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Brotli ist ein Meister im Verkleinern (und wir sprechen hier nicht von Brotwaren aus der Schweiz!)

James Sherry

Staff Product Manager, Fastly

DevOpsPerformance

Wir alle wissen, wie wichtig die Web-Performance für die hervorragenden Erlebnisse ist, die die Nutzer von heute erwarten. Neben vielen anderen Elementen, die zur Optimierung der User Experience beitragen, ist die Ladegeschwindigkeit einer Website ausschlaggebend. Untersuchungen zufolge verlassen 40 % der Nutzer eine Website, die zum Laden mehr als drei Sekunden braucht. Selbst eine einsekündige Verzögerung bei den Antwortzeiten kann zu einem Verlust von 7 % bei den Conversions führen. Das Ergebnis: Immer mehr Unternehmen verwenden standardisierte Metriken zur Performance-Messung, wie beispielsweise die Core Web Vitals, die ihnen standardisierte Qualitätssignale für das Tracking liefern. 

Komprimierung spielt nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung von Websites und Webanwendungen. Sie wirkt sich erheblich auf die Nutzerfreundlichkeit, das SEO-Ranking und letztlich auch auf die Conversion aus, die wiederum zu Umsätzen führt. Früher war gzip das Maß aller Dinge für die Komprimierung. Inzwischen erfreut sich aber Brotli immer größerer Beliebtheit und wird von allen gängigen Browsern (und jetzt auch von Fastly) unterstützt. 

Warum HTTP-Komprimierung?

Komprimierung ist eine relativ unkomplizierte Methode, um die Geschwindigkeit einer Website zu erhöhen – vor allem, wenn sie von Fastly durchgeführt wird. Gzip und Brotli sind beide HTTP-Komprimierungsalgorithmen zur Verkleinerung der Dateigröße von Objekten (vor allem von HTML, JavaScript und CSS) auf dem Server, bevor die komprimierte Version an den Webbrowser oder Client gesendet wird. Dort werden die gesendeten Dateien im Handumdrehen mit demselben Algorithmus dekomprimiert, bevor die Webinhalte dem Nutzer angezeigt werden. Dieser Komprimierungsworkflow verringert die Zeit, die zum Laden und Rendern einer Website benötigt wird, sowie die für die Bereitstellung der Website erforderliche Bandbreite. 

Was ist Brotli, und warum sollten Sie es nutzen? 

Brotli verdankt seinen Namen dem Schweizer Begriff für Brötchen: Brötli. Passend dazu handelt es sich dabei um einen verlustfreien Komprimierungsalgorithmus der nächsten Generation, der ursprünglich von Google für die Komprimierung von Web-Schriftarten entwickelt wurde. Ursprünglich wurde und im Durchschnitt 8-13 % effizienter ist als gzip. Im Jahr 2016 verabschiedete die IETF (Internet Engineering Task Force) die Brotli Spezifikation (RFC 7932), die derzeit zu mehr als 94 % von allen modernen Browsern unterstützt wird. Angesichts der Effizienzsteigerungen und einer breiten Akzeptanz seitens der Browser ist der Wechsel zu Brotli oft eine sehr gute Wahl.

Warum Fastly Brotli?

Das Komprimierungsfeature von Fastly ruft Inhalte dynamisch vom Origin-Server ab, komprimiert sie und legt sie anschließend im Cache ab, um die schnellstmögliche Auslieferung bei zukünftigen Anfragen zu gewährleisten. Wenn Sie Fastly Brotli zur Komprimierung auf der Edge nutzen möchten, um Ihre Ressourcen und Ihre Origin-Server zu entlasten, können Sie dieses Feature mit seinen flexiblen und fortschrittlichen Konfigurationsmöglichkeiten jetzt ganz einfach selbst aktivieren. Für Fastly Kunden fallen dabei keine zusätzlichen Kosten an.

Komprimierung ist nur eine von vielen Möglichkeiten zur Verbesserung der Web-Performance

Das Fastly Team ist ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, das Internet zu einem besseren Ort mit schnellen, sicheren und ansprechenden Erlebnissen zu machen. Fastly verfolgt bei der Entwicklung einer modernen Edge-Cloud-Plattform einen völlig neuen Ansatz: Wir konzentrieren uns auf weniger, dafür aber leistungsstärkere POPs in strategisch wichtigen Märkten auf der ganzen Welt. Die hohe Dichte an leistungsstarken Points of Presence (POPs) ermöglicht es uns, mehr Inhalte aus dem Cache auszuliefern – statische, dynamische und ereignisabhängige Inhalte inbegriffen. Dies sorgt wiederum für ein besseres und schnelleres Nutzererlebnis. 

Zur Verbesserung der Performance, Zugänglichkeit und Sicherheit haben wir außerdem HTTP/3 in unserem gesamten Netzwerk eingeführt, damit unsere Kunden mehr Nutzern ein besseres Erlebnis bieten können. Außerdem bearbeitet und optimiert unser Image Optimizer Bilder in Echtzeit auf der Edge und stellt sie im idealen Format, in der idealen Größe und in der idealen Auflösung bereit. Dateigröße und Liefergeschwindigkeit werden dabei ohne Qualitätseinbußen minimiert. 

Wenn Sie für Ihre Weberlebnisse dringend mehr Geschwindigkeit brauchen, ist es vielleicht an der Zeit, die Brotli Komprimierung oder eine unserer anderen Lösungen zur Performance-Steigerung auszuprobieren.

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