Migliori pratiche per implementazioni Multi-CDN | Fastly

Resilienza, scalabilità, prestazioni migliorate: l'adozione di un approccio multi-CDN ti riserva vantaggi davvero notevoli. Ma l'uso di due o più CDN può anche aumentare la complessità dei sistemi. Ecco otto consigli per aiutarti con l'implementazione di una strategia multi-CDN.

Cosa significa Multi-CDN?

La multi-CDN è una soluzione che combina più CDN di diversi provider in un’unica grande rete globale. Più CDN possono aiutare a consegnare i contenuti più velocemente su scala più ampia.

8 buone pratiche per uno scenario Multi-CDN

1. Raggruppa i contenuti per tipo

La partizione dei contenuti è un approccio diffuso che consiste nel raggruppare i contenuti per tipo (HTML, JS, CSS, immagini, video, API, ecc.) e nel servire i diversi tipi di contenuto tramite CDN specifiche. La natura statica e la dimensione fissa degli asset (come CSS, JS) e delle immagini statiche rendono facile il passaggio a un'architettura multi-CDN. Questo può anche rendere possibile la scelta di CDN con funzionalità specifiche per i contenuti, come Instant Purge per HTML, invece di progettare per il minimo comune denominatore.

La partizione dei contenuti semplifica anche il processo decisionale sulla distribuzione del traffico. Per saperne di più, consulta il modo in cui Etsy affronta la partizione di contenuti (slide 45) nella propria strategia multi-CDN.

2. Assicurati che le intestazioni siano coerenti per la risoluzione dei problemi

Assicurarsi di avere intestazioni coerenti è utile per diagnosticare i problemi. Incoraggia le tue CDN a collaborare standardizzando le intestazioni di debug dove possibile e pubblica ciò che hai. Ad esempio, quali nodi hai incontrato sul percorso? Qual è l’ID della richiesta? È stato un cache hit o un cache miss? Quanto tempo è trascorso dal momento in cui il primo server CDN ha ricevuto la richiesta? Dai un'occhiata all'opinione di Mehdi Daoudi, CEO di Catchpoint, sulla necessità di intestazioni coerenti durante il debug delle CDN.

3. Implementa un hashing coerente del tuo set di lavoro

Istituire un hashing coerente del tuo set di lavoro può rendere la scelta dinamica di quale CDN serva un oggetto il più deterministica possibile, aumentando al contempo il tuo rapporto di cache hit su tutte le CDN. Se lasci che il DNS scelga casualmente come servire il 5 % del tuo traffico (1 richiesta su 20) e hai un set di lavoro ampio, non ottimizzerai le prestazioni degli utenti e finirai per pagare di più per la larghezza di banda in uscita dall'origine.

4. Usa una strategia di stacking CDN

Lo stacking pone una CDN dietro uno o più altri fornitori, creando più livelli di CDN. I benefici di questo approccio includono il consolidamento delle richieste e migliori tassi di hit della cache globali,con un costo totale di proprietà più basso. Tieni presente, tuttavia, che lo stacking tradizionale della CDN non è altrettanto efficace negli scenari di streaming live perché il contenuto è dinamico, pertanto tutti i POP delle CDN di livello intermedio in stacking richiederanno comunque lo stesso streaming live.

Media Shield di Fastly adotta un approccio diverso aiutando i grandi provider di video live che utilizzano una strategia multi-CDN a migliorare drasticamente l'offload dell'origine, riducendo i costi di larghezza di banda di origine e migliorando le prestazioni per l'utente finale. Posizionalo tra uno o più CDN edge e il tuo origin per ottimizzare le distribuzioni multi-CDN. Media Shield va oltre il normale stacking CDN consolidando più richieste per lo stesso contenuto in un'unica richiesta all'origine, riducendo l'infrastruttura di origine da scalare e migliorando il costo totale di proprietà.

5. Stabilisci parametri di monitoraggio coerenti

Adottare una strategia multi-CDN ti permette di migliorare le prestazioni scegliendo la CDN ottimale per la distribuzione dei contenuti. Ma per farlo, hai bisogno di visibilità sulle prestazioni di ogni CDN. Utilizzare parametri di monitoraggio coerenti rende più facile e veloce confrontare le prestazioni CDN tra i provider e quindi ti consente di perfezionare l’implementazione multi-CDN. Imposta questi parametri per tutti i provider sintetici e RUM e monitora tutte le CDN in scenari comparabili, ove possibile. Strategie di monitoraggio incoerenti portano a risultati confusi a causa di differenze di dimensione degli oggetti, intestazioni di cache incongruenti, frequenza di test incoerente, TTL DNS non allineati, ecc.

6. Utilizza report, logging e monitoraggio di terze parti

Non tutte le CDN offrono visibilità in tempo reale sul tuo traffico, ma questo aspetto può essere fondamentale in uno scenario multi-CDN. Lo streaming dei log è un ottimo modo per ottenere trasparenza e comprensione dei modelli per il traffico degli utenti finali. Grazie all'integrazione dei log in tempo reale, prodotti come Splunk, Sumo Logic, Azure Data Explorer (ADX), BigQuery e strumenti simili offrono approfondimenti che prima non erano disponibili con le CDN “black-box“ (quelle che rendono i log disponibili minuti o addirittura ore dopo). Il monitoraggio end-to-end, incluso il browser/player, le CDN e le origini dell'utente, ti fornirà un contesto migliore per individuare i problemi man mano che si verificano .

7. Utilizza più provider DNS autorevoli

Un singolo provider DNS autorevole può rappresentare un punto unico di rottura nello stack della tua infrastruttura. È una pratica consolidata del settore utilizzare due provider autorevoli che adottano un approccio basato su anycast. Questo livello di base è particolarmente importante nelle architetture multi-CDN. In questo modo gli attacchi DDoS contro il provider DNS non ti lasceranno senza name server in grado di rispondere alle query dei clienti e sarà inoltre possibile garantire una maggiore coerenza sul fronte delle prestazioni regionali .

I provider di contenuti video dovrebbero essere consapevoli dell'opzione di instradare il traffico multi-CDN utilizzando metodi di distribuzione basati su manifest o player. Puoi leggere di più su questi metodi di distribuzione e altre importanti pratiche multi-CDN nel nostro brief di ricerca multi-CDN .

8. Ricerca la parità di funzionalità e l'affinità culturale dei provider

Nel mondo moderno dell' infrastruttura come codice , è fondamentale scegliere le proprie CDN in base a ciò che possono (o non possono) fare per te e per le esigenze della tua azienda. È necessario ridurre l'onere e i costi del supporto, diminuire il tempo medio di risoluzione e migliorare le prestazioni per il tuo sito o le tue applicazioni per tutti gli utenti, il che spesso si traduce in ricavi. In altre parole: hai bisogno di funzionalità avanzate che siano facili da implementare e da gestire.

Per utilizzare efficacemente più CDN contemporaneamente, ti consigliamo di adottare un set di strumenti paralleli fornito da ciascun provider. Gli operatori di solito ridimensionano la loro implementazione multi-CDN per adattarla al minimo comune denominatore: se usi tre CDN ricche di funzionalità e una CDN basic, potrai utilizzare solo un set di funzionalità basic nella tua architettura multi-CDN. Ma se scambi la CDN basic con una CDN più ricca di funzionalità, ti garantirai una parità di funzionalità che ti consente di utilizzare funzionalità più avanzate in tutta la distribuzione.

Passando a un approccio multi-CDN, è importante considerare anche l'affinità culturale. Hai bisogno di team di supporto CDN che, in sostanza, siano un'estensione del tuo team. Devono essere disposti e desiderosi di collaborare con te per risolvere rapidamente qualsiasi problema. Etsy si è assicurata che qualsiasi CDN usata fosse culturalmente compatibile con il team tecnico, ma anche di avere accesso alle risorse ingegneristiche in caso di necessità.

Forza, ce la puoi fare