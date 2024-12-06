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Die Vorteile von Varnish

Anna MacLachlan

Content Marketing Manager, Fastly

PerformanceEntwicklung

Das Herzstück von Fastly ist Varnish, ein Open-Source-Web-Accelerator, der für die leistungsstarke Bereitstellung von Inhalten entwickelt wurde. Varnish ist der Schlüssel zur Beschleunigung von dynamischen Inhalten, APIs und Logik auf der Edge.

Einer der größten Vorteile von Open Source ist die Möglichkeit, es zu erweitern und an unsere Bedürfnisse anzupassen. Fastly verwendet eine stark angepasste Version von Varnish 2.1, die zusätzliche Funktionen bietet. Unsere Version von Varnish ist für den Einsatz in großem Maßstab optimiert, da wir Caches an vielen Orten auf der ganzen Welt haben.

Fastly glaubt an die Leistungsfähigkeit von Varnish – unser CEO Artur Bergman und der Entwickler Rogier Mulhuijzen haben zu Teilen des Basiscodes beigetragen und arbeiten auch heute noch am Projekt mit. Rogier erzählt eine tolle Geschichte über seine allererste Erfahrung mit VCL-Programmierung und gibt Ihnen damit eine Vorstellung davon, wozu Varnish in der Lage ist.

Hier erfahren Sie, warum Fastly diese Sprache verwendet.

Instant Purge für bessere Performance

Die Eigenart von Varnish verleiht Fastly seine leistungsstarken Instant-Purge-Fähigkeiten, die es uns wiederum ermöglichen, dynamische Inhalte zwischenzuspeichern. Fastly hat Varnish u. a. durch die Erweiterung in ein globales Caching-Netzwerk angepasst.

In der Dokumentation von Varnish heißt es: „Varnish hat eine moderne Architektur und wurde mit Blick auf Performance geschrieben. Es ist in der Regel an die Geschwindigkeit des Netzwerks gebunden, sodass Performance effektiv nicht auf der Strecke bleibt.“ Die Varnish-Software bietet in Kombination mit den SSD-Servern von Fastly eine bis zu 12-mal höhere Performance und Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen Caches.

Reverse Proxying

Varnish ermöglicht Fastly Reverse Proxying. Wenn Fastlys Varnish eine Anfrage nach Kundeninhalten erhält, die noch nicht im Cache gespeichert sind, wendet sich Fastly an die Origin-Server des Kunden, um das angeforderte Objekt zu holen und es dann an den Nutzer zu senden, der es angefordert hat.

Überwachung und Verwaltung von Daten in Echtzeit

Da Fastly auf Varnish aufgebaut ist, können Sie auch die Bereitstellung von Inhalten in Echtzeit überwachen. Sie können sich sekundengenaue Statistiken als JSON-Feed für Ihr Dashboard oder als fortlaufende zweiminütige Anzeige im Browser liefern lassen. Zugriffs-Logs in Echtzeit können über Syslog oder an Dienste wie S3 oder Logentries übertragen werden.

Nutzerdefinierte Varnish Configuration Language (VCL)

Sie können Varnish mit der Custom Varnish Configuration Language (VCL) konfigurieren, um Ihre Caching-Richtlinien festzulegen. VCL funktioniert eher wie eine Programmiersprache als eine Konfigurationsdatei, sodass Sie spezielle Konfigurationen für das Caching dynamischer Inhalte und die Ausführung von Anwendungslogik auf den Cache-Servern von Fastly erstellen können.

Fastly verfügt über ein Webinterface, das VCL automatisch nach Ihren Vorgaben generiert. Sie können auch Ihre eigene, speziell konfigurierte VCL schreiben und die nutzerdefinierte VCL von Fastly mit Ihrer eigenen VCL kombinieren. Die von Ihnen geschriebene VCL kann in den Cache von Fastly hochgeladen und dann aktiviert werden. (Wenn Sie daran interessiert sind, Ihren eigenen nutzerdefinierten VCL-Code hochzuladen, wenden Sie sich bitte an den Fastly Kundenservice).

Varnish kann VCL-Konfigurationen im laufenden Betrieb laden und entladen, sodass Änderungen an der VCL sofort umgesetzt werden können. Sie müssen keine Wartungsfenster abwarten oder Ausfallzeiten des Servers in Kauf nehmen.

Die Bedürfnisse unserer Kunden

Wir verwenden Varnish als Fundament für Fastly, weil es so viele Möglichkeiten bietet. Aber im Grunde geht es darum, dass wir das richtige Tool gewählt haben, um das CDN zu schaffen, das den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Im Folgenden finden Sie einige Kundenmeinungen zu Varnish:

„Wir wissen, dass wir bei Bedarf mehr API Calls über Fastly routen können. Mit VCL können wir zudem diverse Modifizierungen vornehmen, um einige dieser Anfragen ohne Codeänderung zu optimieren. Fastly hat uns gezeigt, welche Power und Flexibilität Varnish bietet. Das ist ein großer Vorteil, mit dem wir nicht unbedingt gerechnet hatten – aber einer, den wir gerne nutzen!“ – Konstantin Gredeskoul, CTO, Wanelo

„Der dramatische Unterschied bei der Nutzung von Fastly im Vergleich zu anderen CDNs ist, dass Fastly keine Blackbox ist, die wir nicht kontrollieren können. Fastly ist Teil unserer Infrastruktur – es ist fast so, als würden wir Rechenzentren auf der ganzen Welt als Varnish-Knoten einrichten. Das macht Fastly so besonders. Mit der individuellen VCL von Fastly können wir die Leistung und die Technologie von Varnish nutzen, was uns ultimative Kontrolle und Flexibilität gibt.“ – Ross Paul, CTO, 1stdibs

„Am Anfang haben wir alle unsere statischen Assets über ein einfaches Caching Template ausgeliefert, was hervorragend funktionierte. Inzwischen entwickeln wir aber neue APIs und stimmen unseren VCL-Code feiner ab, um unsere Assets noch besser bereitzustellen. Dazu gehört auch das Cachen dynamischer Inhalte. Die Cache-Hitraten bei unseren statischen Assets liegen jetzt bei 98–99 %.“ – Harry Guillermo, Senior Developer, Fast Company

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