私たちはすべての社員が Fastly の一員であると実感できるよう、インクルージョンとダイバーシティへの取り組みを徹底しています。誰もが Fastly の一員として居心地よく業務で最善を尽くせるよう、さまざまなイベントやプログラムを実施しながら思いやりの文化を育んでいます。

従業員リソースグループ (ERG) への参加 ERG は、共通の関心や経験を持つ従業員が集まり、サポート、アライシップ、リーダーシップの機会などを提供します。現在、HOLA、Blackly、WAGE (女性とジェンダーの平等を推進するグループ)、FACT (Fastly のアジア人社員のグループ)、*ly (「スターリー」と呼ばれる LGBTQIA+ の Fastly 社員グループ) などの ERG があります。誰でも参加できるスペースがあり、いつでも新しい ERG を結成してインパクトを生み出すことが可能です。

スキルを伸ばせる環境 独立して作業する場合でも、管理職でも、誰もが新しいことを学び、スキルを伸ばせる機会を定期的に提供します。時間管理に関するワークショップから、さまざまな働き方のスタイルに対する理解の育成とフィードバックの提供、効率的でインクルーシブなミーティングの運営にいたるまで、私たちは常に学び、進化し続けます。