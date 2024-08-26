Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Performance

Seite 1 von 3

  • MoQ auf der Überholspur

    Luke Curley

    Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet.

    Performance
    + 2 mehr

  • Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic

    Artur Bergman, Hossein Lotfi

    Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben.

    KI
    + 2 mehr

  • Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft

    Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr

    Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.

    KI
    + 5 mehr

  • Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist

    Omeed Nosrati, Fastly Enterprise Solution Architects

    Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen.

    CDN und Auslieferung
    Performance

  • CDNs und Caching im Vergleich: Was ist der Unterschied?

    Rogier Mulhuijzen

    CDNs und Caching werden oft miteinander verwechselt. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede, um eine Entscheidung treffen zu können, welches von beiden Ihnen zu einer optimalen Web-Performance verhilft.

    Performance
    Entwicklung

  • Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren

    Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto

    Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich.

    Compute
    + 4 mehr

  • Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität

    Austin Spires

    Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat.

    CDN und Auslieferung
    + 4 mehr
    Die robuste Architektur von Fastly hilft, Ausfälle zu vermeiden und Auswirkungen zu minimieren

  • Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute

    Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr

    Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.

    Compute
    + 4 mehr

  • Optimierung der Webperformance: Die intelligenten Komprimierungsstandards von Fastly im Detail

    Stephen Stierer, Anjan Srinivas

    Optimieren Sie die Webperformance mit den intelligenten Komprimierungsvorgaben von Fastly. Erfahren Sie, wie Gzip und Brotli die Payload-Größen verkleinern, Kosten reduzieren und Ihre Website beschleunigen.

    CDN und Auslieferung
    + 2 mehr

  • Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML

    Sy Brand

    Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren.

    Compute
    + 4 mehr
    Eine Abbildung einer Tastatur mit einem Hebel in der Mitte und einer Hand, die den Hebel nach vorne schiebt

  • Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft

    Austin Spires

    Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten.

    CDN und Auslieferung
    + 2 mehr
    Bereiten Sie sich auf Spitzenzeiten vor

  • Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt

    Daniel Axtens

    Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte.

    CDN und Auslieferung
    + 4 mehr
    Spitze der Pyramide

  • Request Collapsing entmystifiziert

    Stephen Crim

    Steigern Sie die Website-Performance mit Request Collapsing! Erfahren Sie, wie es die Effizienz verbessert, die Ursprungslast reduziert und das Caching für ein schnelles Nutzererlebnis optimiert.

    Performance
    + 2 mehr
    Eine Abbildung einer Tastatur mit einem Hebel in der Mitte und einer Hand, die den Hebel nach vorne schiebt

  • Vertrauen in großem Maßstab mit Fastly Image Optimizer und C2PA

    James Sherry

    Fastly Image Optimizer unterstützt jetzt C2PA und ermöglicht die überprüfbare Authentizität von Inhalten. Bekämpfen Sie Fehlinformationen und schaffen Sie Vertrauen durch gesicherte Bildherkunft in großem Maßstab.

    CDN und Auslieferung
    + 2 mehr

  • Schnellere Webperformance: Die Daten hinter der Überlegenheit von Fastly gegenüber Akamai

    Lucas Olslund

    Entdecken Sie, warum die Migration von Akamai zu Fastly die Webperformance steigert. Unsere Daten zeigen eine um 57 % schnellere TTFB und eine um 17 % schnellere LCP, basierend auf realen CrUX-Daten.

    CDN und Auslieferung
    Performance

  • Die Kontrolle zurückgewinnen: Wie Publisher gegen unerwünschtes KI-Scraping vorgehen können

    John Agger

    Übernehmen Sie die Kontrolle über KI-Scraping. Erfahren Sie, wie Publisher mit AI Bot Management von Fastly und neuen Monetarisierungsmöglichkeiten unerwünschte Datenerfassung verhindern können.

    Security
    + 2 mehr

  • Über ein Jahrzehnt später: Die Entwicklung von Instant Purge™

    Tyler McMullen, Julien Benoist

    Entdecken Sie die zehnjährige Entwicklung der Instant-Purge-Technologie von Fastly. Erfahren Sie mehr über unseren dezentralen Ansatz, die Herausforderungen, denen wir begegnen, und unsere Innovationen in der Skalierbarkeit.

    Performance
    + 2 mehr

  • Verwendung von cURL zum Testen von Origin-Server-Antworten

    Matt Torrisi, Fastly Enterprise Solution Architects

    Curl oder cURL ist ein Dienstprogramm, das standardmäßig auf Betriebssystemen wie macOS und zahlreichen Linux Distributionen bereitgestellt wird, mit denen Sie einen HTTP-Request an eine URL senden und das Ergebnis erhalten können. In diesem Post zeigen wir Ihnen, wie Sie das Tool verwenden, um die Antwort eines Origin-Servers zu testen.

    Entwicklung
    Performance

  • Stärkung des offenen Webs: Wie Fastly Organisationen wie ToS;DR unterstützt

    Austin Spires

    Stärkung des offenen Webs: Erfahren Sie, wie Fastly ToS;DR unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die Internet-Nutzungsbedingungen leicht verständlich macht und die Online-Transparenz verbessert.

    CDN und Auslieferung
    + 2 mehr

  • Mit Fastly werden Websites schneller

    Lucas Olslund

    Erhalten Sie Echtzeitkontrolle, steigern Sie die Performance und entwickeln Sie Apps noch schneller auf der Edge. Erfahren Sie, wie Fastly im Vergleich zu Cloudflare abschneidet.

    Performance
    + 3 mehr
    Eine Abbildung einer Tastatur mit einem Hebel in der Mitte und einer Hand, die den Hebel nach vorne schiebt