2026年Forrester Wave™エッジ開発プラットフォーム部門でFastlyがリーダーに選出されました Jesse von Doom Fastly は、2026年Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5/5のスコアを獲得しています。レポートを読む 2026年3月24日

圧力下のヨーロッパ Noel Penzer お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。 2026年3月05日

ドメインの再構築：より速く、より安全で、サービス設定から完全に独立しています Shane Burgess Fastlyの新しいドメイン管理：ドメインはサービス設定から独立しており、デプロイのリスクを軽減します。大規模に、より速く安全に運用できます。 2026年3月03日

スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ Adam Carter Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。 2026年2月24日

マルチ CDN : レジリエントなアーキテクチャのための重要な決断 Ozgur Savas マルチ CDN がレジリエンスとパフォーマンス向上のための重要なアーキテクチャである理由を解説します。DNS、レイヤー7、CDN チェーニング、クライアントサイドステアリングについて、Fastly とともに探りましょう。 2026年2月19日

シグナルからリリースまで : お客様のフィードバックが私たちのプラットフォームを支える仕組み Stefanie Grubb Fastly の「顧客の声」プログラムは、すべてのお客様のシグナル (フィードバック) を基に行動を起こします。お客様のフィードバックがどのようにプロダクトロードマップを形成し、継続的な改善と新機能を推進するかをご確認ください。 2026年2月09日

クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。 Stephen Stierer, Anjan Srinivas クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。 2026年2月05日

良いボットをブロックせずに悪質なボットを阻止する Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects 悪意のあるボットをブロックしながら、信頼できる自動化を実行し続けましょう。正確な WAF コントロールにより、セキュリティを弱めずに偽陽性を減らす方法をご覧ください。 2026年2月04日

可用性の主導権を握る : サードパーティ依存の時代におけるレジリエンス Anjan Srinivas, Leon Brocard, さらに1記事を表示 サードパーティサービスの障害は、貴社の Web サイト、ひいては収益の低下を招きかねません。隠れた依存関係を特定し、エッジプロキシを活用することで、障害が発生している間もサイトの稼働時間、パフォーマンス、そしてコントロールを維持する方法を学びましょう。 2026年2月03日

Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性 Kay Sawada Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。 2026年1月28日

2025年12月の分散型 DDoS 攻撃 Liam Mayron, David King, さらに1記事を表示 2025年12月に高度なレイヤー7攻撃とネットワーク DDoS 攻撃がどのように進化したか、年間最大規模の攻撃事例と対策戦略を含めて解説します。 2026年1月22日

多層的なセキュリティを備えた堅牢なアプリケーションの構築 Lorraine Bellon Fastlyの新しいセキュリティパッケージにより、多層的なアプリケーションセキュリティの購入、使用、拡張が容易になります。予測可能な価格設定でアプリを保護しましょう。 2026年1月13日

API セキュリティ機能 Natalie Griffeth API アプリのセキュリティ機能、テストのベストプラクティス、およびエッジ保護について探索し、データのセキュリティ侵害、ボット攻撃、認証情報への攻撃、および API の悪用を防ぎます。 2026年1月08日

CDN とキャッシュの違いとは Rogier Mulhuijzen CDN とキャッシュは混同されることがあります。この2つの違いを理解することで、Webサイトのパフォーマンスの最適化を実現するのに適した方法を知ることができます。 2026年1月02日

クレデンシャルスタッフィング攻撃とブルートフォース攻撃 - その違いとは Natalie Griffeth クレデンシャルスタッフィングとブルートフォース攻撃の違い、それぞれの仕組み、そしてアカウント乗っ取りや不正アクセスを防ぐためのベストプラクティスを学びましょう。 2026年1月01日

Core Web Vitals : Web サイトの速度を改善 | Fastly Natalie Griffeth Core Web Vitals の概要、Google がページエクスペリエンスをどのように測定しているか、そして最先端の CDN が LCP、INP、CLS、およびサイトパフォーマンスをどのように改善するかをご紹介します。 2026年1月01日

AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか David King, Natalie Griffeth 現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。 2025年12月18日

より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす Adam Carter Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。 2025年12月16日

React2Shell 続報 : 最新の2つの CVE について知っておくべきことと取るべき対策 Fastly セキュリティリサーチチーム 重大度 Critical (緊急) の React2Shell CVE に続き、12月11日には同様の Next.js および React コンポーネントを悪用する2件の新しい CVE が発表されました。これらの新しい CVE についての詳細をご覧ください。 2025年12月11日