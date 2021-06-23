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Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Kunden

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  • Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet

    Kim Ogletree

    Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5.

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  • Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende

    Guy Nir

    Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht zuverlässige First-Party-Messungen für Google-Werbetreibende. Stellen Sie Transparenz wieder her, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und erzielen Sie bis zu 14 % mehr Werbesignale.

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    + 3 mehr

  • Vom Signal zum Produkt: Wie Ihr Feedback unsere Plattform antreibt

    Stefanie Grubb

    Das Voice-of-the-Customer-Programm von Fastly setzt jedes Kundensignal in konkrete Maßnahmen um. Erfahren Sie, wie Ihr Feedback unsere Produkt-Roadmap prägt und zu kontinuierlichen Verbesserungen und neuen Funktionen führt.

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  • Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren

    Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto

    Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich.

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  • Die siebte Auszeichnung von Fastly als „Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice“

    Kim Ogletree

    Fastly wurde zum „2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Cloud WAAP” ernannt und damit zum siebten Mal in Folge aufgrund des Vertrauens und der Bewertungen seiner Kunden ausgezeichnet.

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  • Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen

    Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, + 2 mehr

    Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly.

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  • Stärkung des offenen Webs: Wie Fastly Organisationen wie ToS;DR unterstützt

    Austin Spires

    Stärkung des offenen Webs: Erfahren Sie, wie Fastly ToS;DR unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die Internet-Nutzungsbedingungen leicht verständlich macht und die Online-Transparenz verbessert.

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  • Testen Sie unseren besten KV Store aller Zeiten als einer der Ersten

    Dennis Martensson, Bryan Hackett

    Erleben Sie noch nie dagewesene Geschwindigkeit – mit unserer Datenspeicherlösung, die herkömmliche Key Value Stores links liegen lässt. Entwickeln Sie Großartiges!

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  • Fastly ist in Sachen Time to First Byte unschlagbar

    Lucas Olslund

    Fastly ist um 29 % schneller als Edgio, wenn es um die Auslieferung des ersten Bytes geht. Dies schlägt sich auch positiv im LCP und in der Performance nieder.

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  • Kubernetes: Schneller mit Fastly

    Hannah Aubry

    Der Open-Source-Container-Orchestrator Kubernetes gilt in der Cloud als Synonym für Skalierbarkeit. Aber an wen wendet sich ein Unternehmen wie dieses, wenn es um die eigene Skalierung geht? Natürlich an Fastly! Erfahren Sie, wie wir Kubernetes dabei unterstützt haben, seine Binärdateien schnellstmöglich zu Entwicklern auf der ganzen Welt zu bringen.

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  • Mit Fastly zu besseren E-Commerce-Erlebnissen

    Ashley Hurwitz

    Ihre Kunden erwarten ein sicheres, schnelles und reibungsloses Einkaufserlebnis auf Ihrer E-Commerce-Website. Erfahren Sie, wie Fastly Sie bei der Inhaltsbereitstellung unterstützt.

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  • Natürlich sind wir schneller. Aber auch sicherer.

    Lakshmi Sharma

    Gehen Sie nicht länger Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit ein. Hier erfahren Sie, wie Fastly seinen Kunden mehr Sicherheit UND eine bessere Performance bietet (und gleichzeitig für weniger Komplexität und geringere Kosten sorgt).

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  • Neue Rekorde nach über einem Jahrzehnt der Auslieferung des Super Bowls

    John Agger

    2023 jährt sich Fastlys Beteiligung am Super Bowl zum 11. Mal. Im Jahr 2013 haben wir uns erstmals für Onlineunternehmen, die während des Spiels Werbung schalten wollten, eigene Bandbreite gesichert. Seit 2018 ist Fastly sogar aktiv daran beteiligt, den Super-Bowl-Livestream von Fernsehsendern an Millionen von Onlinezuschauern rund um den Globus zu übertragen.

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  • Die 8 besten Support-Angebote für unsere Next-Gen WAF Kunden

    Liam Mayron, Daniel Hampton

    Vom Nutzererlebnis über die ausführliche Dokumentation bis hin zu unserem engagierten Research Team – bei Fastly erhalten Kunden erstklassigen Support ohne Kompromisse.

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  • Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren.

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  • The Guardian: Our day hacking with Compute

    Oliver Barnwell

    Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post.

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  • Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Zuge der Invasion der Ukraine

    Mike Johnson, Kim Ogletree

    Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage in der Ukraine überwacht das Fastly Team aktiv den Zustand, die Verfügbarkeit und die Performance unseres Edge-Cloud-Netzwerks und bleibt in engem Kontakt mit unseren Kunden. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass unser Netzwerk und unsere Produkte stabil und sicher sind und ihre Performance und uneingeschränkte Verfügbarkeit weiterhin gegeben sind.

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  • So nutzt OpenStreetMap unser modernes CDN, um globale Updates in nahezu Echtzeit bereitzustellen

    Hannah Aubry

    OpenStreetMap, ein Mitglied unseres Open-Source-Programms, erzielte durch den Wechsel von seinem eigenen Content Delivery Network (CDN) zu Fastly Verbesserungen in Sachen Geschwindigkeit, Anpassbarkeit und Innovationskraft.

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  • Die Fastly Academy: Lernen on demand – jederzeit und überall

    Customer Enablement Team

    Die Fastly Academy, unser neues On-demand-Lernzentrum, beinhaltet Lektionen für Lernende aller Kenntnisstufen. Auf diese Weise möchten wir Ihnen eine weitere Hilfestellung geben, damit Sie so arbeiten – und Ihre Kompetenzen erweitern – können, wie es Ihnen am besten passt.

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  • Community-Spotlight: Überbrückung der digitalen Kluft mit Endless OS Foundation

    Hannah Aubry

    Endless OS Foundation verzeichnete zu Beginn der COVID-19-Pandemie einen starken Anstieg der Besucherzahlen. Dank moderner CDN-Funktionen wie Soft Purge, TTL und segmentiertem Caching ist die Stiftung jedoch in der Lage, die digitale Kluft weiter zu schließen.

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