ビジネスの未来は開発者から始まります

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企業 優れたオンライン体験を支えるチーム ネットワークマップ 最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ 業界アナリストの声 Fastly に対する業界アナリストの評価 ニュース 最新情報・企業ニュース プラットフォーム より高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォーム お客様事例 お客様のサクセスストリー イベント Fastly 関連イベントのお知らせ 採用情報 一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

Fastly を無料でお試しください
開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンター お困りですか？ お問い合わせ お気軽にご連絡ください

圧倒的なイノベーションと思いやりの精神で実現するテクノロジー

ストリーミング、ショッピング、検索、ネットワーキング、情報の発見など、日常のさまざまな活動にインターネットが活用されています。そしてより優れたインターネットを実現するのが Fastly のミッションです。私たちは、あらゆる企業のすべてのエンジニアや開発者が最先端の分散アプリケーションを開発、提供、保護し、世界中のユーザーのために素晴らしいデジタル体験を実現できるよう支援します。Fastly はお客様と一緒に Web の未来を築きます。

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一緒に優れた Web を構築

私たちはより優れたインターネットエクスペリエンスを実現することをミッションに掲げ、ユーザーや組織により高度なコントロール、より高速なコンテンツ配信、よりダイナミックなアプリケーションを提供します。これは何を意味するのでしょうか。具体的には、Fastly のエッジクラウドネットワークを通じてWebサイトとアプリケーションの構築と保護に必要なツールを開発者やセキュリティチーム、ネットワーク担当者に提供することで、素晴らしいエクスペリエンスの創出と企業のビジネス成長に貢献しています。

Fastly での仕事を通じて皆さんもこのように大きなインパクトをもたらすことが可能になります。急速な成長を続ける Fastly では、創立当初からイノベーションや大きなアイディアを奨励し、それを実現するためのリソースとサポートを提供してきました。私たちは社員一人ひとりが最良の仕事をしてキャリアを磨くことができる最適な環境を提供することを優先しています。

Fastly がお客様のビジネス成長をサポートしている方法についてはこちらをご覧ください。

これが私たちを導く価値観です

  • 好奇心旺盛な精神

  • お客様に焦点を当てる

  • 信頼できる

  • 情熱を持って行動してください

  • 誠実に運営する

  • 私たちは競争力があります

  • 透明性を重視する

  • 私たちは良い人々です

Fastly の福利厚生

Fastly は世界各地で事業を展開しているため、福利厚生は国や地域の法律や規制によって異なる場合があります。面接の際に、候補者の地域で利用可能な福利厚生について明確にご説明します。また、いつでもご質問にお答えします。Fastly は全社員に包括的で魅力的な福利厚生を提供できるよう尽力します。

  • 育児支援とワークライフバランス

    長期の育児休暇を提供し、社員とその家族をサポートします。さらに、社員全員が一年を通じてプライベートで好きなことに時間を捧げることができる文化の構築に取り組んでいます。

  • ヘルス & ウェルネス

    社員が心身共に健康であることが大切です。医療、歯科、眼科の治療に関する包括的なカバーや短期・長期障害保険、メンタルヘルスケアなど、さまざまなオプションから成る医療保険プランをご用意しています。

  • 将来への投資

    確定拠出年金/退職金積立制度、従業員持株制度 (ESPP)、学習・開発プログラムへの資金援助などを通じて、社員の継続的な成長と成功を支援します。

  • 継続的な学習と成長を支援

    社員が才能を磨きさらに成長できるようサポートします。社員の学習活動に対する年間助成金、シニアスタッフとの定期的な交流やアドバイス、業界リーダーによる講演、文化イベントなどを通じて、Fastly は豊富な学習機会を提供しています。また、常に企業としての成長も目指しています。その一環として、毎年収集される社員のエンゲージメントやエクスペリエンスに関するデータに加え、Employee Experience Champion Network を通じて得た社員からのフィードバックに基づき、継続的な改善に努めています。

成功の秘訣は社員。

私たちはすべての社員が Fastly の一員であると実感できるよう、インクルージョンとダイバーシティへの取り組みを徹底しています。誰もが Fastly の一員として居心地よく業務で最善を尽くせるよう、さまざまなイベントやプログラムを実施しながら思いやりの文化を育んでいます。

  • 従業員リソースグループ (ERG) への参加

    ERG は、共通の関心や経験を持つ従業員が集まり、サポート、アライシップ、リーダーシップの機会などを提供します。現在、HOLA、Blackly、WAGE (女性とジェンダーの平等を推進するグループ)、FACT (Fastly のアジア人社員のグループ)、*ly (「スターリー」と呼ばれる LGBTQIA+ の Fastly 社員グループ) などの ERG があります。誰でも参加できるスペースがあり、いつでも新しい ERG を結成してインパクトを生み出すことが可能です。

  • スキルを伸ばせる環境

    独立して作業する場合でも、管理職でも、誰もが新しいことを学び、スキルを伸ばせる機会を定期的に提供します。時間管理に関するワークショップから、さまざまな働き方のスタイルに対する理解の育成とフィードバックの提供、効率的でインクルーシブなミーティングの運営にいたるまで、私たちは常に学び、進化し続けます。

  • 一緒に楽しむ

    楽しい時間を共有してお互いを知ることが大切です。Fastly では、リモートでも社員同士がつながり、好きなことを一緒に楽しめる方法を常に模索しています。季節のパーティーや文化的なイベント、犬にちなんだバーチャルパーティー、サッカー大会、ワインを飲みながら絵を描く絵画レッスンなど、Fastly は社員のさまざまな趣味や興味 (たとえ非常に珍しいものでも) をサポートします。何でも興味があれば、Slack チャンネルで仲間を探せます。

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