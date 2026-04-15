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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信

Austin Spires

Senior Director, Technology Intelligence

さらに1記事を表示

18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。

2026年7月20日
CDN &amp; デリバリーさらに2記事を表示
ピークに備えてください
厳選されたコレクション

セキュリティの確保

  • 圧力下のヨーロッパ
  • React2Shell、Critical React RCE CVE-2025-55182 および CVE-2025-66478 に対する Fastly の予防的な保護
  • React2Shell 続報 : 最新の2つの CVE について知っておくべきことと取るべき対策
  • CISO インサイト: セキュリティを刷新するための10の最新機能

    • すべてのブログ記事

    • レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信

      Austin Spires, John Agger

      18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。

      CDN &amp; デリバリー
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      ピークに備えてください

    • ファストレーンを走る MoQ

      Luke Curley

      Formula 1、ドローン、ライブストリーミングの共通点は ?このゲスト投稿では、MoQ の共同開発者である Luke Curley 氏が、Media over QUIC が低レイテンシのメディア配信をどのように変革しているかを解説します。

      パフォーマンス
      さらに2記事を表示

    • 新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化

      Ulyssa Mello

      Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。

      Compute
      さらに3記事を表示

    • Fastly で MCP サーバーを保護する方法

      Ameet Bharwani, David King

      Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。

      AI
      さらに2記事を表示

    • Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出

      Kim Ogletree

      Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。

      会社ニュース
      さらに4記事を表示

    • ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ

      Shaun Flagg

      エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。

      エンジニアリング
      さらに3記事を表示

    • クレデンシャルスタッフィングはゲームプラットフォームにとってラスボス

      David King, Ashley Hurwitz

      ゲームプラットフォームにとって、クレデンシャルスタッフィングは、プレイヤーの信頼と収益を脅かす存在です。プレイヤー体験を損なうことなく、エッジでアカウント乗っ取り攻撃を阻止する方法をご紹介します。

      セキュリティ
      業界インサイト

    • ライブストリーミングでよくある6つのミス (およびそれを回避する方法)

      Mark Richards

      世界最大級のライブストリーミングイベントを長年サポートしてきた私たちは、同じようなミスが何度も繰り返されるのを目の当たりにしてきました。この記事では、そのようなミスを回避する方法をご紹介します。

      CDN &amp; デリバリー
      ストリーミング

    • Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース

      Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示

      エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。

      AI
      さらに3記事を表示

    • 今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加

      Artur Bergman, Hossein Lotfi

      Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。

      AI
      さらに2記事を表示

    • Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に

      Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示

      Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。

      AI
      さらに5記事を表示

    • AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供

      Jonathan Speek

      AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。

      AI
      さらに2記事を表示

    • 権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ

      Marshall Erwin

      CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。

      業界インサイト
      さらに2記事を表示

    • Fastly、Agentic AI Foundation（AAIF）への参加を通じてエッジ AI の相互運用性を推進

      Tracy Hinds

      この度、Fastly はエッジ AI の相互運用性に関するオープン標準の策定に向けて AAIF に参加することになりました。Fastly の MCP サーバーにより、AI エージェントのサブタスクを1ミリ秒未満で安全に実行できるようになります。

      AI
      会社ニュース

    • AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由

      Ashley Hurwitz, David King

      現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。

      AI
      さらに2記事を表示

    • パフォーマンスの低さが SaaS や PaaS の成長を阻害 — CDNが重要な理由

      Omeed Nosrati, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト

      適切な CDN で SaaS や PaaS のパフォーマンスを高めましょう。Fastly を活用してプロダクト主導の成長 (PLG) を促進しつつ、スピード、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる方法をご覧ください。

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      パフォーマンス

    • 神話か驚異か : Claude Mythos とセキュリティへの影響

      Samir Sherif

      Claude Mythos AI の発表とそれをセキュリティ視点でどう捉えるべきかについて、理解を深めましょう。機械速度で脆弱性を発見できるなか、なぜ今ランタイム保護が重要なのか、その理由に迫ります。

      AI
      セキュリティ

    • AI 時代への適応

      James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示

      悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。

      セキュリティ
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    • ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート

      David King, Natalie Griffeth

      ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。

      セキュリティ
      業界インサイト
      盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

    • Media over QUIC : ストリーミングはついにスケーラビリティと低レイテンシの両方を実現できるのか？

      ザック・シェンカー, John Agger

      Media over QUIC (MoQ) は、QUIC 上でリアルタイムメディアをストリーミングし、セグメントをより効率的な配信モデルに置き換えることで、低レイテンシとスケーラビリティの両方を実現することを目標としています。

      CDN &amp; デリバリー
      ストリーミング