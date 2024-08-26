MoQ auf der Überholspur Luke Curley Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet. 14. Juli 2026

Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic Artur Bergman, Hossein Lotfi Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben. 09. Juni 2026

Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität. 02. Juni 2026

Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist Omeed Nosrati, Fastly Enterprise Solution Architects Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen. 04. Mai 2026

CDNs und Caching im Vergleich: Was ist der Unterschied? Rogier Mulhuijzen CDNs und Caching werden oft miteinander verwechselt. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede, um eine Entscheidung treffen zu können, welches von beiden Ihnen zu einer optimalen Web-Performance verhilft. 02. Januar 2026

Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich. 25. November 2025

Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität Austin Spires Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat. 19. November 2025

Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können. 05. November 2025

Optimierung der Webperformance: Die intelligenten Komprimierungsstandards von Fastly im Detail Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimieren Sie die Webperformance mit den intelligenten Komprimierungsvorgaben von Fastly. Erfahren Sie, wie Gzip und Brotli die Payload-Größen verkleinern, Kosten reduzieren und Ihre Website beschleunigen. 03. November 2025

Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML Sy Brand Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren. 30. Oktober 2025

Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft Austin Spires Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten. 30. Oktober 2025

Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt Daniel Axtens Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte. 09. Oktober 2025

Request Collapsing entmystifiziert Stephen Crim Steigern Sie die Website-Performance mit Request Collapsing! Erfahren Sie, wie es die Effizienz verbessert, die Ursprungslast reduziert und das Caching für ein schnelles Nutzererlebnis optimiert. 14. August 2025

Vertrauen in großem Maßstab mit Fastly Image Optimizer und C2PA James Sherry Fastly Image Optimizer unterstützt jetzt C2PA und ermöglicht die überprüfbare Authentizität von Inhalten. Bekämpfen Sie Fehlinformationen und schaffen Sie Vertrauen durch gesicherte Bildherkunft in großem Maßstab. 12. August 2025

Schnellere Webperformance: Die Daten hinter der Überlegenheit von Fastly gegenüber Akamai Lucas Olslund Entdecken Sie, warum die Migration von Akamai zu Fastly die Webperformance steigert. Unsere Daten zeigen eine um 57 % schnellere TTFB und eine um 17 % schnellere LCP, basierend auf realen CrUX-Daten. 17. Juli 2025

Die Kontrolle zurückgewinnen: Wie Publisher gegen unerwünschtes KI-Scraping vorgehen können John Agger Übernehmen Sie die Kontrolle über KI-Scraping. Erfahren Sie, wie Publisher mit AI Bot Management von Fastly und neuen Monetarisierungsmöglichkeiten unerwünschte Datenerfassung verhindern können. 17. Juli 2025

Über ein Jahrzehnt später: Die Entwicklung von Instant Purge™ Tyler McMullen, Julien Benoist Entdecken Sie die zehnjährige Entwicklung der Instant-Purge-Technologie von Fastly. Erfahren Sie mehr über unseren dezentralen Ansatz, die Herausforderungen, denen wir begegnen, und unsere Innovationen in der Skalierbarkeit. 27. Mai 2025

Verwendung von cURL zum Testen von Origin-Server-Antworten Matt Torrisi, Fastly Enterprise Solution Architects Curl oder cURL ist ein Dienstprogramm, das standardmäßig auf Betriebssystemen wie macOS und zahlreichen Linux Distributionen bereitgestellt wird, mit denen Sie einen HTTP-Request an eine URL senden und das Ergebnis erhalten können. In diesem Post zeigen wir Ihnen, wie Sie das Tool verwenden, um die Antwort eines Origin-Servers zu testen. 20. Mai 2025

Stärkung des offenen Webs: Wie Fastly Organisationen wie ToS;DR unterstützt Austin Spires Stärkung des offenen Webs: Erfahren Sie, wie Fastly ToS;DR unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die Internet-Nutzungsbedingungen leicht verständlich macht und die Online-Transparenz verbessert. 13. März 2025