurs et nos partenaires pour réduire ces impacts du champ d'application 3.

Depuis le premier jour, nous repoussons les limites pour rendre Internet plus rapide, plus sûr et plus efficace. Notre engagement à utiliser à 100 % des énergies renouvelables témoigne de notre volonté permanente de construire un avenir plus durable pour Internet et pour tous ceux qui en dépendent. Nous nous réjouissons de cette étape et nous sommes impatients de vous faire part de nos progrès continus dans ce parcours critique.

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