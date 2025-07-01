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Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet
Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5.
Anpassung im Zeitalter der KI
Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind.
Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende
Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht zuverlässige First-Party-Messungen für Google-Werbetreibende. Stellen Sie Transparenz wieder her, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und erzielen Sie bis zu 14 % mehr Werbesignale.
Ihr KI-Programmierassistent bei Fastly ist jetzt noch leistungsfähiger
Verbessern Sie Ihren KI-Programmierassistenten bei Fastly. Nutzen Sie die Open-Source-Fähigkeiten des Fastly Agent Toolkits für die korrekte Deployment von VCL, CLI und Compute.
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht.
Domains, neu gedacht: schneller, sicherer und vollständig unabhängig von der Service-Konfiguration
Fastlys neues Domain-Management: Domains sind unabhängig von der Servicekonfiguration, wodurch das Deployment-Risiko reduziert wird. Schneller und sicherer Betrieb in großem Maßstab.
Vom Signal zum Produkt: Wie Ihr Feedback unsere Plattform antreibt
Das Voice-of-the-Customer-Programm von Fastly setzt jedes Kundensignal in konkrete Maßnahmen um. Erfahren Sie, wie Ihr Feedback unsere Produkt-Roadmap prägt und zu kontinuierlichen Verbesserungen und neuen Funktionen führt.
Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen
Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert.
Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute
Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.
Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML
Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren.
Erhöhung der Zugänglichkeit von Managed Security Services
Weltklasse-Schutz zugänglich machen. Der neue Managed Security Professional von Fastly liefert rund um die Uhr fachkundige Verteidigung für Ihre kritischsten Apps und APIs.
Ihr API-Katalog hat gerade ein Upgrade erhalten
Entdecken, überwachen und sichern Sie Ihre APIs mit Fastly API Discovery. Erhalten Sie sofortige Transparenz, reduzieren Sie Störungen und gewährleisten Sie die Sicherheit und Konformität Ihrer APIs.
Kontrollieren und monetarisieren Sie Ihre Inhalte mit dem RSL-Standard
KI-Crawler scrapen das Internet, wobei sie häufig Regeln missachten und Publishern Ressourcen kosten. Mit dem neuen RSL-Standard können Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte blockieren, zulassen oder sogar Gebühren erheben. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert.
Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck
Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos.
Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer & Insights
Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen.
Vertrauen in großem Maßstab mit Fastly Image Optimizer und C2PA
Fastly Image Optimizer unterstützt jetzt C2PA und ermöglicht die überprüfbare Authentizität von Inhalten. Bekämpfen Sie Fehlinformationen und schaffen Sie Vertrauen durch gesicherte Bildherkunft in großem Maßstab.
Mit unserem MCP-Server (Model Context Protocol) ist Fastly einfacher zu verwenden als je zuvor
Mit dem neuen Open-Source-MCP-Server (Model Context Protocol) können Sie Fastly ganz einfach verwalten. Integrieren Sie KI-Assistenten für die dialogorientierte Kontrolle Ihrer Services.
Bringen Sie Angreifer zum Weinen: Überlisten Sie sie mit Täuschung
Bekämpfen Sie Cyberangreifer mit Täuschung! Die Next-Gen WAF von Fastly führt eine neue „Deception“-Aktion ein, um Angreifer auszutricksen und zu frustrieren und so den Spieß umzudrehen.
Maßgeschneiderter automatisierter DDoS-Schutz
Optimieren Sie Ihren DDoS-Schutz mit dem Precise Defense-Update von Fastly. Gewinnen Sie Flexibilität, um legitimen Traffic zuzulassen und gleichzeitig Angriffe automatisch abzuwehren.
So steuern und monetarisieren Sie den KI-Bot-Traffic mit Fastly und TollBit
Monetarisieren Sie KI-Bot-Traffic! Fastlys Bot Management und TollBit haben sich zusammengetan, um granulare Kontrolle, Performance und Flexibilität für die Verwaltung von Bots und die Erschließung neuen Umsatzes zu bieten.