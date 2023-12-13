Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen Ulyssa Mello Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads. 13. Juli 2026

Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge Shaun Flagg Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird. 01. Juli 2026

Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität. 02. Juni 2026

Ihr KI-Programmierassistent bei Fastly ist jetzt noch leistungsfähiger Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Verbessern Sie Ihren KI-Programmierassistenten bei Fastly. Nutzen Sie die Open-Source-Fähigkeiten des Fastly Agent Toolkits für die korrekte Deployment von VCL, CLI und Compute. 26. März 2026

KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen. 28. Januar 2026

3 kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit und wie man sie vermeidet David King, Ashley Hurwitz Vermeiden Sie kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit. Erfahren Sie, wie Sie die WAF-Evaluierung optimieren, die Gesamtbetriebskosten (TCO) schätzen und agile Entwicklungsmethoden für optimale Sicherheit nutzen können. 20. Oktober 2025

Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI) Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln. 16. September 2025

Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen Alina Lehtinen-Vela Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind. 27. August 2025

Intelligentere Sicherheitsbetriebe: Erkennung als Code Simran Khalsa, Gary Harrison, + 1 mehr Modernisieren Sie die Sicherheit mit Erkennung-as-Code. Erfahren Sie, wie Sie die Bedrohungserkennung und -reaktion mithilfe von DevSecOps und Tools wie dem Fastly WAF-Simulator automatisieren. 04. Juni 2025

Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen Kay Sawada, Fastly Enterprise Solution Architects Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen. 23. Mai 2025

Sicherheit ohne Hindernisse: Warum ein WAF-Simulator DevSecOps-Workflows transformiert Daniel Corbett, Liam Mayron, + 1 mehr Erfahren Sie mehr über den Fastly WAF-Simulator und wie er DevSecOps-Workflows transformiert, indem er integrierte, kontinuierliche und automatisierte Sicherheitstests ermöglicht. 05. Mai 2025

Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition Ajay Bharadwaj Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern. 05. Februar 2025

Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen Simon Wistow Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen. 27. Januar 2025

Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da Jesse von Doom Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen. 12. Dezember 2024

Automatisierung von WAF-Tests mit Fastlys WAF Simulator Simran Khalsa, Fastly Security Research Team Für die Wartungsfreundlichkeit einer WAF ist es entscheidend, dass sich das Verhalten von Regeln testen und validieren lässt. Mit unserem WAF Simulator können Sie Regeln in einer sicheren Simulationsumgebung validieren. 26. Juni 2024

Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da! Simon Wistow Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt. 20. Juni 2024

Wie lassen sich Hacks wie xz konkret eindämmen? Anil Dash In Anbetracht des kürzlich bekannt gewordenen xz-Hacks ist es unerlässlich, die Administratoren von Open-Source-Projekten zu unterstützen. Fastly leistet mit seinem Open-Source-Programm Fast Forward genau hier einen Beitrag. 03. April 2024

Testen Sie unseren besten KV Store aller Zeiten als einer der Ersten Dennis Martensson, Bryan Hackett Erleben Sie noch nie dagewesene Geschwindigkeit – mit unserer Datenspeicherlösung, die herkömmliche Key Value Stores links liegen lässt. Entwickeln Sie Großartiges! 26. März 2024

Die Zukunft der Geräteerkennung im Web Andrew Betts Im Zuge der datenschutzkonformen Weiterentwicklung der Geräteerkennung liefern Client Hints und andere Lösungen Entwicklern vielversprechende Möglichkeiten, um ihren Nutzern bessere Erlebnisse zu bieten. 08. Februar 2024