Schlafen Sie nicht bei der Sicherheit: DevOps-Praktiken sind bereits für die Bedrohungsabwehr gerüstet

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Schlafen Sie nicht bei der Sicherheit: DevOps-Praktiken sind bereits für die Bedrohungsabwehr gerüstet

Brendon Macaraeg

Senior Director of Product Marketing, Fastly

SecurityDevOps

Wer DevOps einführt, tut dies häufig in dem Irrglauben, dass die Einhaltung bewährter Sicherheitspraktiken zu einer Verlangsamung führen würde. Aus diesem Grund bleiben Sec-Teams oft außen vor. Nur ein Viertel der Unternehmen, die in unserer kürzlich gemeinsam mit Enterprise Strategy Group (ESG) Research veröffentlichten Studie „Der Wendepunkt bei Webanwendungen und API-Sicherheit“ befragt wurden, gaben an, dass sie die Sicherheitsverantwortung für alle Anwendungen und Aspekte ihrer Umgebung zentralisiert haben. 

Die Realität sieht jedoch so aus, dass DevOps-Praktiken bereits auf Security ausgelegt sind. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, DevOps-Praktiken optimal zu nutzen, indem Sie Sicherheitsaspekte berücksichtigen, anstatt Security als Hindernis zu betrachten. 

Continuous Deployment erfordert Einblicke in potenzielle Bedrohungen 

Der Schlüssel zu DevOps ist ein Continuous-Deployment-Modell, das die Frequenz der Releases erhöht, damit Ihre Teams Innovationen schneller vorantreiben und Ihren Kunden bessere Produkte und Erlebnisse bieten können. 

Die Einführung von Open-Source- oder cloudnativen Komponenten und Frameworks verschlechtert jedoch die Transparenz in wichtigen Bereichen der Anwendungssicherheit. Die durchschnittliche Code-Base einer Anwendung besteht beispielsweise zu 70 % aus Open-Source-Code, und in fast 90 % der Fälle war eine Komponente der Software seit über Jahren veraltet oder wurde in den letzten zwei Jahren nicht weiterentwickelt. Dies kann wiederum zur Folge haben, dass potenzielle Bedrohungen nicht erkannt werden.

Nutzen Sie Tools, die sowohl Ihre Systeme absichern als auch Ihren Sec-, DevOps- und Dev-Teams Einblicke in Bedrohungen und Schwachstellen bieten. Verbesserte Transparenz bedeutet, dass Ihre Teams Sicherheitstelemetrie erhalten, um in den DevOps- und Sec-Tools, die sie bereits verwenden (wie etwa Jira, PagerDuty, Slack und Splunk), auf diese Daten zugreifen zu können und nicht gezwungen zu sein, sich bei einer weiteren Managementkonsole anzumelden.

Konsolidierung sorgt für angemessene Sicherheitsumgebungen und schnelle Lösungen

Bestimmte Sicherheitstools wie statische Anwendungssicherheitstests (SAST) oder dynamische Anwendungssicherheitstests (DAST) testen eine Momentaufnahme der Code-Base in Entwicklungsumgebungen. Die Code-Base kann sich bis zur Freigabe des Codes in der Produktivumgebung ändern, was zu False Positives führt, wenn WAF-Regeln für eine ältere Momentaufnahme der Code-Base geschrieben wurden. Dies stellt angesichts der schnellen DevOps-Zyklen ein großes Problem dar. 

In der oben erwähnten ESG-Studie gaben die Umfrageteilnehmer an, von ihren Web-App- und API-Sicherheitstools durchschnittlich 53 Warnmeldungen pro Tag zu erhalten, wovon sich 45 % letztendlich als False Positives entpuppten. Die Krux an der ganzen Geschichte ist also, dass 75 % der Unternehmen genauso viel oder mehr Zeit mit Falschmeldungen verbringen wie mit tatsächlichen Angriffen. 

Wenn Sie mit all diesen Fehlalarmen überschwemmt werden, ist die Versuchung groß, die meisten davon zu ignorieren und ihnen nicht nachzugehen, was wiederum zu Reibungen zwischen Dev und Sec führen kann. Um diese Reibungen zu verringern und eine weitere Anhäufung von Sicherheitslücken zu vermeiden, ist es wichtig, dass Ihre Entwickler Ihren Sicherheitstools vertrauen und die Tools, mit denen sie arbeiten, in die DevOps-Pipeline integrieren.

Entwicklerteams entscheiden sich oft für ihren eigenen Anwendungsstack. Dies führt leider dazu, dass eine Vielzahl von Dev- und Ops-Umgebungen im Einsatz sind, die oft bei mehreren Cloud-Anbietern gehostet werden. Es gilt also sicherzustellen, dass die Sicherheitstools sowohl richtig funktionieren, um in jeder Umgebung, in der Ihre Apps laufen, die nötige Transparenz zu bieten, als auch mit der von Ihren Entwicklern gewählten Pipeline kompatibel sind.

In Unternehmen, die sich auf edgebasierte DevOps-Services konzentrieren, bietet die Implementierung von Security-as-Code den Entwicklern die Möglichkeit, Sicherheit in jedem Schritt der DevOps-Pipeline zu implementieren. 

Achten Sie auf Edge-Services mit umfangreichen APIs und Unterstützung einer Vielzahl von Programmiersprachen sowie auf eine solide Integration in die aktuelle DevOps-Pipeline und Toolchains. So können Entwickler nicht nur die richtigen Sicherheitsumgebungen für die verschiedenen Anwendungsziele wie Entwicklung, Staging oder Produktion einrichten, sondern auch schnell Korrekturen und Patches für die Anwendungen in der Produktivumgebung bereitstellen, ohne sich um zeitraubende False Positives kümmern zu müssen. 

DevOps-native Sicherheitstools ermöglichen Automatisierung

Erkennung und Prüfung sind nicht die einzigen Sicherheitsprozesse, die durch Automatisierung gesteuert werden sollten. Automatisierung kann genauso gut auch von der Bereitstellung bis hin zur Angriffsabwehr eingesetzt werden. 

Bei Datenexfiltration macht eine Minute im Vergleich zu 10 bis 20 Minuten einen gewaltigen Unterschied. Durch Automatisierung können Sie mit Maschinengeschwindigkeit reagieren. Auch Angriffe sind heute oft automatisiert, sodass Sie Ihre Erfolgschancen bei der Angriffsabwehr durch Automatisierung steigern können. 

DevOps-native Sicherheitstools wie Next-Gen WAFs oder Testautomatisierung, die sich sowohl in die Entwicklungsinfrastruktur als auch in cloudnative Komponenten wie Kubernetes und Envoy integrieren lassen, ohne dass die Code-Base oder die Instrumentierung für jede Bereitstellung geändert werden muss, tragen dazu bei, diesen Automatisierungsgrad zu erreichen. Nach der Bereitstellung können Sie die Überwachung des Traffics und der Anwendungsperformance sowie die Erkennung und Reaktion auf Angriffe und Anomalien automatisieren. 

Integrierte Lösungen ermöglichen es Entwicklern, sich ohne Performanceverluste auf ihre Arbeit zu konzentrieren 

Während mehrere kleinere Dev-Teams die Verantwortung für ihren eigenen Code, dessen Bereitstellung und die entsprechenden Umgebungen übernehmen, stehen große Unternehmen oft vor dem Problem, dass jedes Team seine eigenen Toolsets hat, verschiedene Softwarekomponenten nutzt und unterschiedliche Prozesse einführt.

Die erhöhte Komplexität der Verwaltung verschiedener Dev-Umgebungen erschwert die Absicherung dieser Assets und der daraus resultierenden Software zusätzlich. Die Vereinfachung der Dev-Umgebung und die Konsolidierung bewährter DevOps-Prozesse in gemeinsamen Services kann Redundanzen verringern, die Komplexität minimieren und es ermöglichen, dass Sicherheitstests und Konfigurationsänderungen das Anwendungsportfolio eines Unternehmens besser abdecken.

Ihre Entwickler brauchen eine Plattform, in die Zuverlässigkeit, Performance und Sicherheit bereits integriert sind, damit sie sich ganz auf die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren können. Developer, die sich ständig um die Wartung ihrer Infrastruktur kümmern müssen, vernachlässigen oft die Sicherheit, um ihre Arbeit schneller zu erledigen.

Flexibilität sollte selbstverständlich gefördert werden. Wird eine gemeinsame Infrastruktur zur Bewältigung schwieriger Aufgaben wie Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Verwaltung von Zugriffsrechten genutzt, brauchen sich Entwickler nicht mehr um das Thema Security sorgen. Denn diese ist nun bereits in die Umgebung integriert.

Fazit: Integrieren Sie sichere DevOps-Praktiken in Ihre Strategie zur digitalen Transformation

Ops-, Dev- und Sec-Teams haben alle ihre eigenen Probleme, Anreize und Prioritäten. Um aber ein effizientes DevOps-Umfeld zu schaffen, müssen diese Gruppen ihre kulturellen Unterschiede überwinden und daran arbeiten, Security auf eine Weise in DevOps zu integrieren, die für das Unternehmen förderlich ist.

In der Vergangenheit haben Sec-Teams bestimmte Sicherheitsrichtlinien festgelegt, ohne dass Dev-Teams einen wesentlichen Beitrag dazu leisten konnten. Gleichzeitig sind die Anreize für Entwickler oft darauf ausgelegt, schnell funktionstüchtigen Code zu programmieren, und nicht darauf, dabei auch gewisse Sicherheitsmeilensteine zu berücksichtigen. Um aber eine Kultur zu etablieren, die realisierbare Sicherheitsstandards begünstigt, um sich weiterhin auf die Bereitstellung besserer Produkte und Erlebnisse für Ihre Kunden zu konzentrieren, müssen beide Bereiche auf einen Nenner kommen. Und Secure DevOps ist ein guter Ausgangspunkt.

Laden Sie die vollständige ESG-Studie herunter, um mehr über moderne Sicherheitstrends und die Herausforderungen zu erfahren, denen sich Unternehmen von heute stellen müssen.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren