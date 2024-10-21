Les attaques DDoS en décembre 2025 Liam Mayron, David King, 1 de plus Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation. 22 janvier 2026

Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision Liam Mayron, David King "Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes." 20 novembre 2025

3 erreurs coûteuses dans la sécurité des applications et la sécurité des API et comment les éviter David King, Ashley Hurwitz Évitez des erreurs coûteuses de sécurité des API. Apprenez à rationaliser l'évaluation des WAF, à estimer le coût total de possession (TCO) et à adopter le développement agile pour une sécurité optimale. 20 octobre 2025

Rapport sur les attaques DDoS en septembre Liam Mayron, David King, 1 de plus Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité. 17 octobre 2025

Déni de service distribué en août Liam Mayron, David King Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité. 10 septembre 2025

Fastly DDoS Protection remporte le prix TechForward de la sécurité cloud de SiliconANGLE David King Fastly DDoS Protection remporte le prix SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award après une analyse rigoureuse par 32 pairs de l'industrie. 26 août 2025

Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly Matthew Mathur, David King, 1 de plus Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle. 19 août 2025

Déni de service distribué en juin Liam Mayron, David King Le rapport de juin sur les attaques par DDoS révèle une attaque de plus de 250 milliards de requêtes contre un fournisseur de haute technologie et l'émergence de Byline Banshee. Obtenez des informations clés et des conseils exploitables. 23 juillet 2025

Une protection contre les attaques par déni de service distribué automatisée et sur mesure Liam Mayron, David King Affinez votre protection contre les attaques par déni de service distribué avec la mise à jour Precise Defense de Fastly. Gagnez en flexibilité et autorisez le trafic légitime tout en atténuant automatiquement les attaques. 08 juillet 2025

Enquête Fastly AppSec : IA et sécurité en 2025 David King, Natalie Griffeth Découvrez l'enquête AppSec 2025 de Fastly sur l'impact de l'IA, les changements de budget et les tendances en matière de sécurité sur fond de bouleversements économiques. Obtenez des informations essentielles dès maintenant ! 03 juillet 2025

Comment contrôler et monétiser le trafic des bots IA avec Fastly et TollBit David King, Lorraine Bellon Monétisez le trafic des bots IA ! Fastly Bot Management et TollBit se sont associés pour offrir un contrôle granulaire, des performances et une flexibilité pour gérer les bots et débloquer de nouveaux revenus. 01 juillet 2025

DDoS en mai Liam Mayron, David King Rapport déni de service distribué de mai 2025 : 2 nouvelles attaques chaque minute. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. 11 juin 2025

AppSec au 1er trimestre 2025 : tendances du dernier rapport de Fastly David King Rapport sur les menaces du T1 2025 de Fastly : informations clés sur les attaques web, le trafic des bots et comment défendre vos applications et API. Lire le rapport complet maintenant. 03 juin 2025

DDoS en avril Liam Mayron, David King Rapport déni de service distribué d’avril 2025 : les attaques aux États-Unis augmentent. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. Protégez vos applications dès maintenant ! 22 mai 2025

Les avantages économiques des solutions de sécurité des applications de Fastly David King Découvrez comment les solutions WAAP de Fastly augmentent les conversions, améliorent la productivité et réduisent les coûts. Pour plus de détails, consultez l'étude TEI de Forrester. 10 avril 2025

De la détection à l’atténuation : assurer l’efficacité contre les attaques par déni de service distribué Liam Mayron, David King La mise à jour de la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) de Fastly, Attack Insights, offre des informations détaillées sur les événements et les règles afin de vérifier l’efficacité de l’atténuation et de renforcer la sécurité des applications. 08 avril 2025

Supprimez les CAPTCHA pour les véritables utilisateurs grâce à la gestion des bots Fastly Daniel Corbett, David King La dernière mise à jour de Fastly Bot Management met fin aux CAPTCHA pour vos utilisateurs finaux, détecte davantage de bots et limite le piratage de compte. Contactez-nous pour le voir en action ! 25 mars 2025

Fastly in Gartner® Magic Quadrant™ for Web App and API Protection | Fastly David King Fastly Recognized in the Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection 01 mars 2025

Trois tendances à surveiller en matière de sécurité des applications en 2025 David King Découvrez comment les professionnels de la cybersécurité s’adaptent à un paysage en rapide évolution. Découvrez les perspectives de croissance, de consolidation et d’automatisation des stratégies de sécurité. 04 février 2025