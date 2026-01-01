ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください

許容される利用

許容利用ポリシーおよび違反の報告

I. はじめに
セクション II (「許容利用ポリシー (AUP)」) に記載された、許容利用ポリシーでは、Fastly が提供するサービスの利用者に対するガイドラインが規定されています。当社では、AUP に変更を加えた場合はその内容をこのページに掲載し、AUP が更新されたことを https://docs.fastly.com/changes/ にて通知する方針に従っています。

AUP は2016年5月20日に最終改定され、2016年6月19日に施行されました。

第 III 条の指示に従い、誰でも AUP の違反を報告することができます。

Fastly の現在の利用規約は https://www.fastly.com/jp/terms にてご確認いただけます。また、Fastly のサービスに関するドキュメントについては https://docs.fastly.com をご覧ください。Fastly の契約者は、Fastly のドキュメントに準拠し、AUP に従って、Fastly とのサブスクリプション契約で合意されたとおりに Fastly のサービスを利用する義務があります。

II. 許容利用ポリシー (AUP)

いかなる個人または団体も、Fastly のサービスを以下の方法や目的で使用してはならないものとします。

  1. 適用される連邦法、州法、地域法、国際法または規制に違反するあらゆる方法

  2. 詐欺目的

  3. 未成年者に対し、不適切なコンテンツを表示したり、個人を特定できる情報を求めたりするなど、何らかの方法で未成年者を搾取する、あるいは危害を加える目的、または何らかの方法で未成年者を搾取する、あるいは危害を加えることを試みる目的

  4. わいせつ、名誉棄損、権利侵害、中傷、嫌がらせ、虐待、脅迫またはその他の違法または不法行為にあたる資料を保存、公開、表示、送信する目的

  5. 第三者のプライバシー権を侵害して資料を保管または送信する目的

  6. 大量の商業広告や情報通知、「スパム」など、迷惑なメッセージや投稿を送信する目的

  7. Fastly または第三者のネットワーク、システム、サーバー、またはアカウントのセキュリティを侵害する、または侵害を試みる目的

  8. Fastly、Fastly の従業員、他の契約者またはユーザー、その他の個人または団体になりすます、または、なりすましを試みる目的

  9. 他者による Fastly のサービスの利用や享受を制限または阻害する、あるいは Fastly または Fastly のサービスの利用者に損害を与えたり、賠償責任を負わせたりする恐れがあると Fastly が判断するあらゆる方法

III. AUP 違反の報告

キャッシュサービスのプロバイダーとして、Fastly のサービスを通じてキャッシュされたコンテンツは、契約者の行動に基づいて自動的に保存・削除されます。

Fastly に宛てられた契約者のコンテンツが「セクション II」で規定された AUP に違反していることを報告する場合は、以下の手順に従うものとします。

  1. abuse@fastly.com までメールで報告するか、または下記の住所まで郵送にて報告する。
    Attention: Abuse Fastly, Inc.
    P.O.Box 78266
    San Francisco, CA 94107
    USA

  2. AUP に違反してコンテンツをホストしている正確な URL (Uniform Resource Locator) を特定する。

  3. 契約者に直接連絡する努力を文書化する。 

    報告は英語で行う。

  4. Fastly の契約者からの連絡を受けるためのメールアドレスを提供する。

当社は、該当する契約者に、この報告を速やかに転送します。


IV. 米国デジタルミレニアム著作権法 (「DMCA」) および EU デジタルサービス法 (「DSA」)

DMCA および DSA へのコンプライアンスに関する情報ならびに DMCA および DSA に関する報告の提出方法については、https://www.fastly.com/jp/dmca-dsa をご覧ください。