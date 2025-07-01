Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet Kim Ogletree Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5. 07. Juli 2026

Anpassung im Zeitalter der KI James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 mehr Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind. 16. April 2026

Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht zuverlässige First-Party-Messungen für Google-Werbetreibende. Stellen Sie Transparenz wieder her, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und erzielen Sie bis zu 14 % mehr Werbesignale. 08. April 2026

Ihr KI-Programmierassistent bei Fastly ist jetzt noch leistungsfähiger Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Verbessern Sie Ihren KI-Programmierassistenten bei Fastly. Nutzen Sie die Open-Source-Fähigkeiten des Fastly Agent Toolkits für die korrekte Deployment von VCL, CLI und Compute. 26. März 2026

Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft Jesse von Doom Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht. 24. März 2026

Domains, neu gedacht: schneller, sicherer und vollständig unabhängig von der Service-Konfiguration Shane Burgess Fastlys neues Domain-Management: Domains sind unabhängig von der Servicekonfiguration, wodurch das Deployment-Risiko reduziert wird. Schneller und sicherer Betrieb in großem Maßstab. 03. März 2026

Vom Signal zum Produkt: Wie Ihr Feedback unsere Plattform antreibt Stefanie Grubb Das Voice-of-the-Customer-Programm von Fastly setzt jedes Kundensignal in konkrete Maßnahmen um. Erfahren Sie, wie Ihr Feedback unsere Produkt-Roadmap prägt und zu kontinuierlichen Verbesserungen und neuen Funktionen führt. 09. Februar 2026

Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen Liam Mayron, David King Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert. 20. November 2025

Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können. 05. November 2025

Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML Sy Brand Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren. 30. Oktober 2025

Erhöhung der Zugänglichkeit von Managed Security Services Cody Arnold Weltklasse-Schutz zugänglich machen. Der neue Managed Security Professional von Fastly liefert rund um die Uhr fachkundige Verteidigung für Ihre kritischsten Apps und APIs. 28. Oktober 2025

Ihr API-Katalog hat gerade ein Upgrade erhalten Lorraine Bellon, Anna Jensen Entdecken, überwachen und sichern Sie Ihre APIs mit Fastly API Discovery. Erhalten Sie sofortige Transparenz, reduzieren Sie Störungen und gewährleisten Sie die Sicherheit und Konformität Ihrer APIs. 21. Oktober 2025

Kontrollieren und monetarisieren Sie Ihre Inhalte mit dem RSL-Standard Simon Wistow KI-Crawler scrapen das Internet, wobei sie häufig Regeln missachten und Publishern Ressourcen kosten. Mit dem neuen RSL-Standard können Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte blockieren, zulassen oder sogar Gebühren erheben. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert. 10. September 2025

Sustainability Dashboard: Beleuchten Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck Eoghan Kelly Das Sustainability Dashboard von Fastly bietet sofortigen Zugriff auf strombezogene Scope-2- und Scope-3-Emissionsdaten. Verstehen und optimieren Sie Ihren digitalen CO2-Fußabdruck mühelos. 09. September 2025

Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer & Insights Namit Shivaram Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen. 13. August 2025

Vertrauen in großem Maßstab mit Fastly Image Optimizer und C2PA James Sherry Fastly Image Optimizer unterstützt jetzt C2PA und ermöglicht die überprüfbare Authentizität von Inhalten. Bekämpfen Sie Fehlinformationen und schaffen Sie Vertrauen durch gesicherte Bildherkunft in großem Maßstab. 12. August 2025

Mit unserem MCP-Server (Model Context Protocol) ist Fastly einfacher zu verwenden als je zuvor Jaskirat Singh Randhawa Mit dem neuen Open-Source-MCP-Server (Model Context Protocol) können Sie Fastly ganz einfach verwalten. Integrieren Sie KI-Assistenten für die dialogorientierte Kontrolle Ihrer Services. 04. August 2025

Bringen Sie Angreifer zum Weinen: Überlisten Sie sie mit Täuschung Lorraine Bellon Bekämpfen Sie Cyberangreifer mit Täuschung! Die Next-Gen WAF von Fastly führt eine neue „Deception“-Aktion ein, um Angreifer auszutricksen und zu frustrieren und so den Spieß umzudrehen. 29. Juli 2025

Maßgeschneiderter automatisierter DDoS-Schutz Liam Mayron, David King Optimieren Sie Ihren DDoS-Schutz mit dem Precise Defense-Update von Fastly. Gewinnen Sie Flexibilität, um legitimen Traffic zuzulassen und gleichzeitig Angriffe automatisch abzuwehren. 08. Juli 2025