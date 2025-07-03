Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly David King, Natalie Griffeth Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren. 16. April 2026

Die besten CDN-Anbieter Natalie Griffeth Entdecken Sie die besten CDN-Anbieter, um die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit Ihrer Website zu verbessern. Vergleichen Sie Top-Plattformen wie Fastly, Cloudflare und Akamai, um die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. 03. Februar 2026

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Imperva Alternatives Natalie Griffeth Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection. 03. Januar 2026

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Core Web Vitals: Verbessern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Website | Fastly Natalie Griffeth Verstehen Sie Core Web Vitals, wie Google das Seitenerlebnis misst und wie ein modernes CDN LCP, INP, CLS und die Performance der Website verbessert. 01. Januar 2026

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