Migliori pratiche per implementazioni Multi-CDN | Fastly

Il futuro del business inizia con gli sviluppatori

Scopri di più
AziendaIl team dietro esperienze online miglioriMappa di reteUna nuova architettura per l'Internet modernoRelazioni con gli analisti del settoreScopri cosa dicono gli analisti di settore su FastlyNotizieAggiornamenti e annunci recentiPiattaformaLa piattaforma per esperienze digitali migliori, più veloci e più sicureStorie dei nostri clientiScopri come hanno avuto successo i migliori siti webEventiConnettiti con Fastly durante un eventoLavora con noiUnisciti al team che sta costruendo un internet migliore

Piattaforma edge cloud di Fastly

Vedi tutti i prodotti
Distribuzione dei contenuti (CDN)Offri esperienze rapide e personalizzate a livello mondialeStreaming liveOffri esperienze di live streaming senza interruzioniStreaming Video (VoD)Offri esperienze video on-demand eccezionaliMedia Shield Ottimizza le distribuzioni multi-CDNOn-the-Fly PackagerCrea pacchetti dinamici di contenuti video on demand in tempo realeImage OptimizerElaborazione rapida delle immagini sull'edgeBilanciatore del caricoControllo granulare sulle decisioni di routingCrittografia TLSRiduci la complessità della gestione TLSOrigin Connect Connettiti direttamente a FastlyIndirizzi IPGestisci facilmente gli indirizzi IPHTTP/3 e QUICProtocolli moderniAPI di ricerca dei dominiRicerca immediata e accurata dei nomi di dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModern web app and API security, anywhereGestione dei botRilevare e mitigare gli attacchi dei botProtezione DDoSMitigazione automatizzata degli attacchi dirompenti e distribuitiSicurezza delle APIProteggi i tuoi endpoint APIProtezione lato clientDifesa dagli attacchi lato clientGestione dei bot IAImpedisci ai bot IA di estrarre i contenuti dei siti web
Edge ComputePorta le tue app a livello edge: la nostra piattaforma istantanea ti aiuta a creare esperienze straordinarie per i tuoi utentiKey Value StoreIl Key Value Store più veloce che puoi ottenere, con la stessa facilità di utilizzo degli strumenti di database che conosci beneWebSockets e Fanout Messaggistica in tempo reale distribuita su scala globale, con personalizzazione completa e configurazione semplice.Developer SDKProgramma gli stessi servizi che utilizziamo per costruire i prodotti FastlyEnterprise ServerlessLa piattaforma serverless più potente, basata su standard aperti e integrata con la suite completa di prodotti FastlyIAAccelera i tuoi carichi di lavoro di IA e migliora l'efficienza con la cache semanticaObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmabileOttieni l'accesso programmabile completo alla stessa leggendaria cache che alimenta la nostra CDN.Server MCPControllo potenziato dall'IA per i tuoi servizi Fastly.
Logging in tempo realeTrasmetti e analizza i log in tempo realeEdge ObserverEsplora i dati sul traffico in tempo reale e storiciDomain InspectorValuta le informazioni a livello di dominioOrigin InspectorVisualizza informazioni complete dall'origine all'edgeAvvisiCrea notifiche per le metriche relative al servizioLog Explorer &amp; InsightsInteragisci con informazioni utili

Servizi straordinari per risultati eccezionali

Vedi tutti i servizi
Servizi professionaliAssistenza specializzata per migrare o ottimizzare il tuo servizio di distribuzioneServizi di intrattenimento dal vivoEsperienze di live streaming con scalabilità per il tuo pubblicoPiani di supportoAssistenza di prima classe dall'inizio alla fineManaged CDNControllo e flessibilità ottimizzatiManaged SecurityProtezione delle applicazioni web gestita con competenzaAssistenza clientiIl supporto di Fastly ti aiuta a crescere meglio, insieme

Soluzioni digitali innovative

Scopri tutte le nostre soluzioni
Streaming mediaOffri live streaming e on-demand eccezionaleMedia emergentiPrestazioni elevate per i brand multimediali emergentiEditoria digitaleGiornalismo in tempo reale con esperienze di lettura migliorateRetail ed E-commerceEsperienze rapide e personalizzate su larga scalaServizi finanziariSicurezza integrata per proteggere i dati dei clientiHigh techScala istantaneamente le tue prestazioni man mano che cresciViaggi e ospitalitàEsperienze online personalizzate per i tuoi ospiti e visitatoriIstruzione onlineOffri esperienze di apprendimento sicure su larga scalaGamingSostieni la prossima vittoria dei tuoi player con download di giochi ultra veloci e sicuriiGamingOffri un'esperienza di gioco veloce, sicura, senza interruzioni e coinvolgente a livello di edge
Risparmi sulle infrastruttureOttieni una spesa cloud inferiore e più prevedibileOttimizzazione multi-cloudRiduci la complessità e unifica le risorse cloudFiducia dei clientiScopri di più sulle iniziative di Fastly per la fiducia dei clientiAbilitazione della privacyScopri come proteggere i dati dei tuoi utentiDashboard di sostenibilitàConsulta il tuo consumo di elettricità e le emissioni di gas serra per la piattaforma Fastly

Consentiamo a ogni sviluppatore di costruire esperienze incredibili

Prova Fastly gratuitamente
SviluppatoriCostruisci qualcosa di straordinario oggiFast ForwardCreare un Internet più affidabileStrumenti di sviluppoStrumenti di sviluppo pensati per i team - con un edge in piùDeveloper SDKProgramma gli stessi servizi che utilizziamo per costruire i prodotti FastlyComunitàUnisciti agli sviluppatori di tutto il mondoRegistratiCrea un account sviluppatore gratuito

Contribuisci a creare una rete Internet veloce, sicura e coinvolgente con Fastly

Perché collaborare con FastlyAiutaci a offrire esperienze sicure, veloci e coinvolgentiCloud PartnerScopri i vantaggi di combinare Fastly con i tuoi servizi cloudChannel PartnerMigliora le tue offerte e capacità con i prodotti FastlyPartner tecnologici e di integrazioneEsplora il nostro ecosistema di partner
Accesso al portale partnerAccedi a tutte le tue risorse partner di FastlyDiventa un partnerMigliora la tua attività rivendendo o consigliando i prodotti FastlyTrova un partnerLascia che ti aiutiamo a trovare il partner giusto per le tue esigenze

Chiedi aiuto con Fastly

DocumentazioneOttieni il massimo da FastlyLibreria delle risorseEsplora schede dati, report e altro ancoraFastly AcademyApprendimento pratico con i prodotti FastlyCentro di apprendimentoScopri la tecnologia InternetBlogI nostri ultimi pensieri e ideeRicerca sulla sicurezzaMaggiore sicurezza grazie alla ricercaIl punto di vista di Fastly Esplora approfondimenti di esperti e del settore
Centro di SupportoCome possiamo aiutarti?ContattaciContattaci oggi
Back to blog

Follow and Subscribe

Migliori pratiche per implementazioni Multi-CDN | Fastly

Dima Kumets

Director of Product Management, Fastly

Edge networkCDN &amp; distribuzioneIngegneria

Resilienza, scalabilità, prestazioni migliorate: l'adozione di un approccio multi-CDN ti riserva vantaggi davvero notevoli. Ma l'uso di due o più CDN può anche aumentare la complessità dei sistemi. Ecco otto consigli per aiutarti con l'implementazione di una strategia multi-CDN.

Cosa significa Multi-CDN?

La multi-CDN è una soluzione che combina più CDN di diversi provider in un’unica grande rete globale. Più CDN possono aiutare a consegnare i contenuti più velocemente su scala più ampia.

8 buone pratiche per uno scenario Multi-CDN

1. Raggruppa i contenuti per tipo

La partizione dei contenuti è un approccio diffuso che consiste nel raggruppare i contenuti per tipo (HTML, JS, CSS, immagini, video, API, ecc.) e nel servire i diversi tipi di contenuto tramite CDN specifiche. La natura statica e la dimensione fissa degli asset (come CSS, JS) e delle immagini statiche rendono facile il passaggio a un'architettura multi-CDN. Questo può anche rendere possibile la scelta di CDN con funzionalità specifiche per i contenuti, come Instant Purge per HTML, invece di progettare per il minimo comune denominatore.

La partizione dei contenuti semplifica anche il processo decisionale sulla distribuzione del traffico. Per saperne di più, consulta il modo in cui Etsy affronta la partizione di contenuti (slide 45) nella propria strategia multi-CDN. 

2. Assicurati che le intestazioni siano coerenti per la risoluzione dei problemi 

Assicurarsi di avere intestazioni coerenti è utile per diagnosticare i problemi. Incoraggia le tue CDN a collaborare standardizzando le intestazioni di debug dove possibile e pubblica ciò che hai. Ad esempio, quali nodi hai incontrato sul percorso? Qual è l’ID della richiesta? È stato un cache hit o un cache miss? Quanto tempo è trascorso dal momento in cui il primo server CDN ha ricevuto la richiesta? Dai un'occhiata all'opinione di Mehdi Daoudi, CEO di Catchpoint, sulla necessità di intestazioni coerenti durante il debug delle CDN.

3. Implementa un hashing coerente del tuo set di lavoro 

Istituire un hashing coerente del tuo set di lavoro può rendere la scelta dinamica di quale CDN serva un oggetto il più deterministica possibile, aumentando al contempo il tuo rapporto di cache hit su tutte le CDN. Se lasci che il DNS scelga casualmente come servire il 5 % del tuo traffico (1 richiesta su 20) e hai un set di lavoro ampio, non ottimizzerai le prestazioni degli utenti e finirai per pagare di più per la larghezza di banda in uscita dall'origine. 

4. Usa una strategia di stacking CDN 

Lo stacking pone una CDN dietro uno o più altri fornitori, creando più livelli di CDN. I benefici di questo approccio includono il consolidamento delle richieste e migliori tassi di hit della cache globali,con un costo totale di proprietà più basso. Tieni presente, tuttavia, che lo stacking tradizionale della CDN non è altrettanto efficace negli scenari di streaming live perché il contenuto è dinamico, pertanto tutti i POP delle CDN di livello intermedio in stacking richiederanno comunque lo stesso streaming live.

Media Shield di Fastly adotta un approccio diverso aiutando i grandi provider di video live che utilizzano una strategia multi-CDN a migliorare drasticamente l'offload dell'origine, riducendo i costi di larghezza di banda di origine e migliorando le prestazioni per l'utente finale. Posizionalo tra uno o più CDN edge e il tuo origin per ottimizzare le distribuzioni multi-CDN. Media Shield va oltre il normale stacking CDN consolidando più richieste per lo stesso contenuto in un'unica richiesta all'origine, riducendo l'infrastruttura di origine da scalare e migliorando il costo totale di proprietà.

5. Stabilisci parametri di monitoraggio coerenti 

Adottare una strategia multi-CDN ti permette di migliorare le prestazioni scegliendo la CDN ottimale per la distribuzione dei contenuti. Ma per farlo, hai bisogno di visibilità sulle prestazioni di ogni CDN. Utilizzare parametri di monitoraggio coerenti rende più facile e veloce confrontare le prestazioni CDN tra i provider e quindi ti consente di perfezionare l’implementazione multi-CDN. Imposta questi parametri per tutti i provider sintetici e RUM e monitora tutte le CDN in scenari comparabili, ove possibile. Strategie di monitoraggio incoerenti portano a risultati confusi a causa di differenze di dimensione degli oggetti, intestazioni di cache incongruenti, frequenza di test incoerente, TTL DNS non allineati, ecc.

6. Utilizza report, logging e monitoraggio di terze parti 

Non tutte le CDN offrono visibilità in tempo reale sul tuo traffico, ma questo aspetto può essere fondamentale in uno scenario multi-CDN. Lo streaming dei log è un ottimo modo per ottenere trasparenza e comprensione dei modelli per il traffico degli utenti finali. Grazie all'integrazione dei log in tempo reale, prodotti come Splunk, Sumo Logic, Azure Data Explorer (ADX), BigQuery e strumenti simili offrono approfondimenti che prima non erano disponibili con le CDN “black-box“ (quelle che rendono i log disponibili minuti o addirittura ore dopo). Il monitoraggio end-to-end, incluso il browser/player, le CDN e le origini dell'utente, ti fornirà un contesto migliore per individuare i problemi man mano che si verificano

7. Utilizza più provider DNS autorevoli 

Un singolo provider DNS autorevole può rappresentare un punto unico di rottura nello stack della tua infrastruttura. È una pratica consolidata del settore utilizzare due provider autorevoli che adottano un approccio basato su anycast. Questo livello di base è particolarmente importante nelle architetture multi-CDN. In questo modo gli attacchi DDoS contro il provider DNS non ti lasceranno senza name server in grado di rispondere alle query dei clienti e sarà inoltre possibile garantire una maggiore coerenza  sul fronte delle prestazioni regionali. 

I provider di contenuti video dovrebbero essere consapevoli dell'opzione di instradare il traffico multi-CDN utilizzando metodi di distribuzione basati su manifest o player. Puoi leggere di più su questi metodi di distribuzione e altre importanti pratiche multi-CDN nel nostro brief di ricerca multi-CDN.

8. Ricerca la parità di funzionalità e l'affinità culturale dei provider

Nel mondo moderno dell'infrastruttura come codice, è fondamentale scegliere le proprie CDN in base a ciò che possono (o non possono) fare per te e per le esigenze della tua azienda. È necessario ridurre l'onere e i costi del supporto, diminuire il tempo medio di risoluzione e migliorare le prestazioni per il tuo sito o le tue applicazioni per tutti gli utenti, il che spesso si traduce in ricavi. In altre parole: hai bisogno di funzionalità avanzate che siano facili da implementare e da gestire. 

Per utilizzare efficacemente più CDN contemporaneamente, ti consigliamo di adottare un set di strumenti paralleli fornito da ciascun provider. Gli operatori di solito ridimensionano la loro implementazione multi-CDN per adattarla al minimo comune denominatore: se usi tre CDN ricche di funzionalità e una CDN basic, potrai utilizzare solo un set di funzionalità basic  nella tua architettura multi-CDN. Ma se scambi la CDN basic con una CDN più ricca di funzionalità, ti garantirai una parità di funzionalità che ti consente di utilizzare funzionalità più avanzate in tutta la distribuzione.

Passando a un approccio multi-CDN, è importante considerare anche l'affinità culturale. Hai bisogno di team di supporto CDN che, in sostanza, siano un'estensione del tuo team. Devono essere disposti e desiderosi di collaborare con te per risolvere rapidamente qualsiasi problema. Etsy si è assicurata che qualsiasi CDN usata fosse culturalmente compatibile con il team tecnico, ma anche di avere accesso alle risorse ingegneristiche in caso di necessità. 

Forza, ce la puoi fare

Segui queste linee guida per semplificare la scelta e la migrazione verso le tue nuove CDN. Se vuoi saperne di più sulle prestazioni delle CDN, consulta i nostri post sui test delle prestazioni e su come misurare meglio il rapporto di cache hit.

Pronto per iniziare?

Contattaci oggi
Parla con un esperto