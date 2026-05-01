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Die besten CDN-Anbieter

Natalie Griffeth

Senior Content Marketing Manager

CDN und Auslieferung
Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

Content Delivery Networks (CDNs) sind Systeme aus verteilten Servern, die Webinhalte und -seiten basierend auf dem geografischen Standort der Nutzer an diese ausliefern, um die Performance zu verbessern und die Latenz zu verringern. Sie cachen und speichern die wesentlichen Dateien von Websites, wie HTML-Seiten, JavaScript-Dateien, CSS-Dateien, Bilder und Videos, auf Edge-Servern, was zu kürzeren Ladezeiten für die Endnutzer führt. 

Die Verwendung eines CDN ist für jede Organisation, die online Geschäfte macht – was so ziemlich jede tut – von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden erhalten Sie wichtige Einblicke, warum ein CDN wichtig ist und worauf Sie bei der Auswahl eines CDN-Anbieters achten sollten.

Was sind die Vorteile eines starken CDN? 

Ein leistungsstarkes CDN kann einen erheblichen Mehrwert bieten, indem es die Webperformance optimiert und das Onlineerlebnis Ihrer Endnutzer verbessert, was wiederum zu einer besseren Markenreputation und einer stärkeren Kundenbindung führen kann. Da CDNs die Performance, Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit von Websites erhöhen und gleichzeitig Kosten senken, bieten sie jedem Unternehmen einen enormen Mehrwert. 

CDNs sind inzwischen zu einem wichtigen Tool geworden, um die Performance von Websites und Anwendungen zu verbessern und ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Vorteilen der Verwendung eines CDN gehören:

Reduziert die Latenz: Ein effektives CDN minimiert die Verzögerung zwischen der Anfrage nach Daten und deren Bereitstellung. Es cacht Ihre Webinhalte und speichert sie auf Servern in der Nähe Ihrer Kunden, was zu kürzeren Wartezeiten führt.

Verbesserte Performance: Da Inhalte von lokalen Edge-Servern bereitgestellt werden, müssen Ihre Kunden weniger Wartezeit beim Laden von Seiten und Assets in Kauf nehmen. Dies gilt selbst für bandbreitenintensive Inhalte und eine starke Einbindung von Medien. Das Ergebnis: Zufriedenere Kunden dank eines reibungsärmeren Nutzererlebnisses.

Verbesserte Sicherheit: Die besten CDNs bieten zusätzliche Sicherheitsebenen, zum Beispiel durch: 

  • Schutz vor DDoS-Angriffen durch Filtern des Traffics auf bösartige Anfragen

  • Große, weltweit verteilte CDNs mit hoher Bandbreite sind in der Lage, Traffic-Spitzen zu absorbieren und zu verhindern, dass diese Ihren Origin-Server erreichen.

  • Datensicherheit lässt sich auch durch Transport Layer Security (TLS)- und Secure Socket Layer (SSL)-Zertifikate gewährleisten, die für hohe Standards bei der Authentifizierung und Verschlüsselung sorgen.

  • Web Application Firewalls (WAFs) analysieren und steuern jede HTTP-Anfrage, blockieren Bedrohungen auf dem Application Layer (Layer 7) und lassen nur sicheren Traffic durch. 

  • CDNs können mithilfe von Erkennungstechnologien Bots, die automatisierte Aufgaben ausführen und für böswillige Angriffe genutzt werden können, schnell identifizieren und neutralisieren.

Reduzierte Kosten: Durch das Zwischenspeichern von Inhalten verringert ein CDN das Datenvolumen, das zu und von Ihren Origin-Servern übertragen werden muss. Dies führt zu geringeren Infrastrukturkosten für Ihr Unternehmen, da dieselben Inhalte mehr Endnutzer erreichen, aber weniger Ressourcen erfordern. CDNs können auch dazu beitragen, die Bandbreitenkosten zu senken, indem sie Traffic vom Origin-Server auf die CDN-Server umleiten.

Erhöhte Skalierbarkeit: In geschäftigen Zeiten, wie Black-Friday-Verkäufen oder neuen Produkteinführungen, skaliert ein CDN problemlos, um ungewöhnlich hohen Traffic auf Ihrer Website zu bewältigen. Diese flexible Skalierbarkeit ermöglicht es Unternehmen, ihre Serverkosten zu reduzieren und Kosten für ungenutzten Speicherplatz außerhalb der Spitzenzeiten zu vermeiden.

Erhöhte Sichtbarkeit: Die Seitengeschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor, den Suchmaschinen berücksichtigen. Durch die Verbesserung der Ladezeiten mittels Caching und Inhaltsauslieferung beeinflusst ein CDN positiv, wie Suchmaschinen Ihre Website bewerten. Mit einer besseren Sichtbarkeit können Sie mehr organischen Traffic und mehr Aufmerksamkeit gewinnen.

Verbesserte Verfügbarkeit oder ‚Resilienz‘: CDNs sorgen für eine „ständige Verfügbarkeit“ von Websites und Apps und vermeiden so Fehlermeldungen, die Ihre Endnutzer frustrieren könnten. Wenn ein Origin-Server ausfällt, kann ein CDN die zuletzt im Cache gespeicherten Inhalte von geografisch und strategisch verteilten Points of Presence (POPs) an die Nutzer ausliefern.

Wer braucht ein CDN? 

Wer braucht also ein CDN? Die kürzeste Antwort lautet: jeder, der online Geschäfte macht. Auch wenn jeder davon profitieren kann, gibt es einige Nutzergruppen, die besonders stark von einem CDN profitieren: 

Jede Website, die ihre Suchmaschinenoptimierung (SEO) und ihre Conversions verbessern möchte

Sogar kleinere Websites profitieren von einem CDN, weil schnellere Websites:

  • Ein höheres Ranking bei Google dank verbesserter Core Web Vitals erzielen.

  • Absprungraten senken, indem sie ein reibungsloses Nutzererlebnis bieten.

  • Vertrauen mit sicheren, schnell ladenden Seiten schaffen.

E-Commerce-Websites

Wenn Sie online etwas verkaufen, zählt jede Sekunde der Ladezeit Ihrer Website. Studien belegen immer wieder, dass bereits eine um wenige Sekunden verlängerte Ladezeit dazu führen kann, dass potenzielle Kunden Ihre Website verlassen.  Ein CDN:

  • Verkürzt die Seitenladezeiten für internationale Käufer.

  • Garantiert Zuverlässigkeit während Trafficspitzen, wie bei Angebotsaktionen oder in der Vorweihnachtszeit.

  • Steigert Ihre Conversions durch ein nahtloses Einkaufserlebnis.

Medien- und Streaming-Plattformen

Video-on-Demand-Dienste, Musikplattformen und Gaming-Netzwerke sind auf eine schnelle Inhaltsauslieferung angewiesen. Ein CDN:

  • Minimiert Puffern und Verzögerungen.

  • Unterstützt adaptives Streaming für verschiedene Geräte und Bandbreiten.

  • Lässt sich mühelos skalieren, um Millionen gleichzeitiger Nutzer zu bewältigen.

Globale Unternehmen und Marken

Für Unternehmen, die Zielgruppen auf verschiedenen Kontinenten ansprechen:

  • Reduziert ein CDN die Latenz durch die Bereitstellung von Inhalten über lokale Edge-Server.

  • Hilft ein CDN bei der Erfüllung regionaler Compliance-Anforderungen (wie DSGVO) mit lokalisierter Auslieferung.

  • Verbessert ein CDN die Suchmaschinenoptimierung durch Steigerung der Website-Geschwindigkeit, einem Rankingfaktor von Google.

Blogs mit hohem Traffic und Nachrichtenportale

Websites mit umfangreichen Inhalten können ohne Optimierung schnell langsamer werden. Ein CDN:

  • Beschleunigt die Bereitstellung von Text, Bildern und Werbung.

  • Bewältigt plötzliche Traffic-Zunahmen während viraler Ereignisse.

  • Reduziert die Serverbelastung, um Abstürze zu vermeiden.

Webanwendungen und Software-as-a-Service-Plattformen

Für Unternehmen, die Online-Tools oder -Services anbieten:

  • Verbessert ein CDN das Nutzererlebnis durch schnell geladene Inhalte.

  • Schützt ein CDN Anwendungen vor DDoS-Angriffen und bösartigem Traffic.

  • Gewährleistet es die Verfügbarkeit auch während Spitzenzeiten.

Welche Hauptfunktionen sollte ein CDN bieten? 

1. Globale Netzwerkabdeckung. Die räumliche Nähe der Server zu Ihrer Zielgruppe garantiert eine schnelle Inhaltsauslieferung. Entscheiden Sie sich für ein CDN mit einem strategisch günstig gelegenen weltweiten Servernetzwerk. Ein umfangreiches System von Serverstandorten, bekannt als Points of Presence oder PoPs, reduziert die Latenz und sorgt für schnelle Seitenladevorgänge in verschiedenen Regionen. 

2. Performance und Geschwindigkeit. Nutzerbindung und Conversion-Rate sind stark von der Geschwindigkeit abhängig. Ein hochwertiges CDN sorgt für optimale Performance, indem es die Time to First Byte (TTFB) möglichst gering hält. Fortschrittliche Caching-Mechanismen liefern dynamische Inhalte schnell an wiederkehrende Besucher aus. Die Unterstützung moderner Protokolle wie HTTP/3 und QUIC verbessert die Ladezeiten zusätzlich.

3. Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Ein zuverlässiges CDN bewältigt mühelos Traffic-Spitzen und hohe gleichzeitige Belastungen, ohne dass es dabei zu Störungen kommt. Das Netzwerk wird automatisch skaliert, um Nachfragespitzen auszugleichen und auch in Spitzenzeiten einen kontinuierlichen Betrieb der Website zu gewährleisten. 

4. Sicherheitsfunktionen. Die Sicherheit Ihrer Website und Ihrer Nutzer war schon immer ein zentrales Anliegen, aber durch die allgemeine Verfügbarkeit von KI-Tools werden Cyberkriminelle jeden Tag raffinierter. Ihr CDN-Anbieter sollte unter anderem folgende zuverlässige Sicherheitsfunktionen bieten:

5. Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten. Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen. Eine Einheitslösung ist also oft ungeeignet. Flexible CDN-Funktionen wie erweiterte Caching-Regeln bieten Ihnen Optimierungsmöglichkeiten für die Speicherung und Bereitstellung verschiedener Inhaltstypen. Erwägen Sie auch den Einsatz von Edge-Computing-Funktionen, da Sie so nutzerdefinierten Code und Services auf der Edge und in unmittelbarer Nähe zu Ihren Nutzern ausführen können. Diese Funktionen ermöglichen es Ihrem Unternehmen, das Netzwerk im Laufe der Zeit an immer neue Anforderungen anzupassen.

6. Analysen und Reporting. Datengesteuerte Einblicke sind nützlich, um sich kontinuierlich zu verbessern. Entscheiden Sie sich also für eine Lösung, die Ihnen umfassende Berichte liefert und Performance-Kennzahlen bereitstellt, um Engpässe zu erkennen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Sie Zugang zu folgenden Analyse- und Reporting-Tools haben:

  • Berichte über die Bandbreitennutzung, um Ihre Kosten im Blick zu behalten

  • Zuverlässige Logging- und Fehlerbehebungs-Tools für eine schnelle Problemlösung

  • Echtzeitanalysen zur Aufrechterhaltung einer hohen Servicequalität für Ihre Nutzer

7. Optimierung von Inhalten. Eine schnellere Inhaltsauslieferung führt zu höherer Kundenzufriedenheit. Entscheiden Sie sich für ein CDN mit fortschrittlichen Tools, die Assets wie Bilder, Skripte und Videos analysieren und optimieren können. Effiziente Bild- und Dateikomprimierungsverfahren reduzieren die Dateigröße ohne Qualitätseinbußen, beschleunigen den Seitenaufbau und verbessern die Conversion-Rate. Optimierte Videostreams durch Technologien wie adaptives Bitraten-Streaming sorgen für eine reibungslose Wiedergabe auf allen Geräten. 

8. Kosteneffizienz. Das CDN sollte bei einem Traffic-Anstieg kostengünstig skalierbar sein. Priorisieren Sie für ein besseres Kostenmanagement Anbieter, die transparente Preise bieten. Flexible Pay-as-you-go-Optionen helfen dabei, die Kosten im Blick zu behalten, da ausschließlich nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet wird und keine Kosten für ungenutzte Kapazitäten anfallen. 

9. Test- und Monitoring-Tools. Wählen Sie ein CDN, das umfassende Test- und Monitoring-Funktionen bietet. Load-Tests und Stresstests ermöglichen die Überprüfung der Performance unter verschiedenen Bedingungen. Umgehende Warnmeldungen über eine Verschlechterung der Performance ermöglichen eine schnelle Fehlerbehebung zur Aufrechterhaltung der Servicequalität und eine proaktive Problemlösung.

10. Kundensupport und Dokumentation. Entscheiden Sie sich für ein CDN, das rund um die Uhr Support über mehrere Kanäle bietet. Community-Foren fördern das Lernen unter Kollegen, während Anbieter mit umfassenden Wissensdatenbanken für ein klares Verständnis der optimalen Konfigurationen sorgen.

Welches sind die fünf führenden CDN-Anbieter? 

Zu den fünf wichtigsten CDN-Anbietern gehören Fastly, Cloudflare, Akamai, Amazon Cloudfront und Google Cloud CDN. 

Hier finden Sie eine Vergleichstabelle mit den wichtigsten Merkmalen der einzelnen Anbieter, die Ihnen helfen sollen, die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. 

Feature

Fastly 

Cloudflare

Akamai

Amazon CloudFront

Google Cloud CDN

Globale Netzwerkabdeckung

Strategisch platzierte Hubs für maximale Effizienz  

Gute POP-Abdeckung

Große globale Präsenz, Tausende von Servern

Zahlreiche Edge-Standorte + regionale Caches

Globaler Google-Backbone

Performance und Geschwindigkeit

Hervorragende Performance bei niedriger Latenz, insbesondere für dynamische Inhalte und APIs dank Edge-Computing 

Sehr schnell, starke globale Latenz

Hohe skalierbare Performance

Hohe Performance über AWS-Backbone

Hohe Performance durch Nutzung des Google-Netzwerks

Skalierbarkeit

Hochgradig skalierbar mit Multi-Terabit-Edge-Kapazität und dynamischer Skalierung 

Hochgradig skalierbar

Gute Skalierbarkeit

Innerhalb der AWS-Infrastruktur praktisch unbegrenzt

Hochgradig skalierbar innerhalb von GCP

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit durch verteilte Edge-Verarbeitung und reduzierte Ursprungsbelastung

Ordentliche Verfügbarkeit

Gute SLAs

Gute Zuverlässigkeit

Gute Zuverlässigkeit

Sicherheitsfunktionen

Robuste WAF, DDoS-Schutz, Bot-Abwehr integriert in die Edge 

Starke WAF, DDoS-, Bot-Schutz

Erweiterte Unternehmenssicherheit

AWS Shield und WAF

Sicherheit bei Google Cloud und DDoS

Individuelle Anpassung und Konfiguration

Extrem hoch: vollständig programmierbare Edge 

Mittel bis hoch 

Hoch, aber komplex

Sehr hoch 

Mäßig

Analysen und Reporting

Analysen und Observability in Echtzeit mit sofortigen Feedback-Schleifen 

Gute Dashboards

Fortschrittliche Unternehmensanalyse

Detaillierte AWS-Logs

Integriert in die GCP-Überwachung

Optimierung von Inhalten

Leistungsstark: Echtzeit-Bildoptimierung, dynamisches Caching, sofortige Bereinigung 

Bildoptimierung, Komprimierung

Erweiterte Medienoptimierung

Cache und Origin Shield

Integriertes Caching und Google-Tools

Kundensupport

Starker Enterprise Support; am besten geeignet für technische Teams und Workloads mit hoher Performance 

Mehrstufiger Support

Premium Enterprise Support

AWS-Support-Tarife

Google Cloud-Unterstützung

Ihre Vorteile mit Fastly

Die Wahl des richtigen Content Delivery Networks (CDN) kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Geschäftsstrategie entscheiden. Obwohl alle CDN-Anbieter damit werben, Ihre Geschwindigkeits- und Zuverlässigkeitsprobleme zu lösen, muss die richtige Lösung ein umfangreiches Funktionsspektrum bieten, um dieses Versprechen zu erfüllen.

Die CDN-Lösung von Fastly zeichnet sich durch ihre vielseitigen Funktionen und ihre beeindruckende Erfolgsbilanz aus. Fastly verfügt über eine stabile Infrastruktur, die sicherstellt, dass Ihre Websites, Apps und APIs mit maximaler Geschwindigkeit und integrierter Sicherheit, Skalierbarkeit und Netzwerkstabilität ausgeführt werden. 

Die wichtigsten Vorteile von Fastly sind:

  • Globales Edge-Netzwerk: Mit einer enormen globalen Edge-Kapazität gewährleistet das CDN von Fastly eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Inhalten, minimiert Verzögerungen und optimiert die Ladezeiten für Nutzer weltweit.

  • Effizientes Caching: Fastly bietet eine durchschnittliche Cache-Invalidierung innerhalb von 150 ms weltweit. Dies ermöglicht schnelle Updates und stellt sicher, dass Nutzer ohne Verzögerung auf die neuesten Inhalte zugreifen können​.

  • Schnelle Bereitstellung und hohe Genauigkeit: Sicherheitslösungen wie eine WAF lassen sich innerhalb weniger Minuten einrichten und bieten eine 90-prozentige Effektivität bei der Blockierung von schädlichem Traffic bei minimalen Fehlalarmen​.

  • Sofortige Log-Daten: Bei Fastly können Sie auf sämtliche Log-Daten in Echtzeit zugreifen, um direkte Einblicke für Monitoring und Fehlerbehebung zu erhalten​​.

  • Elastische Skalierung: Fastly unterstützt auch die automatische Skalierung ohne Kapazitätsbeschränkungen und ist daher ideal für schnell wachsende Unternehmen oder solche, die mit schwankendem Traffic konfrontiert sind​​.

  • Integrierte Sicherheit: Die umfassenden Sicherheitslösungen von Fastly gewährleisten, dass Ihr Traffic (und der Ihrer Kunden) sicher bleibt. 

  • Konsolidierung von Anbietern: Die Unified-Plattform von Fastly konsolidiert mehrere Services (wie CDN, Sicherheit und Computing). Durch den Wegfall mehrerer Anbieter ermöglicht Fastly so Kosteneinsparungen und eine einfachere Verwaltung​.

  • Hohe Kundenzufriedenheit: Fastly erzielt konstant hohe Kundenzufriedenheitswerte (CSAT von 98 %) und bietet blitzschnelle Reaktionszeiten (10 Minuten für Enterprise-Kunden) sowie effektive Problemlösungen​.

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