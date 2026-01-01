許容利用ポリシーおよび違反の報告

I. はじめに

セクション II (「許容利用ポリシー (AUP)」) に記載された、許容利用ポリシーでは、Fastly が提供するサービスの利用者に対するガイドラインが規定されています。当社では、AUP に変更を加えた場合はその内容をこのページに掲載し、AUP が更新されたことを https://docs.fastly.com/changes/ にて通知する方針に従っています。

AUP は2016年5月20日に最終改定され、2016年6月19日に施行されました。

第 III 条の指示に従い、誰でも AUP の違反を報告することができます。

Fastly の現在の利用規約は https://www.fastly.com/jp/terms にてご確認いただけます。また、Fastly のサービスに関するドキュメントについては https://docs.fastly.com をご覧ください。Fastly の契約者は、Fastly のドキュメントに準拠し、AUP に従って、Fastly とのサブスクリプション契約で合意されたとおりに Fastly のサービスを利用する義務があります。

II. 許容利用ポリシー (AUP)

いかなる個人または団体も、Fastly のサービスを以下の方法や目的で使用してはならないものとします。

適用される連邦法、州法、地域法、国際法または規制に違反するあらゆる方法 詐欺目的 未成年者に対し、不適切なコンテンツを表示したり、個人を特定できる情報を求めたりするなど、何らかの方法で未成年者を搾取する、あるいは危害を加える目的、または何らかの方法で未成年者を搾取する、あるいは危害を加えることを試みる目的 わいせつ、名誉棄損、権利侵害、中傷、嫌がらせ、虐待、脅迫またはその他の違法または不法行為にあたる資料を保存、公開、表示、送信する目的 第三者のプライバシー権を侵害して資料を保管または送信する目的 大量の商業広告や情報通知、「スパム」など、迷惑なメッセージや投稿を送信する目的 Fastly または第三者のネットワーク、システム、サーバー、またはアカウントのセキュリティを侵害する、または侵害を試みる目的 Fastly、Fastly の従業員、他の契約者またはユーザー、その他の個人または団体になりすます、または、なりすましを試みる目的 他者による Fastly のサービスの利用や享受を制限または阻害する、あるいは Fastly または Fastly のサービスの利用者に損害を与えたり、賠償責任を負わせたりする恐れがあると Fastly が判断するあらゆる方法

III. AUP 違反の報告

キャッシュサービスのプロバイダーとして、Fastly のサービスを通じてキャッシュされたコンテンツは、契約者の行動に基づいて自動的に保存・削除されます。

Fastly に宛てられた契約者のコンテンツが「セクション II」で規定された AUP に違反していることを報告する場合は、以下の手順に従うものとします。

abuse@fastly.com までメールで報告するか、または下記の住所まで郵送にて報告する。

Attention: Abuse Fastly, Inc.

P.O.Box 78266

San Francisco, CA 94107

USA AUP に違反してコンテンツをホストしている正確な URL (Uniform Resource Locator) を特定する。 契約者に直接連絡する努力を文書化する。 報告は英語で行う。 Fastly の契約者からの連絡を受けるためのメールアドレスを提供する。

当社は、該当する契約者に、この報告を速やかに転送します。



IV. 米国デジタルミレニアム著作権法 (「DMCA」) および EU デジタルサービス法 (「DSA」)

DMCA および DSA へのコンプライアンスに関する情報ならびに DMCA および DSA に関する報告の提出方法については、https://www.fastly.com/jp/dmca-dsa をご覧ください。