Compute
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Optimiser Compute pour les systèmes agentiques grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes
Optimisez les requêtes back-end de longue durée grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert des requêtes de Fastly dans notre SDK Rust, augmentant ainsi le débit pour les agents d'IA et les charges de travail complexes.
SDK Python bêta : comment le langage de l'IA fonctionne plus rapidement et en toute sécurité avec Fastly
Déployez votre code Python et vos agents d'IA en périphérie grâce à la version bêta du SDK Python de Fastly. Bénéficiez d'une vitesse et d'une sécurité maximales et d'une compatibilité CPython standard.
Offrez aux agents IA le Markdown qu’ils veulent vraiment
Les IA préfèrent le Markdown au HTML. Découvrez comment utiliser Fastly Compute pour fournir du contenu Markdown optimisé et mis en cache à des agents IA sans modifier votre serveur d’origine.
Fastly reconnu comme un leader dans le rapport Forrester Wave™ 2026 pour les plateformes de développement en périphérie
Fastly figure parmi les leaders du rapport Forrester Wave™ 2026 sur les plateformes de développement en périphérie, avec un score de 5/5 pour ses performances et l'expérience des développeurs. Lire le rapport.
Les agents d’IA sur Fastly Compute : entre fonctionnement et gage de sécurité
Découvrez comment exécuter des agents d’IA sur Fastly Compute, en tirant parti de la périphérie pour obtenir une faible latence et des bacs à sable WebAssembly pour une vitesse et une sécurité de niveau entreprise.
Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints
Early Hints for Compute est désormais généralement disponible, améliorant considérablement les performances des sites web et l'expérience utilisateur en préchargeant les ressources essentielles.
Création de salles d’attente évolutives avec Fastly Compute
Contrôlez le trafic des sites web et prévenez la surcharge des serveurs grâce aux salles d’attente Fastly Compute. Apprenez à créer des files d'attente évolutives et personnalisables pour des événements à forte demande.
Réécriture HTML avec le SDK JavaScript de Fastly
Améliorez les performances web avec le SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utilisez la nouvelle fonctionnalité de réécriture HTML streaming pour personnaliser, mettre en cache et transformer les pages plus rapidement et plus efficacement.
Comment maîtriser l’utilisation de la mémoire Varnish en toute sécurité
Fastly a transformé une ancienne idée concernant Varnish en 25 % d’écritures mémoire en moins et en de réels gains à l’échelle du système.
Maximisez les performances de Compute avec Log Explorer & Insights
Surveillez et dépannez les services Fastly Compute avec Log Explorer & Insights. Obtenez des informations détaillées, optimisez les performances et déboguez plus rapidement pour des applications efficaces.
Fastly est plus facile que jamais à utiliser avec notre serveur Model Context Protocol (MCP)
Gérez Fastly avec aisance grâce au nouveau serveur open source Model Context Protocol (MCP). Intégrez des assistants IA pour un contrôle conversationnel de vos services.
Naviguer dans le paradoxe de la confidentialité et de la performance
Donnez aux éditeurs les moyens de prospérer dans un monde où la confidentialité est primordiale grâce à Trusted Server, basé sur Fastly Compute. Reprenez le contrôle de votre stratégie publicitaire et de vos données.
Premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute
Vos premiers pas avec TypeScript sur Fastly Compute, rien de plus simple ! Apprenez à ajouter un typage statique à vos projets JavaScript pour un développement efficace.
Construire un serveur MCP réellement sécurisé avec Fastly Compute
Créez un serveur MCP sécurisé et évolutif avec Fastly Compute. Apprenez à traiter les vulnérabilités et à assurer des performances fiables pour vos applications LLM.
Premiers pas avec Fastly Object Storage : de l’intégration CDN à l’informatique serverless
Découvrez comment exploiter Fastly Object Storage pour l'intégration CDN et l'informatique serverless. Réduisez vos coûts et optimisez votre flux de travail dès aujourd'hui.
Cache-moi si vous pouvez : édition API de cache HTTP
Découvrez le cache programmable de Fastly, une puissante fonctionnalité de notre plateforme Compute. Exploitez nos API de cache HTTP afin d’optimiser les performances applicatives et accroître la satisfaction des utilisateurs.
Nouvel environnement de staging de Fastly : testez en toute confiance, déployez en toute simplicité
Le nouvel environnement de staging de Fastly vous permet de tester vos configurations CDN et Compute sans effort d’un simple clic avant qu’elles ne soient mises en service.
Créer, stocker et évoluer : la solution Object Storage de Fastly sans frais de sortie de données est arrivée
Vous en avez assez des factures de stockage élevées ? Fastly Object Storage propose des sorties gratuites et une tarification transparente, afin de stimuler votre capacité à innover sans vous ruiner.
Les formules Fastly viennent d'être mises à niveau
Les formules de produits Fastly sont encore meilleures. Découvrez les toutes dernières fonctionnalités de notre formule Services réseau et bien plus encore !
New Privacy Protocols and Edge Infrastructure | Fastly
Edge cloud platforms, like Fastly, provide key roles in delivering the infrastructure for the modern, privacy-aware network. We are working with more partners every day to explore the fit between our edge cloud and the needs of these blinding applications.