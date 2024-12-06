誰もが無料で Compute を試せるチャンス

先日 Forrester New Wave のエッジ開発プラットフォームに関するレポートで「リーダー」に選ばれた Compute を気軽に試していただけるよう、無料クレジットを提供するキャンペーンを実施しています。これにより、コミットメントなしでプラットフォームをお試しいただけます。

Fastly の無料アカウントに登録 した後、新規サービスを開始するために「Compute」タブにナビゲートし、画面の指示に従ってサービスを設定することで、プラットフォームの使用を開始できます。

そこからどうすれば良いのか分からない方のために、実験をセットアップして Compute の柔軟性、安全性、パワーを実感していただけるよう、以下に簡単なステップをご紹介します。

ステップ1 : プロジェクトを選ぶ

単にプラットフォームをいじって遊び感覚で試してみたいという方は、 有名なビデオゲーム「Doom」を Computeに移植 した方法をご紹介したブログ記事や ユースケースライブラリ を参考にしてください。一方、実際にビジネスにもたらす影響をテストしたい方は、 スターターキットの一つ を選び、小さなプロジェクトから始めて、徐々にスケールアップすることをお勧めします。

今回は、 静的コンテンツ向けのスターターキット を見てみましょう。Compute を活用することで、Google Cloud Storage や AWS S3 などの静的バケットサービスのパフォーマンスやセキュリティ、ユーザビリティーを強化できます。余分なヘッダーの削除、セキュリティ関連のヘッダーの追加、クエリ文字列の削除が可能なほか、動的に404ページを配信し、ディレクトリへのリクエストを index.html にリダイレクトすることもできます。

ステップ2 : 実験を計画する

次に、エッジコンピューティングがビジネスにどう役立つかを迅速に評価するため、どの指標に的を絞るかを検討します。静的コンテンツの場合、ページの読み込み時間をメインの指標としてパフォーマンスの向上を判断できます。このようにして試したいユースケースを特定し、「成功」を判断する基準を定義したら、早速 Compute で実験してみましょう。

無料トライアルで提供される50ドル相当のコンピューティングクレジットを使用して実験を行うことができます。実験を開始するにあたり、以下の手順に従ってください。

Fastly アカウントにログイン、または 新規アカウントを作成 します。 「Compute」セクションで、「Create Compute service」をクリックし、画面の指示に従って Fastly CLI をインストールします。 Compute で実験を始めるために CLI で fastly compute init を使用し、「Static Content」スターターキットを選択します。

ステップ3 : 分析と展開

実験期間が終了したら、対象の指標や全体的なプロセスを含む結果を考察します。その際、以下のポイントを参考にしてください。

定義した成功指標にどのような改善が見られたか。

他にどのような改善が見られたか。

何がうまく機能したか。

追加でサポートしたい部分はどこか。

実験結果を得て、主なプロセスを学んだところで、エッジコンピューティングの活用をさらに発展させることができます。

今後について

コード変更のフリーズを経験したり、研究や実験の年度末を控えている場合は、 Compute を無料で徹底的にチェックする 絶好の機会です。