Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet Kim Ogletree Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5. 07. Juli 2026

Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht zuverlässige First-Party-Messungen für Google-Werbetreibende. Stellen Sie Transparenz wieder her, erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und erzielen Sie bis zu 14 % mehr Werbesignale. 08. April 2026

Vom Signal zum Produkt: Wie Ihr Feedback unsere Plattform antreibt Stefanie Grubb Das Voice-of-the-Customer-Programm von Fastly setzt jedes Kundensignal in konkrete Maßnahmen um. Erfahren Sie, wie Ihr Feedback unsere Produkt-Roadmap prägt und zu kontinuierlichen Verbesserungen und neuen Funktionen führt. 09. Februar 2026

Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich. 25. November 2025

Die siebte Auszeichnung von Fastly als „Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice“ Kim Ogletree Fastly wurde zum „2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Cloud WAAP” ernannt und damit zum siebten Mal in Folge aufgrund des Vertrauens und der Bewertungen seiner Kunden ausgezeichnet. 01. Oktober 2025

Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, + 2 mehr Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly. 07. August 2025

Stärkung des offenen Webs: Wie Fastly Organisationen wie ToS;DR unterstützt Austin Spires Stärkung des offenen Webs: Erfahren Sie, wie Fastly ToS;DR unterstützt, eine gemeinnützige Organisation, die Internet-Nutzungsbedingungen leicht verständlich macht und die Online-Transparenz verbessert. 13. März 2025

Testen Sie unseren besten KV Store aller Zeiten als einer der Ersten Dennis Martensson, Bryan Hackett Erleben Sie noch nie dagewesene Geschwindigkeit – mit unserer Datenspeicherlösung, die herkömmliche Key Value Stores links liegen lässt. Entwickeln Sie Großartiges! 26. März 2024

Fastly ist in Sachen Time to First Byte unschlagbar Lucas Olslund Fastly ist um 29 % schneller als Edgio, wenn es um die Auslieferung des ersten Bytes geht. Dies schlägt sich auch positiv im LCP und in der Performance nieder. 08. Dezember 2023

Kubernetes: Schneller mit Fastly Hannah Aubry Der Open-Source-Container-Orchestrator Kubernetes gilt in der Cloud als Synonym für Skalierbarkeit. Aber an wen wendet sich ein Unternehmen wie dieses, wenn es um die eigene Skalierung geht? Natürlich an Fastly! Erfahren Sie, wie wir Kubernetes dabei unterstützt haben, seine Binärdateien schnellstmöglich zu Entwicklern auf der ganzen Welt zu bringen. 30. Oktober 2023

Mit Fastly zu besseren E-Commerce-Erlebnissen Ashley Hurwitz Ihre Kunden erwarten ein sicheres, schnelles und reibungsloses Einkaufserlebnis auf Ihrer E-Commerce-Website. Erfahren Sie, wie Fastly Sie bei der Inhaltsbereitstellung unterstützt. 06. Oktober 2023

Natürlich sind wir schneller. Aber auch sicherer. Lakshmi Sharma Gehen Sie nicht länger Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit ein. Hier erfahren Sie, wie Fastly seinen Kunden mehr Sicherheit UND eine bessere Performance bietet (und gleichzeitig für weniger Komplexität und geringere Kosten sorgt). 23. August 2023

Neue Rekorde nach über einem Jahrzehnt der Auslieferung des Super Bowls John Agger 2023 jährt sich Fastlys Beteiligung am Super Bowl zum 11. Mal. Im Jahr 2013 haben wir uns erstmals für Onlineunternehmen, die während des Spiels Werbung schalten wollten, eigene Bandbreite gesichert. Seit 2018 ist Fastly sogar aktiv daran beteiligt, den Super-Bowl-Livestream von Fernsehsendern an Millionen von Onlinezuschauern rund um den Globus zu übertragen. 13. Februar 2023

Die 8 besten Support-Angebote für unsere Next-Gen WAF Kunden Liam Mayron, Daniel Hampton Vom Nutzererlebnis über die ausführliche Dokumentation bis hin zu unserem engagierten Research Team – bei Fastly erhalten Kunden erstklassigen Support ohne Kompromisse. 13. Oktober 2022

Einführung in das serverlose Swift: Entwickeln auf Compute mit Andrew Barba Andrew Betts, Hannah Aubry Andrew Barba, der Entwickler von Swift Cloud, hat kürzlich ein hochleistungsfähiges und voll ausgestattetes Swift SDK für unsere Compute Plattform veröffentlicht. Und er hat das erste Release in nur vier Tagen erstellt! Wir waren verständlicherweise beeindruckt und haben uns mit Andrew zusammengesetzt, um mehr über seine Ziele und den Build-Prozess für das Projekt zu erfahren. 14. Juli 2022

The Guardian: Our day hacking with Compute Oliver Barnwell Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post. 01. Juni 2022

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Zuge der Invasion der Ukraine Mike Johnson, Kim Ogletree Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage in der Ukraine überwacht das Fastly Team aktiv den Zustand, die Verfügbarkeit und die Performance unseres Edge-Cloud-Netzwerks und bleibt in engem Kontakt mit unseren Kunden. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass unser Netzwerk und unsere Produkte stabil und sicher sind und ihre Performance und uneingeschränkte Verfügbarkeit weiterhin gegeben sind. 01. März 2022

So nutzt OpenStreetMap unser modernes CDN, um globale Updates in nahezu Echtzeit bereitzustellen Hannah Aubry OpenStreetMap, ein Mitglied unseres Open-Source-Programms, erzielte durch den Wechsel von seinem eigenen Content Delivery Network (CDN) zu Fastly Verbesserungen in Sachen Geschwindigkeit, Anpassbarkeit und Innovationskraft. 14. Februar 2022

Die Fastly Academy: Lernen on demand – jederzeit und überall Customer Enablement Team Die Fastly Academy, unser neues On-demand-Lernzentrum, beinhaltet Lektionen für Lernende aller Kenntnisstufen. Auf diese Weise möchten wir Ihnen eine weitere Hilfestellung geben, damit Sie so arbeiten – und Ihre Kompetenzen erweitern – können, wie es Ihnen am besten passt. 27. Januar 2022