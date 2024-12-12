Compute
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新しいリクエストハンドオフ機能によるエージェントシステム向け Compute の最適化
Rust SDK で長期間実行されるバックエンドリクエストを、Fastly の新しいリクエストハンドオフ機能を使用して最適化し、AI エージェントや複雑なワークロードのスループットを向上させます。
Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に
Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。
AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供
AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。
2026年 Forrester Wave™ エッジ開発プラットフォーム部門で Fastly がリーダーに選出されました
Fastly は、2026年 Forrester Wave™ for Edge Development Platforms でリーダーに選出され、パフォーマンスと開発者体験において5点満点のスコアを獲得しています。レポートを読む
スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ
Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。
Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性
Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。
より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす
Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。
Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法
Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。
Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する
Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。
Fastly JavaScript SDK を使用した HTML の書き換え
Fastly の JS SDK v3.35.0 で Web パフォーマンスを向上。新しいストリーミング HTML リライターにより、ページのカスタマイズ、キャッシュ、変換をより高速かつ効率的に行えます。
Varnish のメモリ使用量を安全に抑える方法
Fastly は、棚上げされていた Varnish のアイデアを活用して、メモリ書き込みを 25% 削減し、システム全体の実質的な利益へと変換しました。
Log Explorer & Insights で Compute のパフォーマンスを最大化
Log Explorer & Insights を使って Fastly Compute サービスを監視およびトラブルシューティングしましょう。詳細なインサイトを入手し、パフォーマンスを最適化し、デバッグを迅速化することで、効率的なアプリケーションを実現できます。
Model Context Protocol (MCP) サーバーを活用してFastlyをより使いやすく
新しいオープンソースの Model Context Protocol (MCP) サーバーを使用して、Fastly を簡単に管理できます。AI アシスタントと統合することで、サービスの一元的な会話型制御を実現します。
プライバシーとパフォーマンスのパラドックスを乗り越える
Fastly Compute 上に構築された Trusted Server を使用して、プライバシーを最優先する世界でパブリッシャーが成功できるように推進します。広告戦略とデータのコントロールを取り戻します。
Fastly Compute で TypeScript を始める
Fastly Compute で TypeScript を使い始めるのは簡単です。JavaScript プロジェクトに静的型付けを追加して堅牢な開発を行う方法をご紹介します。
Fastly Compute を使用して、実際に安全な MCP サーバーを構築する
Fastly Compute を使用して、安全でスケーラブルな MCP サーバーを構築します。脆弱性に対処し、LLM アプリケーションで信頼性の高いパフォーマンスを確保する方法を学びましょう。
Fastly Object Storage 入門 : CDN 統合からサーバーレスコンピューティングまで
Fastly Object Storage を活用して CDN 統合とサーバーレスコンピューティングを実現する方法をご紹介します。今すぐコストを削減し、ワークフローを最適化しましょう。
キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合
Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。
Fastly ステージング環境のご紹介 : 自信を持ってテストし、簡単にデプロイ
Fastly のステージング環境を導入すると、CDN と Compute の設定を本番稼動前にクリックひとつで簡単にテストすることができます。
構築、保存、拡張 : エグレスコストゼロの Fastly Object Storage が登場
高額なストレージ料金に悩まされていませんか？Fastly Object Storage は常時無料のエグレス料金とシンプルな料金体系により、コストを抑えつつイノベーションを加速します。