圧倒的なイノベーションと思いやりの精神で実現するテクノロジー
ストリーミング、ショッピング、検索、ネットワーキング、情報の発見など、日常のさまざまな活動にインターネットが活用されています。そしてより優れたインターネットを実現するのが Fastly のミッションです。私たちは、あらゆる企業のすべてのエンジニアや開発者が最先端の分散アプリケーションを開発、提供、保護し、世界中のユーザーのために素晴らしいデジタル体験を実現できるよう支援します。Fastly はお客様と一緒に Web の未来を築きます。
一緒に優れた Web を構築
Fastly での仕事を通じて皆さんもこのように大きなインパクトをもたらすことが可能になります。急速な成長を続ける Fastly では、創立当初からイノベーションや大きなアイディアを奨励し、それを実現するためのリソースとサポートを提供してきました。私たちは社員一人ひとりが最良の仕事をしてキャリアを磨くことができる最適な環境を提供することを優先しています。
Fastly がお客様のビジネス成長をサポートしている方法についてはこちらをご覧ください。
これが私たちを導く価値観です
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好奇心旺盛な精神
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お客様に焦点を当てる
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信頼できる
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情熱を持って行動してください
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誠実に運営する
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私たちは競争力があります
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透明性を重視する
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私たちは良い人々です
Fastly の福利厚生
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育児支援とワークライフバランス
長期の育児休暇を提供し、社員とその家族をサポートします。さらに、社員全員が一年を通じてプライベートで好きなことに時間を捧げることができる文化の構築に取り組んでいます。
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ヘルス & ウェルネス
社員が心身共に健康であることが大切です。医療、歯科、眼科の治療に関する包括的なカバーや短期・長期障害保険、メンタルヘルスケアなど、さまざまなオプションから成る医療保険プランをご用意しています。
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将来への投資
確定拠出年金/退職金積立制度、従業員持株制度 (ESPP)、学習・開発プログラムへの資金援助などを通じて、社員の継続的な成長と成功を支援します。
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継続的な学習と成長を支援
社員が才能を磨きさらに成長できるようサポートします。社員の学習活動に対する年間助成金、シニアスタッフとの定期的な交流やアドバイス、業界リーダーによる講演、文化イベントなどを通じて、Fastly は豊富な学習機会を提供しています。また、常に企業としての成長も目指しています。その一環として、毎年収集される社員のエンゲージメントやエクスペリエンスに関するデータに加え、Employee Experience Champion Network を通じて得た社員からのフィードバックに基づき、継続的な改善に努めています。
成功の秘訣は社員。
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従業員リソースグループ (ERG) への参加
ERG は、共通の関心や経験を持つ従業員が集まり、サポート、アライシップ、リーダーシップの機会などを提供します。現在、HOLA、Blackly、WAGE (女性とジェンダーの平等を推進するグループ)、FACT (Fastly のアジア人社員のグループ)、*ly (「スターリー」と呼ばれる LGBTQIA+ の Fastly 社員グループ) などの ERG があります。誰でも参加できるスペースがあり、いつでも新しい ERG を結成してインパクトを生み出すことが可能です。
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スキルを伸ばせる環境
独立して作業する場合でも、管理職でも、誰もが新しいことを学び、スキルを伸ばせる機会を定期的に提供します。時間管理に関するワークショップから、さまざまな働き方のスタイルに対する理解の育成とフィードバックの提供、効率的でインクルーシブなミーティングの運営にいたるまで、私たちは常に学び、進化し続けます。
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一緒に楽しむ
楽しい時間を共有してお互いを知ることが大切です。Fastly では、リモートでも社員同士がつながり、好きなことを一緒に楽しめる方法を常に模索しています。季節のパーティーや文化的なイベント、犬にちなんだバーチャルパーティー、サッカー大会、ワインを飲みながら絵を描く絵画レッスンなど、Fastly は社員のさまざまな趣味や興味 (たとえ非常に珍しいものでも) をサポートします。何でも興味があれば、Slack チャンネルで仲間を探せます。