L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
EntrepriseL’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligneCarte réseauUne toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’huiRelations avec les analystes du secteurDécouvrez ce que les analystes du secteur pensent de FastlyNouveautésAnnonces et informations récentesPlateformeLa plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécuriséesTémoignages clientsDécouvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissentÉvénementsRencontrez-nous lors d’un événementCarrièresRejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN)Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondialeStreaming en directProposez des expériences de streaming fluides et efficacesVidéos à la demande (VoD)Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demandeMedia Shield Optimisez les déploiements multi-CDNPackaging à la voléeConditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réelImage OptimizerTraitement des images rapide et à la pointe de la technologieÉquilibreur de charge (load balancer)Contrôle granulaire des décisions de routageCryptage TLSSimplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS)Origin Connect Connectez-vous directement à FastlyAdresses IPGérez facilement vos adresses IPHTTP/3 et QUICProtocoles modernesAPI de recherche de domainesRecherche instantanée et précise de noms de domaineObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
DéveloppeursCréez quelque chose d’incroyable aujourd’huiProgramme Fast ForwardPour un Internet plus fiableOutils de développementDes outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipesSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyCommunautéRejoignez des développeurs du monde entierS’inscrireCréez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ?Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantesPartenaires cloudDécouvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloudPartenaires de distributionAméliorez vos offres et capacités avec les produits FastlyPartenaires technologiques et d’intégrationDécouvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenairesAccédez à toutes vos ressources de partenaires FastlyDevenez partenaireDéveloppez votre activité en revendant ou en recommandant des produits FastlyTrouvez un partenaireNous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

DocumentationTirez le meilleur parti de FastlyBibliothèque de ressourcesDécouvrir des feuilles de données, des rapports et plus encoreFastly AcademyFormation pratique sur les produits FastlyCentre d’apprentissageEn savoir plus sur les technologies InternetBlogNos dernières idées et réflexionsRecherche dans le domaine de la sécuritéUne sécurité renforcée grâce à la recherchePoint de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistanceComment pouvons-nous vous aider ?Nous contacterContactez-nous dès aujourd’hui
Revenir au blog

Follow and Subscribe

Fastly DDoS Protection remporte le prix TechForward de la sécurité cloud de SiliconANGLE

David King

Responsable marketing produit de groupe, sécurité

Sécurité
Une illustration d'une main tenant un mégaphone avec des icônes de bouclier et de cadenas émettant un son fort

Nous sommes ravis d'annoncer que Fastly DDoS Protection a remporté un prix TechForward de SiliconANGLE dans la catégorie Sécurité cloud. Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance dans le cadre d'une concurrence directe avec de solides fournisseurs de solutions de cloud computing, tels qu'Aviatrix et Operant AI. Les prix TechForward récompensent les technologies et solutions qui font progresser les entreprises. En tant que voix de confiance de l'enterprise et des technologies émergentes, SiliconANGLE applique une lentille éditoriale rigoureuse pour mettre en évidence les innovations qui remodèlent la façon dont les entreprises fonctionnent dans notre environnement en évolution rapide. 

Une fondation primée

Forts de plus de dix ans d'expérience dans la défense contre les plus grandes attaques, nous avons lancé Fastly DDoS Protection l'année dernière, notre solution adaptative et automatisée conçue pour lutter contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) des applications. En nous appuyant sur les connaissances acquises dans le cadre de solutions et de services antérieurs, nous avons cherché à créer un produit que les clients pourraient mettre en marche et *poof* le déni de service distribué disparaîtrait.

Peu de temps après son lancement, des dizaines de clients de tous les secteurs et de toutes les tailles d'entreprise ont adopté la solution Fastly DDoS, et récemment, un panel de nos pairs l'a remarqué. 32 juges issus de divers secteurs, postes et fonctions se sont réunis pour décerner ce prix à notre solution.

Qu'ont-ils vu dans notre solution ?

Outre le fait que les clients lui attribuent 4,8 étoiles sur des sites d'évaluation par les pairs tels que Gartner Peer Insights, ils ont noté ses caractéristiques :

  1. Capacité réseau de pointe pour absorber les plus grandes attaques

  2. Déploiement en quelques secondes avec protection instantanée

  3. Technologie capable de distinguer les moments viraux et autres pics légitimes des attaques malveillantes

Arrêter les attaques grâce à un réseau à la pointe du secteur

Le réseau Fastly agit comme une couche de protection globale pour tous les clients qui y fonctionnent. En plus de la protection inhérente aux couches 3 et 4 que nous fournissons avec notre capacité réseau de pointe de 462 Tbps1, chaque point of presence exécute la protection Fastly DDoS Protection, qui limite toute latence observée par des solutions comparables sur le marché. 

Un déploiement rapide pour une protection encore plus rapide

D'une simple pression sur un interrupteur, tout le monde peut déployer Fastly DDoS Protection et réduire instantanément les attaques DDoS des applications. Alors que les déploiements cloud et de périphérie nécessitent souvent des diagrammes d'architecture, des discussions entre ingénieurs et de longues périodes de test, Fastly DDoS Protection ne nécessite qu'une activation et une décision : commencer à bloquer maintenant ou enregistrer ce que le système aurait fait pour valider l'efficacité. Quelle que soit la décision, la validation de l'efficacité ne prend que quelques secondes, avec des tableaux de bord et des vues approfondies sur les attaques individuelles et des informations sur les règles qui ont été automatiquement générées pour les arrêter. Notre solution contraste fortement avec les normes de l'industrie, qui exigent souvent de longues périodes d'apprentissage qui nécessitent des répétitions fréquentes en réponse aux mises à jour de la politique.

Technologie adaptative pour atténuer automatiquement les attaques

Le moteur exclusif Adaptive Threat Engine de Fastly alimente la solution, atténuant automatiquement les attaques sur les applications et les API des clients. Créée sur une double approche, elle prend en compte non seulement les pics de trafic, mais aussi les caractéristiques du trafic, ce qui garantit qu'un pic massif de trafic à des fins légitimes, comme un moment viral sur les médias sociaux ou une campagne de marketing, n'est pas impacté par des outils automatisés. Alors que les applications et les API du monde entier continuent de générer des revenus supplémentaires pour leurs organisations, les hackers en ont pris bonne note, tirant un trafic d'attaque en augmentation constante sur les clients depuis le début de l'année 2025. Heureusement, Fastly DDoS Protection leur permet de ne pas subir de baisse de performance, de pannes ou d'augmentation des coûts opérationnels.

Commencer avec la solution de protection contre les attaques par déni de service distribué primée de Fastly

Remporter ce prix n'est que le début pour Fastly DDoS Protection, et nous avons encore plus de mises à jour passionnantes à venir bientôt ! Commencez dès aujourd'hui à tirer parti de notre solution adaptative et bénéficiez de 500 000 requêtes gratuites, ou contactez notre équipe pour en savoir plus.

1 au 30 juin 2025

Prêt à commencer ?

Contactez-nous dès aujourd’hui
Parler à un expert