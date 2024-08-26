Performance
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MoQ auf der Überholspur
Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet.
Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic
Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben.
Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft
Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.
Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist
Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen.
CDNs und Caching im Vergleich: Was ist der Unterschied?
CDNs und Caching werden oft miteinander verwechselt. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede, um eine Entscheidung treffen zu können, welches von beiden Ihnen zu einer optimalen Web-Performance verhilft.
Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren
Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich.
Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität
Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat.
Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute
Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.
Optimierung der Webperformance: Die intelligenten Komprimierungsstandards von Fastly im Detail
Optimieren Sie die Webperformance mit den intelligenten Komprimierungsvorgaben von Fastly. Erfahren Sie, wie Gzip und Brotli die Payload-Größen verkleinern, Kosten reduzieren und Ihre Website beschleunigen.
Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML
Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren.
Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft
Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten.
Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt
Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte.
Request Collapsing entmystifiziert
Steigern Sie die Website-Performance mit Request Collapsing! Erfahren Sie, wie es die Effizienz verbessert, die Ursprungslast reduziert und das Caching für ein schnelles Nutzererlebnis optimiert.
Vertrauen in großem Maßstab mit Fastly Image Optimizer und C2PA
Fastly Image Optimizer unterstützt jetzt C2PA und ermöglicht die überprüfbare Authentizität von Inhalten. Bekämpfen Sie Fehlinformationen und schaffen Sie Vertrauen durch gesicherte Bildherkunft in großem Maßstab.
Schnellere Webperformance: Die Daten hinter der Überlegenheit von Fastly gegenüber Akamai
Entdecken Sie, warum die Migration von Akamai zu Fastly die Webperformance steigert. Unsere Daten zeigen eine um 57 % schnellere TTFB und eine um 17 % schnellere LCP, basierend auf realen CrUX-Daten.
Die Kontrolle zurückgewinnen: Wie Publisher gegen unerwünschtes KI-Scraping vorgehen können
Übernehmen Sie die Kontrolle über KI-Scraping. Erfahren Sie, wie Publisher mit AI Bot Management von Fastly und neuen Monetarisierungsmöglichkeiten unerwünschte Datenerfassung verhindern können.
Über ein Jahrzehnt später: Die Entwicklung von Instant Purge™
Entdecken Sie die zehnjährige Entwicklung der Instant-Purge-Technologie von Fastly. Erfahren Sie mehr über unseren dezentralen Ansatz, die Herausforderungen, denen wir begegnen, und unsere Innovationen in der Skalierbarkeit.
Verwendung von cURL zum Testen von Origin-Server-Antworten
Curl oder cURL ist ein Dienstprogramm, das standardmäßig auf Betriebssystemen wie macOS und zahlreichen Linux Distributionen bereitgestellt wird, mit denen Sie einen HTTP-Request an eine URL senden und das Ergebnis erhalten können. In diesem Post zeigen wir Ihnen, wie Sie das Tool verwenden, um die Antwort eines Origin-Servers zu testen.
Stärkung des offenen Webs: Wie Fastly Organisationen wie ToS;DR unterstützt
Stärkung des offenen Webs: Erfahren Sie, wie Fastly ToS;DR unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die Internet-Nutzungsbedingungen leicht verständlich macht und die Online-Transparenz verbessert.
Mit Fastly werden Websites schneller
Erhalten Sie Echtzeitkontrolle, steigern Sie die Performance und entwickeln Sie Apps noch schneller auf der Edge. Erfahren Sie, wie Fastly im Vergleich zu Cloudflare abschneidet.