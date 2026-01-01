私たちはより優れたインターネットエクスペリエンスを実現することをミッションに掲げ、ユーザーや組織により高度なコントロール、より高速なコンテンツ配信、よりダイナミックなアプリケーションを提供します。これは何を意味するのでしょうか。具体的には、Fastly のエッジクラウドネットワークを通じてWebサイトとアプリケーションの構築と保護に必要なツールを開発者やセキュリティチーム、ネットワーク担当者に提供することで、素晴らしいエクスペリエンスの創出と企業のビジネス成長に貢献しています。

Fastly での仕事を通じて皆さんもこのように大きなインパクトをもたらすことが可能になります。急速な成長を続ける Fastly では、創立当初からイノベーションや大きなアイディアを奨励し、それを実現するためのリソースとサポートを提供してきました。私たちは社員一人ひとりが最良の仕事をしてキャリアを磨くことができる最適な環境を提供することを優先しています。

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