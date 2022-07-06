James Sherry
Staff Product Manager, Fastly
Vertrauen in großem Maßstab mit Fastly Image Optimizer und C2PA
Fastly Image Optimizer unterstützt jetzt C2PA und ermöglicht die überprüfbare Authentizität von Inhalten. Bekämpfen Sie Fehlinformationen und schaffen Sie Vertrauen durch gesicherte Bildherkunft in großem Maßstab.
Kostenloser ausgehender Datentransfer und Betrieb mit Object Storage revolutionieren die Bildoptimierung
Nutzen Sie die kostengünstige Bildoptimierung mit Fastly Objektspeicher. Keine Egress- & Betriebsgebühren für überragende Performance. Skalieren Sie frei und iterieren Sie schnell.
Brotli ist ein Meister im Verkleinern (und wir sprechen hier nicht von Brotwaren aus der Schweiz!)
Web-Performance ist das A und O. Deshalb verwenden immer mehr Unternehmen standardisierte Metriken zur Performance-Messung, wie beispielsweise Core Web Vitals, die ihnen standardisierte Qualitätssignale für das Tracking liefern.
Vier Gründe, Fastlys Image Optimizer auszuprobieren
Namhafte Marken mit starken Webpräsenzen wie The Guardian und Big Cartel verlassen sich bei der Auslieferung pixelgenauer Bilder im laufenden Betrieb auf Image Optimizer. Wir liefern Ihnen vier gute Gründe, warum auch Sie unser Tool ausprobieren sollten.