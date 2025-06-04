Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen Ulyssa Mello Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads. 13. Juli 2026

So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly Ameet Bharwani, David King Schützen Sie Ihre KI-Infrastruktur mit Fastly. Erfahren Sie, wie unsere MCP-Server-Sicherheitsarchitektur OWASP- und KI-spezifische Bedrohungen abwehrt und gleichzeitig die Edge-Performance aufrechterhält. 09. Juli 2026

Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge Shaun Flagg Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird. 01. Juli 2026

Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität. 02. Juni 2026

Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen Jonathan Speek KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern. 28. Mai 2026

Ihr KI-Programmierassistent bei Fastly ist jetzt noch leistungsfähiger Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Verbessern Sie Ihren KI-Programmierassistenten bei Fastly. Nutzen Sie die Open-Source-Fähigkeiten des Fastly Agent Toolkits für die korrekte Deployment von VCL, CLI und Compute. 26. März 2026

KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen. 28. Januar 2026

CDNs und Caching im Vergleich: Was ist der Unterschied? Rogier Mulhuijzen CDNs und Caching werden oft miteinander verwechselt. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede, um eine Entscheidung treffen zu können, welches von beiden Ihnen zu einer optimalen Web-Performance verhilft. 02. Januar 2026

Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich. 25. November 2025

Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 mehr Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen. 14. November 2025

Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können. 05. November 2025

Optimierung der Webperformance: Die intelligenten Komprimierungsstandards von Fastly im Detail Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimieren Sie die Webperformance mit den intelligenten Komprimierungsvorgaben von Fastly. Erfahren Sie, wie Gzip und Brotli die Payload-Größen verkleinern, Kosten reduzieren und Ihre Website beschleunigen. 03. November 2025

Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML Sy Brand Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren. 30. Oktober 2025

Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt Daniel Axtens Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte. 09. Oktober 2025

Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI) Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln. 16. September 2025

Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen Alina Lehtinen-Vela Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind. 27. August 2025

Request Collapsing entmystifiziert Stephen Crim Steigern Sie die Website-Performance mit Request Collapsing! Erfahren Sie, wie es die Effizienz verbessert, die Ursprungslast reduziert und das Caching für ein schnelles Nutzererlebnis optimiert. 14. August 2025

So steuern und monetarisieren Sie den KI-Bot-Traffic mit Fastly und TollBit David King, Lorraine Bellon Monetarisieren Sie KI-Bot-Traffic! Fastlys Bot Management und TollBit haben sich zusammengetan, um granulare Kontrolle, Performance und Flexibilität für die Verwaltung von Bots und die Erschließung neuen Umsatzes zu bieten. 01. Juli 2025

Erste Schritte mit TypeScript auf Fastly Compute Katsuyuki Omuro Der Einstieg in TypeScript auf Fastly Compute ist ganz einfach! Erfahren Sie, wie Sie statische Typisierung zu Ihren JavaScript-Projekten hinzufügen, um eine robuste Entwicklung zu gewährleisten. 26. Juni 2025