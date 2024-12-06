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Vier Gründe, Fastlys Image Optimizer auszuprobieren

James Sherry

Staff Product Manager, Fastly

PlattformProdukt

Verwaltet Ihr Team eine immer größere Sammlung an Bildern für Ihre Webangebote? Jetzt gibt es eine effizientere Lösung, die weder mehr manuelle Arbeit für Ihr Team noch die kostspielige Anschaffung eines speziellen Bildoptimierungstools bedeutet: Image Optimizer</u> von Fastly.

Namhafte Marken mit starken Webpräsenzen wie The Guardian und Big Cartel verlassen sich bei der Auslieferung pixelgenauer Bilder im laufenden Betrieb auf Image Optimizer. Wir liefern Ihnen vier gute Gründe, warum auch Sie unser Tool ausprobieren sollten.

Grund 1: Schaffen Sie Zeit für andere wichtige Aufgaben

Bilder gehören zu dem, was eine Website ausmacht. Dennoch steht die Bildbearbeitung auf der To-do-Liste von Entwicklerteams oft ziemlich weit unten. 

Image Optimizer übernimmt grundlegende Aufgaben für Ihr Team – und noch viel mehr. Holen Sie sich essenzielle Features für die Bildauslieferung wie dynamische Größenänderung und Unterstützung für Dateigrößen von bis zu 50 MB, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt.

Dank Image Optimizer gelang es einem Kunden</u>, seine gesamte Bilderbibliothek für Mobilgeräte innerhalb knapp einer Woche anstatt innerhalb von sechs Monaten zu optimieren. 

Grund 2: Verkürzen Sie Ihre Seitenladezeiten 


Bildoptimierung sollte bei jeder Strategie zur Verbesserung Ihrer Core Web Vitals</u> eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Optimierung Ihrer Bilder kann zu kürzeren Seitenladezeiten führen. Diese können Ihnen wiederum helfen, Ihre wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen – ob Neukundengewinnung, höhere Conversions oder Verbesserung Ihres SEO-Rankings. 

Ein praktisches Beispiel für die Performance-Steigerung mit Image Optimizer: Buzzfeed nutzte unser Tool, um seinen 250 MB großen Artikel „100 Greatest Gifs of all Time“, der zahlreiche Browser zum Erliegen brachte, auf handliche 6 MB zu komprimieren. So konnte Buzzfeed seinen Lesern den Frust langer Ladezeiten ersparen und sie mit seiner viralen Story stattdessen ab dem ersten Klick begeistern.

Grund 3: Senken Sie Ihre Infrastrukturkosten 

Sparen Sie sich die Investition in teure Bildbearbeitungtools, reduzieren Sie Speicherkosten und entlasten Sie zugleich Ihren Origin-Server, indem Sie aus einer einzigen Quelldatei das optimale Bild für jedes Nutzerprofil auf der Edge erstellen.

Ein weiterer Vorteil: Das Fastly Dashboard bietet Ihnen Transparenz über die Gesamtzahl Ihrer Bildanfragen.

Grund 4: Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand

Unser engagiertes Produktteam ist bemüht, unser Image Optimizer Angebot ständig zu erweitern und zu optimieren, damit Sie mit Ihrer Investition immer auf dem neuesten Stand sind.

Wir haben sogar bereits damit begonnen, einige der wichtigsten Kundenwünsche in die Tat umzusetzen:

  • Ausgabeformat AVIF: Unterstützung für das AVIF- oder AV1-Bildformat, ein lizenzfreies Open-Source-Bildformat, das immer häufiger verwendet wird, da es im Vergleich zu anderen Formaten deutlich kleinere Dateien erzeugt.

  • Automatisches Zuschneiden nach Farbe: Ermöglicht das Zuschneiden eines Bildrandes anhand der Farbe oder des automatisch erkannten Randes. Wie das Napster Team es formuliert: „Bitte nehmen Sie uns diese Funktion nicht weg. Wir müssen sonst eine eigene Lösung entwickeln.“

  • Übertragung von Metadaten: Behalten Sie bestimmte Metadaten bei, anstatt alle davon zu löschen. Es kommt zum Beispiel vor, dass auf einer Nachrichtenseite aus rechtlichen Gründen geschäftsspezifische Metadaten (z. B. zum Urheberrecht) erhalten bleiben müssen, während andere Metadaten zur Performance-Optimierung entfernt werden können.

Möchten Sie sich selbst ein Bild von unserem Image Optimizer machen? Dann testen Sie ihn online</u> oder buchen Sie noch heute einen Termin für eine Demo</u>.

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