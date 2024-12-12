新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化 Ulyssa Mello Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。 2026年7月13日

Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示 Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。 2026年6月02日

AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供 Jonathan Speek AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。 2026年5月28日

2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました Jesse von Doom Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む 2026年3月24日

スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ Adam Carter Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。 2026年2月24日

Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性 Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。 2026年1月28日

より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす Adam Carter Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。 2025年12月16日

Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法 Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。 2025年11月25日

Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する Brock Norvell, Terri Allegretto, さらに2記事を表示 Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。 2025年11月05日

Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え Sy Brand Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。 2025年10月30日

Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法 Daniel Axtens Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。 2025年10月09日

Log Explorer & Insights で Compute のパフォーマンスを最大化 Namit Shivaram Log Explorer & Insights を使って Fastly Compute サービスを監視およびトラブルシューティングしましょう。詳細なインサイトを入手し、パフォーマンスを最適化し、デバッグを迅速化することで、効率的なアプリケーションを実現できます。 2025年8月13日

Model Context Protocol (MCP) サーバーを活用してFastlyをより使いやすく Jaskirat Singh Randhawa 新しいオープンソースの Model Context Protocol (MCP) サーバーを使用して、Fastly を簡単に管理できます。AI アシスタントと統合することで、サービスの一元的な会話型制御を実現します。 2025年8月04日

プライバシーとパフォーマンスのパラドックスを乗り越える Ryan Gardner, Daniel Cummings Fastly Compute 上に構築された Trusted Server を使用して、プライバシーを最優先する世界でパブリッシャーが成功できるように推進します。広告戦略とデータのコントロールを取り戻します。 2025年7月28日

Fastly Compute で TypeScript を始める 大室克之 Fastly Compute で TypeScript を使い始めるのは簡単です。JavaScript プロジェクトに静的型付けを追加して堅牢な開発を行う方法をご紹介します。 2025年6月26日

Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。 2025年5月23日

Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで Terri Allegretto, Robyn Bean Fastly Object Storage を活用して CDN 統合とサーバーレスコンピューティングを実現する方法をご紹介します。今すぐコストを削減し、ワークフローを最適化しましょう。 2025年3月24日

キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合 Ajay Bharadwaj Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。 2025年2月05日

Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ Simon Wistow Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。 2025年1月27日