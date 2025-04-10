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Près de la moitié du web n’est pas humaine : dans le Threat Insights Report de Fastly David King, Natalie Griffeth Le Threat Insights Report de Fastly révèle que 49 % du trafic web est constitué de bots, dont 99 % sont indésirables. Découvrez comment faire évoluer votre stratégie relative aux bots pour gérer la sécurité et les coûts. 16 avril 2026

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Les attaques DDoS en décembre 2025 Liam Mayron, David King, 1 de plus Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation. 22 janvier 2026

Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision Liam Mayron, David King "Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes." 20 novembre 2025

3 erreurs coûteuses dans la sécurité des applications et la sécurité des API et comment les éviter David King, Ashley Hurwitz Évitez des erreurs coûteuses de sécurité des API. Apprenez à rationaliser l'évaluation des WAF, à estimer le coût total de possession (TCO) et à adopter le développement agile pour une sécurité optimale. 20 octobre 2025

Rapport sur les attaques DDoS en septembre Liam Mayron, David King, 1 de plus Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité. 17 octobre 2025

Déni de service distribué en août Liam Mayron, David King Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité. 10 septembre 2025

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Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly Matthew Mathur, David King, 1 de plus Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle. 19 août 2025

Déni de service distribué en juin Liam Mayron, David King Le rapport de juin sur les attaques par DDoS révèle une attaque de plus de 250 milliards de requêtes contre un fournisseur de haute technologie et l'émergence de Byline Banshee. Obtenez des informations clés et des conseils exploitables. 23 juillet 2025

Une protection contre les attaques par déni de service distribué automatisée et sur mesure Liam Mayron, David King Affinez votre protection contre les attaques par déni de service distribué avec la mise à jour Precise Defense de Fastly. Gagnez en flexibilité et autorisez le trafic légitime tout en atténuant automatiquement les attaques. 08 juillet 2025

Enquête Fastly AppSec : IA et sécurité en 2025 David King, Natalie Griffeth Découvrez l'enquête AppSec 2025 de Fastly sur l'impact de l'IA, les changements de budget et les tendances en matière de sécurité sur fond de bouleversements économiques. Obtenez des informations essentielles dès maintenant ! 03 juillet 2025

Comment contrôler et monétiser le trafic des bots IA avec Fastly et TollBit David King, Lorraine Bellon Monétisez le trafic des bots IA ! Fastly Bot Management et TollBit se sont associés pour offrir un contrôle granulaire, des performances et une flexibilité pour gérer les bots et débloquer de nouveaux revenus. 01 juillet 2025

DDoS en mai Liam Mayron, David King Rapport déni de service distribué de mai 2025 : 2 nouvelles attaques chaque minute. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. 11 juin 2025

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