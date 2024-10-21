David King
Responsable marketing produit senior, sécurité
David King est responsable marketing produit pour les produits de sécurité de Fastly.
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Les attaques DDoS en décembre 2025
Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation.
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Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision
"Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes."
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3 erreurs coûteuses dans la sécurité des applications et la sécurité des API et comment les éviter
Évitez des erreurs coûteuses de sécurité des API. Apprenez à rationaliser l'évaluation des WAF, à estimer le coût total de possession (TCO) et à adopter le développement agile pour une sécurité optimale.
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Rapport sur les attaques DDoS en septembre
Le rapport de déni de service distribué de Fastly de septembre 2025 détaille les attaques modernes contre les applications. Obtenez des informations et des conseils pour renforcer vos initiatives de sécurité.
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Déni de service distribué en août
Tendances des attaques par déni de service distribué d'août 2025 : les clouds hyperscale sont à l'origine de 70 % des attaques. Obtenez des informations sur les dernières tendances des déni de service distribué des applications pour renforcer la sécurité.
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Fastly DDoS Protection remporte le prix TechForward de la sécurité cloud de SiliconANGLE
Fastly DDoS Protection remporte le prix SiliconANGLE TechForward Cloud Security Award après une analyse rigoureuse par 32 pairs de l'industrie.
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Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly
Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle.
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Déni de service distribué en juin
Le rapport de juin sur les attaques par DDoS révèle une attaque de plus de 250 milliards de requêtes contre un fournisseur de haute technologie et l'émergence de Byline Banshee. Obtenez des informations clés et des conseils exploitables.
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Une protection contre les attaques par déni de service distribué automatisée et sur mesure
Affinez votre protection contre les attaques par déni de service distribué avec la mise à jour Precise Defense de Fastly. Gagnez en flexibilité et autorisez le trafic légitime tout en atténuant automatiquement les attaques.
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Enquête Fastly AppSec : IA et sécurité en 2025
Découvrez l'enquête AppSec 2025 de Fastly sur l'impact de l'IA, les changements de budget et les tendances en matière de sécurité sur fond de bouleversements économiques. Obtenez des informations essentielles dès maintenant !
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Comment contrôler et monétiser le trafic des bots IA avec Fastly et TollBit
Monétisez le trafic des bots IA ! Fastly Bot Management et TollBit se sont associés pour offrir un contrôle granulaire, des performances et une flexibilité pour gérer les bots et débloquer de nouveaux revenus.
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DDoS en mai
Rapport déni de service distribué de mai 2025 : 2 nouvelles attaques chaque minute. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables.
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AppSec au 1er trimestre 2025 : tendances du dernier rapport de Fastly
Rapport sur les menaces du T1 2025 de Fastly : informations clés sur les attaques web, le trafic des bots et comment défendre vos applications et API. Lire le rapport complet maintenant.
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DDoS en avril
Rapport déni de service distribué d’avril 2025 : les attaques aux États-Unis augmentent. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. Protégez vos applications dès maintenant !
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Les avantages économiques des solutions de sécurité des applications de Fastly
Découvrez comment les solutions WAAP de Fastly augmentent les conversions, améliorent la productivité et réduisent les coûts. Pour plus de détails, consultez l'étude TEI de Forrester.
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De la détection à l’atténuation : assurer l’efficacité contre les attaques par déni de service distribué
La mise à jour de la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) de Fastly, Attack Insights, offre des informations détaillées sur les événements et les règles afin de vérifier l’efficacité de l’atténuation et de renforcer la sécurité des applications.
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Supprimez les CAPTCHA pour les véritables utilisateurs grâce à la gestion des bots Fastly
La dernière mise à jour de Fastly Bot Management met fin aux CAPTCHA pour vos utilisateurs finaux, détecte davantage de bots et limite le piratage de compte. Contactez-nous pour le voir en action !
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Fastly in Gartner® Magic Quadrant™ for Web App and API Protection | Fastly
Fastly Recognized in the Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection
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Trois tendances à surveiller en matière de sécurité des applications en 2025
Découvrez comment les professionnels de la cybersécurité s’adaptent à un paysage en rapide évolution. Découvrez les perspectives de croissance, de consolidation et d’automatisation des stratégies de sécurité.
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Informations du CISO : 10 capacités modernes pour améliorer votre sécurité
Découvrez les stratégies essentielles pour mettre à jour vos mesures de sécurité. Comprendre l'importance de traiter les vulnérabilités et d'optimiser les ressources pour une meilleure protection.