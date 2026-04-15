レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信 Austin Spires, John Agger 18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。 2026年7月20日

ファストレーンを走る MoQ Luke Curley Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。 2026年7月14日

新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化 Ulyssa Mello Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。 2026年7月13日

Fastly で MCP サーバーを保護する方法 Ameet Bharwani, David King Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。 2026年7月09日

Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出 Kim Ogletree Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。 2026年7月07日

ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ Shaun Flagg エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。 2026年7月01日

クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス David King, Ashley Hurwitz ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。 2026年6月16日

ライブストリーミングでよくある6つのミス (およびそれを回避する方法) Mark Richards 世界最大級のライブストリーミングイベントを長年サポートしてきた私たちは、同じようなミスが何度も繰り返されるのを目の当たりにしてきました。この記事では、そのようなミスを回避する方法をご紹介します。 2026年6月11日

Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示 エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。 2026年6月10日

今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加 Artur Bergman, Hossein Lotfi Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。 2026年6月09日

Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示 Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。 2026年6月02日

AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供 Jonathan Speek AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。 2026年5月28日

権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ Marshall Erwin CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。 2026年5月20日

Fastly、Agentic AI Foundation（AAIF）への参加を通じてエッジ AI の相互運用性を推進 Tracy Hinds この度、Fastly はエッジ AI の相互運用性に関するオープン標準の策定に向けて AAIF に参加することになりました。Fastly の MCP サーバーにより、AI エージェントのサブタスクを1ミリ秒未満で安全に実行できるようになります。 2026年5月18日

AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由 Ashley Hurwitz, David King 現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。 2026年5月07日

パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由 Omeed Nosrati, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト 適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。 2026年5月04日

神話か驚異か : Claude Mythos とセキュリティへの影響 Samir Sherif Claude Mythos AI の発表とそれをセキュリティ視点でどう捉えるべきかについて、理解を深めましょう。機械速度で脆弱性を発見できるなか、なぜ今ランタイム保護が重要なのか、その理由に迫ります。 2026年4月29日

AI 時代への適応 James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示 悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。 2026年4月16日

ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート David King, Natalie Griffeth ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。 2026年4月16日