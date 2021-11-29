John Agger
Principal Industry Marketing Manager, Medien und Unterhaltung, Fastly
Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten
Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung.
Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten?
Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen.
Fastly + Scalepost: Erweiterung der Fastly-Plattform zur Verwaltung von KI-Crawlern
Erfahren Sie, wann und wie KI-Chatbots Ihre Inhalte verwenden. Mit Fastly und ScalePost erhalten Publisher endlich Einblicke darin, wie ihre Arbeit in AI-generierten Antworten erscheint.
Die Kontrolle zurückgewinnen: Wie Publisher gegen unerwünschtes KI-Scraping vorgehen können
Übernehmen Sie die Kontrolle über KI-Scraping. Erfahren Sie, wie Publisher mit AI Bot Management von Fastly und neuen Monetarisierungsmöglichkeiten unerwünschte Datenerfassung verhindern können.
So verbessern Sie Ihren WebSocket Stack
Wenn Sie große Mengen an Inhalten in Echtzeit ausliefern möchten, können die Einschränkungen von WebSocket Sie Zeit und Geld kosten. Entdecken Sie, wie Sie mit WebSocket und Fastly Fanout Ihre Echtzeitkommunikation verbessern können.
Neue Rekorde nach über einem Jahrzehnt der Auslieferung des Super Bowls
2023 jährt sich Fastlys Beteiligung am Super Bowl zum 11. Mal. Im Jahr 2013 haben wir uns erstmals für Onlineunternehmen, die während des Spiels Werbung schalten wollten, eigene Bandbreite gesichert. Seit 2018 ist Fastly sogar aktiv daran beteiligt, den Super-Bowl-Livestream von Fernsehsendern an Millionen von Onlinezuschauern rund um den Globus zu übertragen.
Der Streaming-Markt ist im Jahr 2022 weiter gewachsen – mit einigen Überraschungen
Fastly berichtet über die wichtigsten Trends und einige unerwartete Entwicklungen im Streaming-Jahr 2022 und skizziert für Sie, wie es weitergeht.
Zwei Diagramme zur Bedeutung von Multi-CDN
Wenn Content Delivery Networks (CDNs) in den Medien Erwähnung finden, dann fast immer im Zusammenhang mit der Furcht vor Ausfällen und Unterbrechungen. Dabei sind mögliche Ausfälle nicht der wirklich wichtige Grund für eine Umstellung auf mehrere CDNs.
Fünf Möglichkeiten, wie Sie mehr aus Ihrem CDN herausholen können
Es gibt zahlreiche gut dokumentierte Gründe, ein CDN Teil Ihrer Auslieferungsinfrastruktur zu machen. In diesem Blogpost beschäftigen wir uns aber mit einigen weniger bekannten Vorteilen, die zur Skalierung und Verbesserung Ihres Geschäfts beitragen können.
3 Vorteile moderner CDNs für Ihre Digital-Publishing-Strategie
Der Schlüssel zur Kundenbindung liegt in der sofortigen Auslieferung der aktuellsten Inhalte, in der Personalisierung dieser Inhalte für die Leser und in der Gewährleistung eines reaktionsschnellen und sicheren Onlineerlebnisses. Im Folgenden finden Sie drei Möglichkeiten, wie ein modernes Content Delivery Network (CDN) Ihnen dabei helfen kann, genau das zu erreichen.