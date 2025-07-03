Natalie Griffeth
Senior Content Marketing Manager
Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly
Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren.
Die besten CDN-Anbieter
Entdecken Sie die besten CDN-Anbieter, um die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit Ihrer Website zu verbessern. Vergleichen Sie Top-Plattformen wie Fastly, Cloudflare und Akamai, um die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
API Security Features
Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation.
Imperva Alternatives
Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection.
Credential-Stuffing-Angriffe vs. Brute-Force-Angriffe – Worin liegt der Unterschied?
Lernen Sie den Unterschied zwischen Credential-Stuffing-Angriffen und Brute-Force-Angriffen kennen, wie diese funktionieren und welche Best Practices es gibt, um Account-Übernahmen und unberechtigten Zugriff zu verhindern.
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Die OWASP Top 10-Liste für 2025 ist da! Erfahren Sie, was sich geändert hat, welche zwei neuen Kategorien es gibt und wie Sie Ihre Anwendungen gegen neue Bedrohungen absichern können.
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Vergleichen Sie die besten Content Delivery Networks für Bot-Management. Erfahren Sie, wie CDNs mithilfe von Verhaltensanalysen, maschinellem Lernen und Echtzeitkontrollen schädliche Bots auf der Edge stoppen.
Die besten Bot-Management-Lösungen 2025–2026
Entdecken Sie die besten Bot-Management-Lösungen zur Abwehr von Scraping, Credential Stuffing, API-Missbrauch und KI-gesteuerten Bot-Angriffen.
Fastly AppSec-Umfrage: KI & Sicherheit im Jahr 2025
Entdecken Sie die AppSec-Umfrage 2025 von Fastly zu den Auswirkungen von KI, Budgetverschiebungen und Sicherheitstrends im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen. Jetzt wichtige Einblicke gewinnen!