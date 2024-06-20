Compute
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Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen
Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads.
Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft
Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.
Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen
KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern.
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht.
KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht
Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen.
Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren
Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich.
Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute
Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.
Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML
Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren.
Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt
Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte.
Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer & Insights
Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen.
Mit unserem MCP-Server (Model Context Protocol) ist Fastly einfacher zu verwenden als je zuvor
Mit dem neuen Open-Source-MCP-Server (Model Context Protocol) können Sie Fastly ganz einfach verwalten. Integrieren Sie KI-Assistenten für die dialogorientierte Kontrolle Ihrer Services.
Das Navigieren im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Performance.
Geben Sie Publishern mit Trusted Server, basierend auf Fastly Compute, die Möglichkeit, in einer Welt erfolgreich zu sein, in der Datenschutz an erster Stelle steht. Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Werbestrategie und Daten zurück.
Erste Schritte mit TypeScript auf Fastly Compute
Der Einstieg in TypeScript auf Fastly Compute ist ganz einfach! Erfahren Sie, wie Sie statische Typisierung zu Ihren JavaScript-Projekten hinzufügen, um eine robuste Entwicklung zu gewährleisten.
Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen
Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen.
Erste Schritte mit Fastly Object Storage: Von der CDN-Integration bis zum Serverless Computing
Erfahren Sie, wie Sie Fastly Object Storage für die CDN-Integration und Serverless Computing nutzen können. Reduzieren Sie noch heute die Kosten und optimieren Sie Ihren Workflow.
Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition
Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern.
Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen
Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen.
Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da
Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!
Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.
Sämtliche Ankündigungen unseres ersten Fastly Special Events
Fastly macht das Internet in Echtzeit zu einem besseren Ort! Falls Sie unser allererstes Special Event für Entwickler verpasst haben, finden Sie hier alle Highlights, Features und die schönsten Momente des Tages.