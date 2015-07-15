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Anna MacLachlan
Content Marketing Manager, Fastly
Anna MacLachlan ist Content Marketing Manager bei Fastly. Sie spricht mit Marken und Partnern über die Themen Skalierung, Sicherheit und Performance, besitzt einen MA in Comparative Literature von der New York University und liebt große Tiere und Berge.
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Die Technologie, die den Echtzeit-Journalismus anführt
Wir sind online aktiver als je zuvor, vor allem wenn es um den Konsum von Nachrichten geht. Wenn Sie mit Online-Medienunternehmen zusammenarbeiten, wissen Sie, dass sich die Art und Weise, wie Leser mit Nachrichten umgehen, verändert.