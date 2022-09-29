Optimiser Compute pour les systèmes agentiques grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes Ulyssa Mello Optimisez les requêtes back-end de longue durée grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes de Fastly dans notre SDK Rust, augmentant ainsi le débit pour les agents d'IA et les charges de travail complexes. 13 juillet 2026

SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, 1 de plus Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard. 02 juin 2026

Offrez aux agents IA le Markdown qu’ils veulent vraiment Jonathan Speek Les IA préfèrent le Markdown au HTML. Découvrez comment utiliser Fastly Compute pour fournir du contenu Markdown optimisé et mis en cache à des agents IA sans modifier votre serveur d’origine. 28 mai 2026

Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie Jesse von Doom Fastly figure parmi les leaders du rapport Forrester Wave™ 2026 sur les plateformes de développement en périphérie, avec un score de 5/5 pour ses performances et l'expérience des développeurs. Lire le rapport. 24 mars 2026

Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise. 28 janvier 2026

Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles. 25 novembre 2025

Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, 2 de plus Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande. 05 novembre 2025

Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly Sy Brand Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement. 30 octobre 2025

Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité Daniel Axtens Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système. 09 octobre 2025

Maximisez les performances de Compute avec Log Explorer & Insights Namit Shivaram Surveillez et dépannez les services Fastly Compute avec Log Explorer & Insights. Obtenez des informations détaillées, optimisez les performances et déboguez plus rapidement pour des applications efficaces. 13 août 2025

Fastly est plus facile que jamais à utiliser avec notre serveur Model Context Protocol (MCP) Jaskirat Singh Randhawa Gérez Fastly avec aisance grâce au nouveau serveur open source Model Context Protocol (MCP). Intégrez des assistants IA pour un contrôle conversationnel de vos services. 04 août 2025

Naviguer dans le paradoxe de la confidentialité et de la performance Ryan Gardner, Daniel Cummings Donnez aux éditeurs les moyens de prospérer dans un monde où la confidentialité est primordiale grâce à Trusted Server, basé sur Fastly Compute. Reprenez le contrôle de votre stratégie publicitaire et de vos données. 28 juillet 2025

Premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute Katsuyuki Omuro Vos premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute, rien de plus simple ! Apprenez à ajouter un typage statique à vos projets JavaScript pour un développement efficace. 26 juin 2025

Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute Kay Sawada, Architectes de solutions d'entreprise Fastly Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM. 23 mai 2025

Premiers pas avec Fastly Object Storage : de l’intégration CDN à l’informatique serverless Terri Allegretto, Robyn Bean Découvrez comment exploiter Fastly Object Storage pour l'intégration CDN et l'informatique serverless. Réduisez vos coûts et optimisez votre flux de travail dès aujourd'hui. 24 mars 2025

Cache-moi si vous pouvez : édition API de cache HTTP Ajay Bharadwaj Découvrez le cache programmable de Fastly, une puissante fonctionnalité de notre plateforme Compute. Exploitez nos API de cache HTTP afin d’optimiser les performances applicatives et accroître la satisfaction des utilisateurs. 05 février 2025

Nouvel environnement de staging de Fastly : testez en toute confiance, déployez en toute simplicité Simon Wistow Le nouvel environnement de staging de Fastly vous permet de tester vos configurations CDN et Compute sans effort d’un simple clic avant qu’elles ne soient mises en service. 27 janvier 2025

Créer, stocker et évoluer : la solution Object Storage de Fastly sans frais de sortie de données est arrivée Jesse von Doom Vous en avez assez des factures de stockage élevées ? Fastly Object Storage propose des sorties gratuites et une tarification transparente, afin de stimuler votre capacité à innover sans vous ruiner. 12 décembre 2024

Les formules Fastly viennent d'être mises à niveau Dom Soegono, Delen Trance Les formules de produits Fastly sont encore meilleures. Découvrez les toutes dernières fonctionnalités de notre formule Services réseau et bien plus encore ! 22 janvier 2024