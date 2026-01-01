許容される使用ポリシーおよび違反の報告

I. はじめに

第 II 条 (「AUP」) に記載された許容される使用ポリシーでは、Fastly サービスのユーザーに対するガイドラインが規定されています。当社では、AUP に変更を加えた場合はその内容をこのページに掲載し、AUP が更新されたことをhttps://docs.fastly.com/changes/ で通知する方針です。

AUP は2016年5月20日に最終改定され、2016年6月19日に施行されました。

第 III 条の指示に従い、誰でも AUP の違反を報告することができます。

Fastly の現在の利用規約は https://www.fastly.com/jp/terms でご覧いただけます。Fastly のサービスに関するドキュメントは https://docs.fastly.com でご覧いただけます。Fastly の契約者は、Fastly のドキュメントに準拠し、AUP に従って、Fastly とのサブスクリプション契約で合意されたとおりに Fastly のサービスを利用する義務があります。

II. 許容される使用ポリシー

いかなる個人または団体も、Fastly のサービスを以下の方法や目的で使用してはならないものとします。

適用される連邦法、州法、地域法、国際法または規制に違反するあらゆる方法 詐欺目的 未成年者に対し、不適切なコンテンツを表示したり、個人を特定できる情報を求めるなど、何らかの方法で未成年者を搾取、危害すること、または搾取、危害を加えることを試みる目的 わいせつ、中傷的、侵害的、中傷的、侵害的、誹謗的、嫌がらせ、虐待的、脅迫的またはその他の違法または不法な資料を保存、公開、表示、送信する目的 第三者のプライバシー権を侵害して資料を保管または送信する目的 大量の商業広告や情報通知、「スパム」など、迷惑なメッセージや投稿を送信する目的 Fastly または第三者のネットワーク、システム、サーバー、またはアカウントのセキュリティを侵害する、または侵害を試みる目的 Fastly、Fastly の従業員、他の契約者またはユーザー、その他の個人または法人になりすます、またはなりすましを試みる目的 何らかの方法で他者による Fastly のサービスの利用または享受を制限または阻害する、あるいは Fastly または Fastly のサービスの利用者に損害を与えたり、賠償責任を負わせる恐れがあると Fastly が判断するような目的

III. AUP 違反の報告

キャッシュされたコンテンツは、キャッシュサービスのプロバイダーとしての Fastly のサービスにより、契約者の行動に基づき自動的に保存および削除されます。

Fastly に宛てられた契約者のコンテンツが第 II 条に規定された AUP に違反していることを報告する場合は、以下の手順に従うものとします。

abuse@fastly.com までメールで報告するか、または下記の住所まで郵送にて報告する。

Attention: Abuse Fastly, Inc.

P.O. Box 78266

San Francisco, CA 94107, United States of America 利用規定 (AUP) に違反してコンテンツをホストしている正確な URL (Uniform Resource Locator) を特定する。 契約者に直接連絡する努力を文書化する。 英語で報告する。 Fastly の契約者からの連絡を受けるためのメールアドレスを提供する。

当社は、この報告を速やかに該当する契約者に転送します。



IV. 米国デジタルミレニアム著作権法 (「DMCA」) および EUデジタルサービス法 (「DSA」)

DMCA および DSA へのコンプライアンスに関する情報ならびに DMCA および DSA レポートの提出方法については、https://www.fastly.com/dmca-dsa をご覧ください。