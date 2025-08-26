Nous sommes ravis d'annoncer que Fastly DDoS Protection a remporté un prix TechForward de SiliconANGLE dans la catégorie Sécurité cloud. Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance dans le cadre d'une concurrence directe avec de solides fournisseurs de solutions de cloud computing, tels qu'Aviatrix et Operant AI. Les prix TechForward récompensent les technologies et solutions qui font progresser les entreprises. En tant que voix de confiance de l'enterprise et des technologies émergentes, SiliconANGLE applique une lentille éditoriale rigoureuse pour mettre en évidence les innovations qui remodèlent la façon dont les entreprises fonctionnent dans notre environnement en évolution rapide.

Une fondation primée

Forts de plus de dix ans d'expérience dans la défense contre les plus grandes attaques, nous avons lancé Fastly DDoS Protection l'année dernière, notre solution adaptative et automatisée conçue pour lutter contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) des applications. En nous appuyant sur les connaissances acquises dans le cadre de solutions et de services antérieurs, nous avons cherché à créer un produit que les clients pourraient mettre en marche et *poof* le déni de service distribué disparaîtrait.

Peu de temps après son lancement, des dizaines de clients de tous les secteurs et de toutes les tailles d'entreprise ont adopté la solution Fastly DDoS, et récemment, un panel de nos pairs l'a remarqué. 32 juges issus de divers secteurs, postes et fonctions se sont réunis pour décerner ce prix à notre solution.

Qu'ont-ils vu dans notre solution ?

Outre le fait que les clients lui attribuent 4,8 étoiles sur des sites d'évaluation par les pairs tels que Gartner Peer Insights , ils ont noté ses caractéristiques :

Capacité réseau de pointe pour absorber les plus grandes attaques Déploiement en quelques secondes avec protection instantanée Technologie capable de distinguer les moments viraux et autres pics légitimes des attaques malveillantes

Arrêter les attaques grâce à un réseau à la pointe du secteur

Le réseau Fastly agit comme une couche de protection globale pour tous les clients qui y fonctionnent. En plus de la protection inhérente aux couches 3 et 4 que nous fournissons avec notre capacité réseau de pointe de 462 Tbps1, chaque point of presence exécute la protection Fastly DDoS Protection, qui limite toute latence observée par des solutions comparables sur le marché.

Un déploiement rapide pour une protection encore plus rapide

D'une simple pression sur un interrupteur, tout le monde peut déployer Fastly DDoS Protection et réduire instantanément les attaques DDoS des applications. Alors que les déploiements cloud et de périphérie nécessitent souvent des diagrammes d'architecture, des discussions entre ingénieurs et de longues périodes de test, Fastly DDoS Protection ne nécessite qu'une activation et une décision : commencer à bloquer maintenant ou enregistrer ce que le système aurait fait pour valider l'efficacité. Quelle que soit la décision, la validation de l'efficacité ne prend que quelques secondes , avec des tableaux de bord et des vues approfondies sur les attaques individuelles et des informations sur les règles qui ont été automatiquement générées pour les arrêter. Notre solution contraste fortement avec les normes de l'industrie, qui exigent souvent de longues périodes d'apprentissage qui nécessitent des répétitions fréquentes en réponse aux mises à jour de la politique.

Technologie adaptative pour atténuer automatiquement les attaques

Le moteur exclusif Adaptive Threat Engine de Fastly alimente la solution, atténuant automatiquement les attaques sur les applications et les API des clients. Créée sur une double approche, elle prend en compte non seulement les pics de trafic, mais aussi les caractéristiques du trafic, ce qui garantit qu'un pic massif de trafic à des fins légitimes, comme un moment viral sur les médias sociaux ou une campagne de marketing, n'est pas impacté par des outils automatisés. Alors que les applications et les API du monde entier continuent de générer des revenus supplémentaires pour leurs organisations, les hackers en ont pris bonne note, tirant un trafic d'attaque en augmentation constante sur les clients depuis le début de l'année 2025 . Heureusement, Fastly DDoS Protection leur permet de ne pas subir de baisse de performance, de pannes ou d'augmentation des coûts opérationnels.

Commencer avec la solution de protection contre les attaques par déni de service distribué primée de Fastly

Remporter ce prix n'est que le début pour Fastly DDoS Protection, et nous avons encore plus de mises à jour passionnantes à venir bientôt ! Commencez dès aujourd'hui à tirer parti de notre solution adaptative et bénéficiez de 500 000 requêtes gratuites, ou contactez notre équipe pour en savoir plus.

1 au 30 juin 2025