Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten Austin Spires, John Agger Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung. 20. Juli 2026

Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten? Zac Shenker, John Agger Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen. 15. April 2026

Fastly + Scalepost: Erweiterung der Fastly-Plattform zur Verwaltung von KI-Crawlern John Agger Erfahren Sie, wann und wie KI-Chatbots Ihre Inhalte verwenden. Mit Fastly und ScalePost erhalten Publisher endlich Einblicke darin, wie ihre Arbeit in AI-generierten Antworten erscheint. 12. September 2025

Die Kontrolle zurückgewinnen: Wie Publisher gegen unerwünschtes KI-Scraping vorgehen können John Agger Übernehmen Sie die Kontrolle über KI-Scraping. Erfahren Sie, wie Publisher mit AI Bot Management von Fastly und neuen Monetarisierungsmöglichkeiten unerwünschte Datenerfassung verhindern können. 17. Juli 2025

So verbessern Sie Ihren WebSocket Stack John Agger Wenn Sie große Mengen an Inhalten in Echtzeit ausliefern möchten, können die Einschränkungen von WebSocket Sie Zeit und Geld kosten. Entdecken Sie, wie Sie mit WebSocket und Fastly Fanout Ihre Echtzeitkommunikation verbessern können. 09. April 2024

Neue Rekorde nach über einem Jahrzehnt der Auslieferung des Super Bowls John Agger 2023 jährt sich Fastlys Beteiligung am Super Bowl zum 11. Mal. Im Jahr 2013 haben wir uns erstmals für Onlineunternehmen, die während des Spiels Werbung schalten wollten, eigene Bandbreite gesichert. Seit 2018 ist Fastly sogar aktiv daran beteiligt, den Super-Bowl-Livestream von Fernsehsendern an Millionen von Onlinezuschauern rund um den Globus zu übertragen. 13. Februar 2023

Der Streaming-Markt ist im Jahr 2022 weiter gewachsen – mit einigen Überraschungen John Agger Fastly berichtet über die wichtigsten Trends und einige unerwartete Entwicklungen im Streaming-Jahr 2022 und skizziert für Sie, wie es weitergeht. 09. Januar 2023

Zwei Diagramme zur Bedeutung von Multi-CDN John Agger Wenn Content Delivery Networks (CDNs) in den Medien Erwähnung finden, dann fast immer im Zusammenhang mit der Furcht vor Ausfällen und Unterbrechungen. Dabei sind mögliche Ausfälle nicht der wirklich wichtige Grund für eine Umstellung auf mehrere CDNs. 05. Dezember 2022

Fünf Möglichkeiten, wie Sie mehr aus Ihrem CDN herausholen können Chris Buckley, John Agger Es gibt zahlreiche gut dokumentierte Gründe, ein CDN Teil Ihrer Auslieferungsinfrastruktur zu machen. In diesem Blogpost beschäftigen wir uns aber mit einigen weniger bekannten Vorteilen, die zur Skalierung und Verbesserung Ihres Geschäfts beitragen können. 19. Juli 2022