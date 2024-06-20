Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen Ulyssa Mello Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads. 13. Juli 2026

Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität. 02. Juni 2026

Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen Jonathan Speek KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern. 28. Mai 2026

Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft Jesse von Doom Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht. 24. März 2026

KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen. 28. Januar 2026

Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich. 25. November 2025

Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 mehr Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können. 05. November 2025

Fastly JavaScript SDK zum Umschreiben von HTML Sy Brand Steigern Sie die Webperformance mit dem Fastly JS SDK v3.35.0. Nutzen Sie den neuen Streaming HTML Rewriter, um Seiten schneller und effizienter anzupassen, zu cachen und zu transformieren. 30. Oktober 2025

Wie man den Speicherverbrauch von Varnish sicher in den Griff bekommt Daniel Axtens Wie Fastly eine verworfene Varnish-Idee in 25 % weniger Speicherschreibvorgänge und echte systemweite Vorteile verwandelte. 09. Oktober 2025

Maximieren der Compute-Performance mit Log Explorer & Insights Namit Shivaram Überwachen und beheben Sie Probleme bei Fastly Compute-Services mit Log Explorer & Insights. Gewinnen Sie detaillierte Einblicke, optimieren Sie die Performance und debuggen Sie schneller für effiziente Anwendungen. 13. August 2025

Mit unserem MCP-Server (Model Context Protocol) ist Fastly einfacher zu verwenden als je zuvor Jaskirat Singh Randhawa Mit dem neuen Open-Source-MCP-Server (Model Context Protocol) können Sie Fastly ganz einfach verwalten. Integrieren Sie KI-Assistenten für die dialogorientierte Kontrolle Ihrer Services. 04. August 2025

Das Navigieren im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Performance. Ryan Gardner, Daniel Cummings Geben Sie Publishern mit Trusted Server, basierend auf Fastly Compute, die Möglichkeit, in einer Welt erfolgreich zu sein, in der Datenschutz an erster Stelle steht. Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Werbestrategie und Daten zurück. 28. Juli 2025

Erste Schritte mit TypeScript auf Fastly Compute Katsuyuki Omuro Der Einstieg in TypeScript auf Fastly Compute ist ganz einfach! Erfahren Sie, wie Sie statische Typisierung zu Ihren JavaScript-Projekten hinzufügen, um eine robuste Entwicklung zu gewährleisten. 26. Juni 2025

Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen. 23. Mai 2025

Erste Schritte mit Fastly Object Storage: Von der CDN-Integration bis zum Serverless Computing Terri Allegretto, Robyn Bean Erfahren Sie, wie Sie Fastly Object Storage für die CDN-Integration und Serverless Computing nutzen können. Reduzieren Sie noch heute die Kosten und optimieren Sie Ihren Workflow. 24. März 2025

Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition Ajay Bharadwaj Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern. 05. Februar 2025

Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen Simon Wistow Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen. 27. Januar 2025

Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da Jesse von Doom Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen. 12. Dezember 2024

Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da! Simon Wistow Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt. 20. Juni 2024