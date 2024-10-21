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David King

Responsable marketing produit senior, sécurité

David King est responsable marketing produit pour les produits de sécurité de Fastly.

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  • Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision

    Liam Mayron, David King

    "Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes."

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  • 3 erreurs coûteuses dans la sécurité des applications et la sécurité des API et comment les éviter

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    Évitez des erreurs coûteuses de sécurité des API. Apprenez à rationaliser l'évaluation des WAF, à estimer le coût total de possession (TCO) et à adopter le développement agile pour une sécurité optimale.

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    Liam Mayron, David King, 1 de plus

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  • Déni de service distribué en août

    Liam Mayron, David King

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  • Bots d'IA au deuxième trimestre 2025 : tendances, d'après le rapport sur les menaces de Fastly

    Matthew Mathur, David King, 1 de plus

    Le rapport sur les menaces du deuxième trimestre 2025 de Fastly révèle comment Meta, OpenAI et d'autres influencent le trafic web, et ce que les organisations doivent faire pour garder le contrôle.

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  • Déni de service distribué en juin

    Liam Mayron, David King

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  • Une protection contre les attaques par déni de service distribué automatisée et sur mesure

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    Affinez votre protection contre les attaques par déni de service distribué avec la mise à jour Precise Defense de Fastly. Gagnez en flexibilité et autorisez le trafic légitime tout en atténuant automatiquement les attaques.

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    David King, Natalie Griffeth

    Découvrez l'enquête AppSec 2025 de Fastly sur l'impact de l'IA, les changements de budget et les tendances en matière de sécurité sur fond de bouleversements économiques. Obtenez des informations essentielles dès maintenant !

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    Monétisez le trafic des bots IA ! Fastly Bot Management et TollBit se sont associés pour offrir un contrôle granulaire, des performances et une flexibilité pour gérer les bots et débloquer de nouveaux revenus.

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  • DDoS en mai

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  • AppSec au 1er trimestre 2025 : tendances du dernier rapport de Fastly

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    Rapport sur les menaces du T1 2025 de Fastly : informations clés sur les attaques web, le trafic des bots et comment défendre vos applications et API. Lire le rapport complet maintenant.

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  • DDoS en avril

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    Rapport déni de service distribué d’avril 2025 : les attaques aux États-Unis augmentent. Obtenez des informations clés, des tendances du trafic et des conseils de sécurité exploitables. Protégez vos applications dès maintenant !

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  • Supprimez les CAPTCHA pour les véritables utilisateurs grâce à la gestion des bots Fastly

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    La dernière mise à jour de Fastly Bot Management met fin aux CAPTCHA pour vos utilisateurs finaux, détecte davantage de bots et limite le piratage de compte. Contactez-nous pour le voir en action !

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  • Fastly in Gartner® Magic Quadrant™ for Web App and API Protection | Fastly

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  • Trois tendances à surveiller en matière de sécurité des applications en 2025

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  • Informations du CISO : 10 capacités modernes pour améliorer votre sécurité

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    Découvrez les stratégies essentielles pour mettre à jour vos mesures de sécurité. Comprendre l'importance de traiter les vulnérabilités et d'optimiser les ressources pour une meilleure protection.

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