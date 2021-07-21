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Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Streaming

  • Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten

    Austin Spires, John Agger

    Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung.

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    Bereiten Sie sich auf Spitzenzeiten vor

  • MoQ auf der Überholspur

    Luke Curley

    Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet.

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  • Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten?

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    Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen.

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    Simon Wistow

    Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören.

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  • Unsichtbare Eindringlinge – Wie Bots Streaming-Dienste sabotieren

    Alina Lehtinen-Vela

    Erfahren Sie, wie Bots Streaming-Dienste stören, Ausfälle und Betrug verursachen und was getan werden kann, um digitale Inhalte zu schützen und die User Experience zu verbessern.

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  • Neue Rekorde nach über einem Jahrzehnt der Auslieferung des Super Bowls

    John Agger

    2023 jährt sich Fastlys Beteiligung am Super Bowl zum 11. Mal. Im Jahr 2013 haben wir uns erstmals für Onlineunternehmen, die während des Spiels Werbung schalten wollten, eigene Bandbreite gesichert. Seit 2018 ist Fastly sogar aktiv daran beteiligt, den Super-Bowl-Livestream von Fernsehsendern an Millionen von Onlinezuschauern rund um den Globus zu übertragen.

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  • Fastly und das Fediverse, Teil 1

    Simon Wistow

    Open Source und Standards sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind also gespannt, wie sich das Fediverse in den kommenden Monaten entwickeln wird. Zunächst aber ein kurzer Einblick in dieses spannende Thema und wie Fastly es unterstützt.

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  • Der Streaming-Markt ist im Jahr 2022 weiter gewachsen – mit einigen Überraschungen

    John Agger

    Fastly berichtet über die wichtigsten Trends und einige unerwartete Entwicklungen im Streaming-Jahr 2022 und skizziert für Sie, wie es weitergeht.

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  • Zwei Diagramme zur Bedeutung von Multi-CDN

    John Agger

    Wenn Content Delivery Networks (CDNs) in den Medien Erwähnung finden, dann fast immer im Zusammenhang mit der Furcht vor Ausfällen und Unterbrechungen. Dabei sind mögliche Ausfälle nicht der wirklich wichtige Grund für eine Umstellung auf mehrere CDNs.

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  • Fastly liefert modernen Broadcastern auf der IBC, was sie brauchen

    Noel Penzer

    Da Zuschauer Inhalte heute meist streamen, müssen moderne Broadcaster ihren Fokus auf Skalierbarkeit, Netzwerkstabilität und Sicherheit legen.

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  • Fünf Möglichkeiten, wie Sie mehr aus Ihrem CDN herausholen können

    Chris Buckley, John Agger

    Es gibt zahlreiche gut dokumentierte Gründe, ein CDN Teil Ihrer Auslieferungsinfrastruktur zu machen. In diesem Blogpost beschäftigen wir uns aber mit einigen weniger bekannten Vorteilen, die zur Skalierung und Verbesserung Ihres Geschäfts beitragen können.

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  • Welche Vorteile hält „die Edge“ für digitales Publishing bereit?

    Bridget Lane

    Indem Sie Ihre Inhalte näher an die Leser bringen, umgehen Sie die konventionellen Kosten und Regeln, die typischerweise mit Serverplatz und Wartung der Infrastruktur verbunden sind. Zusätzlich profitieren Sie von einigen weiteren Vorteilen. Lassen Sie uns diese näher untersuchen.

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  • 3 Vorteile moderner CDNs für Ihre Digital-Publishing-Strategie

    John Agger

    Der Schlüssel zur Kundenbindung liegt in der sofortigen Auslieferung der aktuellsten Inhalte, in der Personalisierung dieser Inhalte für die Leser und in der Gewährleistung eines reaktionsschnellen und sicheren Onlineerlebnisses. Im Folgenden finden Sie drei Möglichkeiten, wie ein modernes Content Delivery Network (CDN) Ihnen dabei helfen kann, genau das zu erreichen.

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  • Ein Blick auf die Netzwerkdaten: Wer holt Gold bei den Fastly Games?

    David Belson

    Bei den Fastly Games handelt es sich um einen Ländervergleich anhand von vier datengesteuerten Ereignissen, basierend auf aggregiertem Netzwerk-Traffic: IPv6-Nutzung sowie HTTP-, Betriebssystem- und Browserversionen.

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