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Die besten Content Delivery Networks für Bot-Management

Natalie Griffeth

Senior Content Marketing Manager

CDN und Auslieferung

Bot-Traffic macht einen immer größeren Teil des Internet-Traffics aus, teilweise mit böswilliger Absicht. Da diese Bots immer ausgefeilter werden, können Organisationen an Content Delivery Networks (CDNs) nutzen, um Bot-Management-Anliegen zu bewältigen. Da CDNs direkt im Traffic-Pfad des Bot-Traffics liegen, wo Angriffe erkannt und abgewehrt werden können, bevor sie sich auf Anwendungen auswirken, ist CDN-basiertes Bot-Management eine hervorragende Lösung für Organisationen, die den Bot-Traffic besser in den Griff bekommen möchten. Das CDN-basierte Bot-Management arbeitet auf der Edge und stoppt schlechte Bots, bevor sie die Ursprungsinfrastruktur erreichen. 

Dieser Leitfaden enthält wichtige Überlegungen zur Auswahl des richtigen CDN. 

Wodurch eignet sich ein CDN besonders gut für das Bot-Management?

Ein CDN eignet sich gut für das Bot-Management, wenn es bösartige Automatisierung in großem Maßstab genau erkennen, sie frühzeitig auf der Edge stoppen kann und dies ohne Auswirkungen auf die tatsächlichen Nutzer oder die Performance tut. Die effektivsten Bot-Management-CDNs weisen mehrere gemeinsame Merkmale auf:

Edge-basierte Bot-Erkennung. Ein starkes CDN stoppt Bots, bevor sie Ihren Origin erreichen, indem es Traffic auf der Edge analysiert, um Last, Latenz und Angriffsauswirkungen zu reduzieren.

Verhaltensanalyse. Moderne Bots ahmen echte Browser nach. Die besten CDNs verwenden:

  • Anfragezeitmuster

  • Maus-/Tastaturverhalten

  • Navigationsabläufe

  • Interaktionsanomalien

Dies ermöglicht die Erkennung von ausgeklügelten Bots, die grundlegende Regeln umgehen.

Genaue Bot-Klassifikation. Führende CDNs können zwischen Folgendem unterscheiden:

  • Böse Bots (Scraper, Credential Stuffer, Scalper)

  • Gute Bots (Suchmaschinen, Überwachungstools)

  • Unbekannte Automatisierung (Headless-Bots)

Dadurch werden Fehlalarme minimiert und SEO sowie Integrationen geschützt.

Reaktion und Kontrolle in Echtzeit. Die besten Plattformen bieten folgende Möglichkeiten:

  • Sofortiges Blockieren, Rate Limiting oder Herausforderungen

  • Nutzerdefinierte Regeln pro Endpunkt oder Anwendung

  • Echtzeittransparenz und Abstimmung

Geschwindigkeit ist bei aktiven Bot-Angriffen wichtig.

Skalierbarkeit unter Angriff. Bot-Angriffe erfolgen oft in Schüben. Ein gutes CDN kann massive Traffic-Spitzen ohne Performance-Einbußen oder Ausfallzeiten abfangen.

Niedrige Latenz und Nutzertransparenz. Bot-Abwehr sollte für legitime Nutzer unsichtbar sein, minimale Latenz schaffen und unnötige CAPTCHAs oder Reibungen vermeiden.

Starke Bedrohungsintelligenz. Der Zugriff auf globale IP-Reputation, Fingerprint-Datenbanken und Angriffstelemetrie verbessert die Genauigkeit der Erkennung bei allen Kunden.

Integration mit Sicherheitskontrollen. Die besten CDNs integrieren Bot-Management mit:

  • WAF-Regeln

  • DDoS-Abwehr

  • API-Schutz

  • Identitäts- und Zugriffskontrollen

Dadurch entsteht eine mehrschichtige, adaptive Verteidigung.

Observability und Reporting. Übersichtliche Dashboards, Bot-Scoring und Logs ermöglichen es Teams:

  • das Verhalten von Bots zu verstehen

  • Richtlinien anzupassen

  • ROI und Sicherheitswirksamkeit nachzuweisen

Wie CDNs das Bot-Management handhaben

  • Edge-Sicherheit: Sie überprüfen den Traffic an ihren verteilten PoPs, bevor er Ihren Origin-Server erreicht, wodurch Bedrohungen frühzeitig gestoppt werden.

  • Erkennungstechniken: Nutzen Sie maschinelles Lernen, Verhaltensanalysen, Fingerprints und Signaturabgleich, um Bot-Muster zu erkennen.

  • Kontrollen: Ermöglichen Sie das Blockieren, Herausfordern (mit CAPTCHAs) oder Drosseln von bösartigen Bots, während Sie gleichzeitig gute Bots verwalten, um die Performance zu optimieren.

  • Integration: Integrieren Sie häufig spezialisierte Bot-Abwehr-Services, um einen erweiterten Schutz zu gewährleisten, der über die Standardfunktionen eines CDN hinausgeht.

Worauf Sie bei einer CDN-basierten Bot-Management-Lösung achten sollten 

Edge-Schutz
Eine CDN-basierte Bot-Lösung sollte Bots auf der CDN-Edge stoppen, bevor sie Ihren Origin-Server erreichen, wodurch Last und Latenz reduziert werden.

Verhaltens- und ML-gestützte Erkennung

Sie sollte in der Lage sein, ausgeklügelte Bots anhand von Verhaltensanalyse, Fingerprinting und/oder maschinellem Lernen zu identifizieren, nicht nur anhand von IPs oder Signaturen.

Präzise Bot-Klassifizierung
Sie sollte in der Lage sein, schlechte Bots eindeutig von guten Bots (Suchmaschinen, Überwachungstools) zu unterscheiden, um False Positives zu minimieren.

Reaktion und Kontrolle in Echtzeit
Sie sollte Sofortblockierung, Rate Limiting oder Herausforderungen ermöglichen, wenn sich das Verhalten des Bots ändert.

Integrierter Sicherheits-Stack
Sie sollte nahtlos mit WAF, DDoS-Schutz und API-Sicherheit funktionieren, um einen mehrschichtigen Schutz zu bieten.

Skalierbarkeit bei Angriffen
Sie sollte Traffic-Spitzen und groß angelegte Bot-Angriffe ohne Performance-Einbußen bewältigen.

Geringe Auswirkungen auf legitime Nutzer
Sie sollte Bots mit minimaler Latenz einschränken und unnötige Reibung für echte Nutzer vermeiden.

Transparenz und Analyse
Sie sollte klare Einblicke in die Bot-Aktivitäten, Trends und die Wirksamkeit der Abwehr bieten.

Individuelle Anpassung und Flexibilität der Richtlinien
Sie sollte detaillierte Regeln nach Endpunkt, Traffic-Typ oder Risikoniveau ermöglichen.

API- und mobiler Traffic-Schutz
Sie sollte APIs und mobile Endpunkte schützen, nicht nur Webseiten.

Die besten CDN-Anbieter für Bot-Management


Fastly

Das Bot-Management von Fastly nutzt das leistungsstarke Edge-Netzwerk des Anbieters, um automatisierte Bedrohungen zu identifizieren und abzuwehren, bevor sie Ihre Origin-Infrastruktur erreichen. Durch die Kombination von Echtzeit-Traffic-Inspektion, verhaltensbasierter Erkennung und programmierbarer Edge-Logik kann Fastly bösartige Bots präzise von legitimen Nutzern unterscheiden, APIs, Web-Assets und dynamische Anwendungen schützen und gleichzeitig Performance und User Experience bewahren.

Wichtigste Funktionen

  • Globale Edge-Level-Erkennung und Durchsetzung. Blockiert Bots auf der Edge, bevor sie den Ursprungsserver erreichen.

  • Verhaltens- und Musteranalyse. Erkennt verdächtige Automatisierung anhand von Anfragezeiten, Navigationsfluss und anderen Verhaltenssignalen.

  • Programmierbare Edge-Logik. Nutzer können Workflows zur Bot-Handhabung mithilfe von Edge Compute anpassen.

  • Echtzeit-Reaktionen. Mit sofortiger Blockierung, Rate Limiting oder Abwehr von bösartigem Traffic auf der Grundlage aktueller Bedingungen.

  • Hohe Präzision und wenige False Positives. Feinkörnige Kontrollen helfen dabei, zwischen gutartigen und bösartigen Bots zu unterscheiden.

  • Skalierbare Performance unter Last. Fastly bewältigt Traffic-Spitzen und Bot-Fluten ohne Performance-Einbußen.

  • Observability und Analyse. Echtzeit-Logs und Metriken bieten Transparenz in das Verhalten von Bots und die Wirksamkeit der Abwehrmaßnahmen.

  • API-Schutz und Schutz für dynamische Inhalte.  Fastly wendet Bot-Kontrollen auf APIs und Echtzeitinhalte an, ohne dabei die Funktion zu beeinträchtigen.

Cloudflare

Das Bot-Management von Cloudflare nutzt eine Kombination aus globaler Traffic-Intelligenz, maschinellem Lernen und Maßnahmen auf Edge-Ebene, um bösartige Automatisierungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren. Durch die Analyse von Verhaltensmustern, Fingerprints und Anfragemerkmalen in seinem umfangreichen globalen Netzwerk kann Cloudflare schädlichen Bot-Traffic präzise von legitimen Nutzern und nützlichen Crawlern unterscheiden und so Web-Apps, APIs und mobilen Traffic schützen, ohne die Performance zu verlangsamen.

Wichtigste Funktionen

Bot-Erkennung auf Edge-Ebene. Cloudflare stoppt Bots auf der Edge, bevor sie die Origin-Server erreichen.

Maschinelles Lernen und Verhaltensanalyse. Cloudflare nutzt Traffic-Muster und Fingerprinting, um ausgeklügelte Bots zu identifizieren.

Bot-Bewertung und Risikobewertung. Cloudflare weist Anfragen Risikowerte zu, was maßgeschneiderte Antworten ermöglicht.

Echtzeit-Durchsetzung. Cloudflare blockiert, fordert heraus oder wendet Rate Limiting sofort auf Bot-Traffic an.

Schutz von API- und mobilem Traffic. Cloudflare wendet Bot-Kontrollen auf Web-, API- und Anwendungs-Endpunkte an.

Benutzerdefinierte Regeln und Richtlinienanpassung. Die Lösung bietet granulare Regelsätze für jede Route, jeden Bot-Typ oder jede Anwendung.

Analyse und Transparenz. Dashboards und Logs ermöglichen Einblicke in das Volumen des Bot-Traffics und die Wirkung von Abwehrmaßnahmen.

Akamai

Das Bot-Management von Akamai nutzt die globalen Netzwerke des Unternehmens, um Automatisierungsprozesse mit bösartiger Absicht zu erkennen und zu unterbinden, bevor diese überhaupt die Ursprungsinfrastruktur erreichen. Durch die Kombination von globaler Bedrohungsintelligenz, Verhaltensanalyse und adaptivem maschinellem Lernen erkennt Akamai komplexe Bot-Aktivitäten mit Präzision und Skalierung.

Wichtigste Funktionen

  • Globale Analysedaten zu Bedrohungen. Nutzt aggregierte Daten aus dem umfangreichen Netzwerk von Akamai für eine hochpräzise Bot-Erkennung.

  • Durchsetzung auf Edge-Ebene. Blockiert bösartige Bots, bevor sie die Ursprungsinfrastruktur erreichen, und reduziert somit Last und Risiko.

  • Reaktion in Echtzeit und individuelle Richtlinien. Ermöglicht sofortige Abwehr und fein abgestimmte Regeln pro Anwendung oder Endpunkt.

  • Schutz für APIs und mobilen Traffic. Erweitert die Bot-Kontrollen über Web-, API- und mobile Kanäle.

  • Skalierbarkeit für hochvolumigen Traffic. Entwickelt, um Spitzenauslastungen, globale Ereignisse und Bot-Fluten ohne Performanceeinbußen zu bewältigen.

  • Reporting und Analyse. Bietet Einblick in Bot-Muster, blockierten Traffic und die Wirksamkeit der Maßnahmen.

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront, das CDN-Angebot von AWS, liefert Bot-Management primär durch die Integration mit AWS WAF und AWS Shield auf der Edge aus. Während CloudFront selbst den Fokus auf die globale Inhaltsauslieferung mit niedriger Latenz legt, wird der Bot-Schutz durch die Kombination von Edge-Traffic-Filterung, nutzerdefinierten Regeln und Bedrohungsanalysen innerhalb von AWS WAF realisiert. Dadurch wird die schädliche Automatisierung blockiert, bevor sie Ihren Ursprung erreicht, und die Belastung der Backend-Systeme reduziert.

Wichtigste Funktionen

Filterung auf Edge-Ebene über AWS WAF. Blockiert bösartigen Traffic an CloudFront-Edge-Standorten, bevor er die Origin-Server erreicht.

Benutzerdefinierte Regelwerke. Sie können maßgeschneiderte Regeln definieren, um Bot-Verhalten zu erkennen und einzudämmen.

Rate Limiting und Drosselung. Sie können übermäßige Anfrageraten kontrollieren, die typisch für Scraping oder Credential-Stuffing-Bots sind.

Integration mit AWS Shield. DDoS-Abwehr und Bot-Detection gewährleisten einen mehrschichtigen Schutz.

Zentralisiertes AWS-Sicherheitsmanagement. Pflegen Sie Bot-Richtlinien parallel zu WAF, Shield, IAM und anderen AWS-Sicherheitskontrollen.

Vergleichstabelle der Anbieterfähigkeiten 

Bot-Management-Fähigkeit

Fastly

Akamai

Cloudflare

Amazon CloudFront

Edge-basierter Bot-Schutz

Vollständige Edge-Durchsetzung

Vollständige Edge-Durchsetzung

Vollständige Edge-Durchsetzung

Über AWS WAF + Edge

Verhaltens- und ML-Erkennung

Verhaltenssignale + Echtzeitlogik

Branchenführende verhaltensbasierte KI

ML + Fingerprinting

Regelbasiert + ML über WAF

Genaue Bot-Klassifizierung

Individuelle Bewertung und Logik

Unterscheidung zwischen guten und schlechten Bots

Allowlists für gute Bots und Scoring

Manuelle Regelanpassung erforderlich

Echtzeit-Reaktion

Sofortige Edge-Entscheidungen

Abwehr in Echtzeit

Abwehr in Echtzeit

Nahezu in Echtzeit

Integrierter Sicherheits-Stack

WAF, DDoS, Edge-Sicherheit

WAF, DDoS, Sicherheit auf Unternehmensniveau

WAF, DDoS, Zero Trust

AWS Shield + WAF

Skalierbarkeit bei Angriffen

Hohe Skalierung, schnelle Reaktion

Bewährt in massivem globalen Maßstab

Schutz im Internetmaßstab

Skaliert mit AWS

Geringe Auswirkungen auf legitime Nutzer

Feinkörnige Kontrolle für weniger Reibung

Mature Tuning für weniger False Positives

Progressive Herausforderungen

Hängt von der Konfiguration ab

Transparenz und Analysen

Echtzeit-Logs und Observability

Berichterstattung auf Unternehmensniveau

Dashboards und Einblicke

AWS-native Transparenz

Individuelle Anpassung und Flexibilität

Sehr hohe Edge-Logik

Unternehmensorientiert

Flexible Regeln

Begrenzt ohne individuelle Builds

API- und mobiler Bot-Schutz

Starke API und dynamische Unterstützung

Enterprise Support

Guter API-Schutz

Erfordert zusätzliche Einrichtung

Ihre Vorteile mit Fastly

Fastly Bot Management bietet tiefgreifende Bot-Transparenz und Schutz für das moderne Internet von heute. Die fortschrittliche intelligente Bot-Erkennung von Fastly gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in Ihren Bot-Traffic. Sie aktualisiert kontinuierlich eine Liste verifizierter Bots, analysiert serverseitige Signale und überwacht das Verhalten der Clients, um genau zwischen legitimen Nutzern, gutartigen Bots und bösartigen Bots zu unterscheiden. Auf diese Weise werden selbst die raffiniertesten Bots abgefangen, False Positives reduziert und sichergestellt, dass Sie zuverlässig entscheiden können, welche Bots zugelassen oder blockiert werden sollen.

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