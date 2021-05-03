Sieben Bereitstellungsmöglichkeiten für die Fastly Next-Gen WAF in Kubernetes Brendon Macaraeg DevOps-Teams nutzen neue Tools und Frameworks wie Anwendungscontainer und Kubernetes – ein System zur Container-Orchestrierung –, um Apps effizienter und schneller zu erstellen und zu veröffentlichen. 18. Oktober 2022

Schlafen Sie nicht bei der Sicherheit: DevOps-Praktiken sind bereits für die Bedrohungsabwehr gerüstet Brendon Macaraeg Unternehmen, die DevOps-Praktiken implementieren, vernachlässigen oft die Sicherheit zugunsten der Geschwindigkeit und setzen sich damit potenziellen Bedrohungen aus. Dabei sind viele DevOps-Praktiken aber bereits auf Security ausgelegt. 04. Oktober 2021

Vier Tipps, wie Sie die Sicherheit in Ihre DevOps-Verfahren integrieren Brendon Macaraeg Bei der Integration von Sicherheit und DevOps steht Ihr Unternehmen möglicherweise vor betrieblichen und kulturellen Herausforderungen. Mit diesen Tipps schaffen Sie den nahtlosen Übergang zu Secure DevOps. 13. September 2021

Herkömmliche WAF vs. Next-Gen WAF: Auf die Unterschiede kommt es an Brendon Macaraeg Viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf herkömmliche, regelbasierte Web Application Firewalls, die die Skalierung erschweren und in manchen Fällen durch False Positives mehr Probleme verursachen, als sie lösen. Ein Next-Gen-Ansatz muss her. In diesem Blogpost vergleichen wir herkömmliche mit Next-Gen WAFs, um herauszufinden, was sie im Wesentlichen voneinander unterscheidet. 07. September 2021

Jetzt neu: Web-App- und API-Schutz-Packages Brendon Macaraeg Heute haben wir Fastly Secure Packages auf den Markt gebracht – eine einheitliche Sicherheitslösung für Web-Anwendungen und APIs, die jedem Unternehmen den richtigen Schutz bietet und sich an verschiedene Budgets anpassen lässt. 27. Juli 2021

Eine neue Studie signalisiert einen Wendepunkt bei Webanwendungen und API-Sicherheit Brendon Macaraeg Unsere heute gemeinsam mit ESG Research veröffentlichte Studie liefert faszinierende Einblicke in den aktuellen Stand bei Sicherheitstools für Web-Anwendungen. 12. Juli 2021

Erkennung und Abwehr vier risikoreicher Angriffstypen Brendon Macaraeg Unsere jahrelange Erfahrung im Schutz von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen hat uns gelehrt, dass es vier gängige Arten risikoreicher Angriffe gibt. Hier erfahren Sie, wie diese funktionieren und wie Sie sie abwehren können. 25. Juni 2021

Unterschwellige Signale: Wie sich gute von schlechten Bots unterscheiden lassen Brendon Macaraeg Während einige Bots harmlose Suchmaschinen-Crawler sind oder die Funktionalität von Websites überwachen, sind andere mit bösen Absichten wie Account-Übernahme oder Kompromittierung von APIs unterwegs. In diesem Post wollen wir klären, wie man sie besser voneinander unterscheidet, damit gute Bots durchgelassen und schlechte Bots blockiert werden können. 16. Juni 2021

Antworten auf die wichtigsten Kubernetes Sicherheitsfragen Brendon Macaraeg Jetzt, wo Kubernetes bei der Container-Orchestrierung eine immer wichtigere Rolle spielt, ergeben sich naturgemäß auch Sicherheitsfragen. Hier unsere Antworten auf einige der meistgestellten Kubernetes Fragen. 24. Mai 2021

Mehr ist weniger: Stolpern Sie bei Ihren Sicherheitstools nicht in die technische Schuldenfalle Brendon Macaraeg Neuen Bedrohungen immer neue Sicherheitstools entgegenzusetzen, führt zu uneinheitlichem Schutz und immer höheren technischen Schulden. Unternehmen benötigen einen einheitlichen Schutz für Anwendungen und APIs – egal, wo diese bereitgestellt werden. 05. Mai 2021