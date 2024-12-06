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3 Vorteile moderner CDNs für Ihre Digital-Publishing-Strategie

John Agger

Principal Industry Marketing Manager, Medien und Unterhaltung, Fastly

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Inzwischen wissen wir es alle: Leser wollen personalisierte, aktuelle Inhalte, die unabhängig von Plattform oder Standort schnell geladen werden – und wenn das nicht funktioniert, suchen sie woanders. Dennoch kommt im digitalen Publishing nach wie vor erstaunlich oft veraltete Technologie zur Bereitstellung von Inhalten zum Einsatz, die das Erreichen dieser Ziele verhindert.

Der Schlüssel zur Bindung – und zum Wachstum – Ihres Kundenstamms liegt darin, als Erster die aktuellsten Inhalte bereitzustellen, sie für die Leser zu personalisieren und sicherzustellen, dass Ihre Onlineerlebnisse reaktionsschnell und sicher sind. Im Folgenden finden Sie drei Möglichkeiten, wie ein modernes Content Delivery Network (CDN) Ihnen dabei helfen kann, genau das zu erreichen. 

Passen Sie Ihre Inhalte an

Oft werden im digitalen Publishing Nachrichtenbeiträge anhand von Variablen wie Anzeigeplattform, Standort und Abonnementstatus angepasst, um hochgradig personalisierte Inhalte zu liefern. Allerdings verfügen nicht alle CDNs über die erforderliche Transparenz und Konfigurierbarkeit, um diese Bemühungen zu unterstützen. Dies beeinträchtigt die Kundentreue und birgt die Gefahr eines kurz- oder langfristigen Publikumsverlusts.

Mithilfe moderner CDNs können Entwickler Inhalte anhand von Kriterien wie Nutzertyp, Gerätetyp und Standort anpassen, damit immer die jeweils relevantesten Informationen an Ihre Kunden ausgeliefert werden. Mit manchen modernen CDNs lässt sich sogar der genaue Standort des Lesers bestimmen – einschließlich Längen- und Breitengrad, Kontinent, Land, Stadt, Postleitzahl oder Vorwahlgebiet. Dadurch bieten sich Möglichkeiten wie die exklusive Auslieferung von spezifischer Werbung innerhalb eines bestimmten Postleitzahlgebiets, die Bereitstellung alternativer Versionen einer Website in unterschiedlichen Sprachen, regional angepasste Angebote oder die Anzeige von Bildern in der für das jeweilige Gerät richtigen Größe und Qualität.

Außerdem bieten moderne CDNs Entwicklern die Möglichkeit, mithilfe von cookiebasierten Technologien auf der Edge Paywalls zu erstellen, die so unauffällig wie möglich sein sollten, da ein erhebliches Abbruchrisiko besteht, wenn der Prozess für jede Anfrage zu lange dauert. So sind Developer nicht mehr auf teure server- oder clientseitige Funktionalitäten angewiesen, die Anfragen an den Origin-Server senden und die Performance sowie die Reaktionsfähigkeit verschlechtern.

Liefern Sie Inhalte durch Caching schneller aus

Da die Erwartungen der Nutzer ständig steigen, hängt der Erfolg oft von der Fähigkeit der Redakteure ab, Inhalte sofort nach der Freigabe eines Artikels oder Videos bereitzustellen. Selbst kurze Verzögerungen können zu verpassten Gelegenheiten führen und eine wesentlich schlechtere Platzierung bei Feedreadern zur Folge haben.

Daher ist eine Bereitstellung mit geringer Latenz erforderlich, um Leser zu gewinnen, sie zu binden und die Aufmerksamkeit auf Ihre Inhalte zu lenken. Hochdynamische digitale Inhalte werden effizienter und schneller auf der Edge verarbeitet und von dort aus an Leser ausgeliefert, die oft weit von dem Ort, an dem die Inhalte in einem Content-Management-System gespeichert sind, entfernt sind.

Eine moderne Bereitstellungsplattform mit Dynamic Site Acceleration (DSA) kann für eine optimierte Auslieferung von Inhalten direkt vom Origin-Server zum Leser sorgen – sogar über lange Distanzen. Und durch den Einsatz von Netzwerk- und Protokolloptimierung sowie von Mechanismen, die den Origin-Server vor Traffic-Spitzen schützen, sind Plattformen mit DSA in der Lage, dynamische Inhalte über große Entfernungen und mit effizienter Geschwindigkeit auszuliefern.

Da sich bei einem modernen CDN Inhalte sofort bereinigen und Echtzeit-Einblicke in den Traffic gewinnen lassen, können Unternehmen deutlich mehr Inhalte cachen als mit einem herkömmlichen CDN. Nicht alle CDNs messen die Bereinigungsdauer in Millisekunden und bieten die nötige Flexibilität, um ausgewählte Inhalte getrennt voneinander, anstatt alle Inhalte auf einmal zu purgen.

Außerdem bieten moderne CDNs Entwicklern Echtzeit-Einblicke in Statistiken und Logs, die zur Programmierung und Überwachung der API-Performance genutzt werden können. Diese Mechanismen bieten wertvolle Unterstützung bei der Auslieferung von Inhalten und fördern Aspekte wie Performance, Entlastung des Origin-Servers und Transparenz.

Sichern Sie Ihre Websites und Anwendungen ab

Strenge Datenschutzgesetze setzen den traditionellen Digital-Publishing-Methoden neue Grenzen. Um die Einhaltung dieser Gesetze zu gewährleisten, versuchen digitale Publisher zunehmend zu steuern, wo die Inhalte angezeigt werden. Dies lässt sich zum Beispiel durch Blockierung des Traffics auf der Grundlage des physischen Standorts und der IP-Adresse sowie die Identifizierung des Traffics über Virtual Private Networks (VPNs) erreichen. Ein CDN sollte die Möglichkeit bieten, komplette HTTP/HTTPs-Anfragen zu untersuchen – einschließlich Header, Cookies, Anfragepfad, Client-IP und Geolocation – und innerhalb von Sekunden Maßnahmen zu ergreifen, um Traffic zu blockieren.

Auch Bots sind weiterhin ein Sicherheitsproblem für digitale Publisher. Sie können Inhalte illegal auslesen und neu veröffentlichen, was den Wert der Inhalte für den ursprünglichen Publisher erheblich mindert. Ein modernes CDN kann Entwickler durch eine integrierte Web Application Firewall (WAF) unterstützen, die CDN-Logs nach mehreren tausend Angriffstypen durchsucht. Natürlich sollten Entwickler in der Lage sein, WAFs so zu konfigurieren, dass sie automatisch Maßnahmen ergreifen, um einen Angriff ohne menschliches Zutun zu blockieren.

Im Gegensatz zu einem CDN, bei dem Bereitstellung und Sicherheit über verschiedene Netzwerke laufen, kann ein modernes CDN mit integrierten Security Features Sicherheitsanomalien leichter erkennen und schnell darauf reagieren. So können Entwickler bei einer Verstärkung der Angriffe umfassende Skalierungsentscheidungen treffen, was besonders bei der Abwehr von DDoS-Angriffen von Vorteil ist.

Ist es an der Zeit, Ihr CDN zu überdenken?

In einem hart umkämpften Markt müssem digitale Publisher, die relevant bleiben wollen, über moderne Systeme verfügen, die Inhalte in Echtzeit für Leser und Feedreader bereitstellen. Wenn Sie sich an die Planung und Entwicklung Ihrer nächsten Bereitstellungsplattform machen, sollten Sie unbedingt prüfen, wie das richtige CDN Ihnen helfen kann, Ihre Ziele zu erreichen und die Erwartungen Ihres Publikums nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Angesichts wachsender Herausforderungen und steigender Lesererwartungen ist es entscheidend, intelligente Maßnahmen zu ergreifen, um dem Publikum schnelle und hervorragende Erlebnisse zu bieten.

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