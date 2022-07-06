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Kostenloser ausgehender Datentransfer und Betrieb mit Object Storage revolutionieren die Bildoptimierung James Sherry Nutzen Sie die kostengünstige Bildoptimierung mit Fastly Objektspeicher. Keine Egress- & Betriebsgebühren für überragende Performance. Skalieren Sie frei und iterieren Sie schnell. 07. Juli 2025

Brotli ist ein Meister im Verkleinern (und wir sprechen hier nicht von Brotwaren aus der Schweiz!) James Sherry Web-Performance ist das A und O. Deshalb verwenden immer mehr Unternehmen standardisierte Metriken zur Performance-Messung, wie beispielsweise Core Web Vitals, die ihnen standardisierte Qualitätssignale für das Tracking liefern. 07. Februar 2023