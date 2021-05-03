Brendon Macaraeg
Senior Director of Product Marketing, Fastly
Brendon Macaraeg ist Senior Director of Product Marketing bei Fastly. Bevor er zu Fastly kam, leitete er das Produktmarketing-Team bei Signal Sciences und davor konzentrierte er sich auf die Steigerung der Markenbekanntheit und die Vermarktung der Sicherheitsprodukte von CrowdStrike und Symantec. In seiner Freizeit verbringt Brendon viel Zeit in der Natur mit seiner Frau und seinen Kindern.
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Sieben Bereitstellungsmöglichkeiten für die Fastly Next-Gen WAF in Kubernetes
DevOps-Teams nutzen neue Tools und Frameworks wie Anwendungscontainer und Kubernetes – ein System zur Container-Orchestrierung –, um Apps effizienter und schneller zu erstellen und zu veröffentlichen.
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Schlafen Sie nicht bei der Sicherheit: DevOps-Praktiken sind bereits für die Bedrohungsabwehr gerüstet
Unternehmen, die DevOps-Praktiken implementieren, vernachlässigen oft die Sicherheit zugunsten der Geschwindigkeit und setzen sich damit potenziellen Bedrohungen aus. Dabei sind viele DevOps-Praktiken aber bereits auf Security ausgelegt.
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Vier Tipps, wie Sie die Sicherheit in Ihre DevOps-Verfahren integrieren
Bei der Integration von Sicherheit und DevOps steht Ihr Unternehmen möglicherweise vor betrieblichen und kulturellen Herausforderungen. Mit diesen Tipps schaffen Sie den nahtlosen Übergang zu Secure DevOps.
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Herkömmliche WAF vs. Next-Gen WAF: Auf die Unterschiede kommt es an
Viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf herkömmliche, regelbasierte Web Application Firewalls, die die Skalierung erschweren und in manchen Fällen durch False Positives mehr Probleme verursachen, als sie lösen. Ein Next-Gen-Ansatz muss her. In diesem Blogpost vergleichen wir herkömmliche mit Next-Gen WAFs, um herauszufinden, was sie im Wesentlichen voneinander unterscheidet.
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Jetzt neu: Web-App- und API-Schutz-Packages
Heute haben wir Fastly Secure Packages auf den Markt gebracht – eine einheitliche Sicherheitslösung für Web-Anwendungen und APIs, die jedem Unternehmen den richtigen Schutz bietet und sich an verschiedene Budgets anpassen lässt.
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Eine neue Studie signalisiert einen Wendepunkt bei Webanwendungen und API-Sicherheit
Unsere heute gemeinsam mit ESG Research veröffentlichte Studie liefert faszinierende Einblicke in den aktuellen Stand bei Sicherheitstools für Web-Anwendungen.
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Erkennung und Abwehr vier risikoreicher Angriffstypen
Unsere jahrelange Erfahrung im Schutz von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen hat uns gelehrt, dass es vier gängige Arten risikoreicher Angriffe gibt. Hier erfahren Sie, wie diese funktionieren und wie Sie sie abwehren können.
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Unterschwellige Signale: Wie sich gute von schlechten Bots unterscheiden lassen
Während einige Bots harmlose Suchmaschinen-Crawler sind oder die Funktionalität von Websites überwachen, sind andere mit bösen Absichten wie Account-Übernahme oder Kompromittierung von APIs unterwegs. In diesem Post wollen wir klären, wie man sie besser voneinander unterscheidet, damit gute Bots durchgelassen und schlechte Bots blockiert werden können.
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Antworten auf die wichtigsten Kubernetes Sicherheitsfragen
Jetzt, wo Kubernetes bei der Container-Orchestrierung eine immer wichtigere Rolle spielt, ergeben sich naturgemäß auch Sicherheitsfragen. Hier unsere Antworten auf einige der meistgestellten Kubernetes Fragen.
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Mehr ist weniger: Stolpern Sie bei Ihren Sicherheitstools nicht in die technische Schuldenfalle
Neuen Bedrohungen immer neue Sicherheitstools entgegenzusetzen, führt zu uneinheitlichem Schutz und immer höheren technischen Schulden. Unternehmen benötigen einen einheitlichen Schutz für Anwendungen und APIs – egal, wo diese bereitgestellt werden.
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Die Schwachstelle befand sich in dem Code, der zur Übersetzung von Hostnamen in IP-Adressen verwendet wurde.
Am Dienstag, den 16. Februar, veröffentlichten Forscher Details über eine neue Schwachstelle in der glibc-Bibliothek, einer Standard-C-Bibliothek.