Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten Austin Spires, John Agger Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung. 20. Juli 2026

MoQ auf der Überholspur Luke Curley Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet. 14. Juli 2026

Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten? Zac Shenker, John Agger Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen. 15. April 2026

Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft Simon Wistow Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören. 09. April 2026

Unsichtbare Eindringlinge – Wie Bots Streaming-Dienste sabotieren Alina Lehtinen-Vela Erfahren Sie, wie Bots Streaming-Dienste stören, Ausfälle und Betrug verursachen und was getan werden kann, um digitale Inhalte zu schützen und die User Experience zu verbessern. 17. April 2025

Neue Rekorde nach über einem Jahrzehnt der Auslieferung des Super Bowls John Agger 2023 jährt sich Fastlys Beteiligung am Super Bowl zum 11. Mal. Im Jahr 2013 haben wir uns erstmals für Onlineunternehmen, die während des Spiels Werbung schalten wollten, eigene Bandbreite gesichert. Seit 2018 ist Fastly sogar aktiv daran beteiligt, den Super-Bowl-Livestream von Fernsehsendern an Millionen von Onlinezuschauern rund um den Globus zu übertragen. 13. Februar 2023

Fastly und das Fediverse, Teil 1 Simon Wistow Open Source und Standards sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind also gespannt, wie sich das Fediverse in den kommenden Monaten entwickeln wird. Zunächst aber ein kurzer Einblick in dieses spannende Thema und wie Fastly es unterstützt. 09. Februar 2023

Der Streaming-Markt ist im Jahr 2022 weiter gewachsen – mit einigen Überraschungen John Agger Fastly berichtet über die wichtigsten Trends und einige unerwartete Entwicklungen im Streaming-Jahr 2022 und skizziert für Sie, wie es weitergeht. 09. Januar 2023

Zwei Diagramme zur Bedeutung von Multi-CDN John Agger Wenn Content Delivery Networks (CDNs) in den Medien Erwähnung finden, dann fast immer im Zusammenhang mit der Furcht vor Ausfällen und Unterbrechungen. Dabei sind mögliche Ausfälle nicht der wirklich wichtige Grund für eine Umstellung auf mehrere CDNs. 05. Dezember 2022

Fastly liefert modernen Broadcastern auf der IBC, was sie brauchen Noel Penzer Da Zuschauer Inhalte heute meist streamen, müssen moderne Broadcaster ihren Fokus auf Skalierbarkeit, Netzwerkstabilität und Sicherheit legen. 06. September 2022

Fünf Möglichkeiten, wie Sie mehr aus Ihrem CDN herausholen können Chris Buckley, John Agger Es gibt zahlreiche gut dokumentierte Gründe, ein CDN Teil Ihrer Auslieferungsinfrastruktur zu machen. In diesem Blogpost beschäftigen wir uns aber mit einigen weniger bekannten Vorteilen, die zur Skalierung und Verbesserung Ihres Geschäfts beitragen können. 19. Juli 2022

Welche Vorteile hält „die Edge“ für digitales Publishing bereit? Bridget Lane Indem Sie Ihre Inhalte näher an die Leser bringen, umgehen Sie die konventionellen Kosten und Regeln, die typischerweise mit Serverplatz und Wartung der Infrastruktur verbunden sind. Zusätzlich profitieren Sie von einigen weiteren Vorteilen. Lassen Sie uns diese näher untersuchen. 20. Dezember 2021

3 Vorteile moderner CDNs für Ihre Digital-Publishing-Strategie John Agger Der Schlüssel zur Kundenbindung liegt in der sofortigen Auslieferung der aktuellsten Inhalte, in der Personalisierung dieser Inhalte für die Leser und in der Gewährleistung eines reaktionsschnellen und sicheren Onlineerlebnisses. Im Folgenden finden Sie drei Möglichkeiten, wie ein modernes Content Delivery Network (CDN) Ihnen dabei helfen kann, genau das zu erreichen. 29. November 2021