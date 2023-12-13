DevOps
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Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen
Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads.
Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge
Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird.
Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft
Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.
Ihr KI-Programmierassistent bei Fastly ist jetzt noch leistungsfähiger
Verbessern Sie Ihren KI-Programmierassistenten bei Fastly. Nutzen Sie die Open-Source-Fähigkeiten des Fastly Agent Toolkits für die korrekte Deployment von VCL, CLI und Compute.
KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht
Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen.
3 kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit und wie man sie vermeidet
Vermeiden Sie kostspielige Fehler bei der App- und API-Sicherheit. Erfahren Sie, wie Sie die WAF-Evaluierung optimieren, die Gesamtbetriebskosten (TCO) schätzen und agile Entwicklungsmethoden für optimale Sicherheit nutzen können.
Bringen Sie Ihrer robots.txt einen neuen Trick bei (für KI)
Kontrolle, wie KI-Bots wie Google-Extended und Applebot-Extended Ihre Website-Inhalte für das Training verwenden. Aktualisieren Sie Ihre robots.txt-Datei mit einfachen Disallow-Regeln.
Vibe-Änderung? Senior-Entwickler liefern fast 2,5-mal mehr KI-Code als Junior-Kollegen
Die Umfrage von Fastly zeigt, dass erfahrene Entwickler den KI-Tools genug vertrauen, um 2,5-mal mehr KI-Code zu liefern, während jüngere Entwickler bei der traditionellen Programmierung bleiben und vorsichtig sind.
Intelligentere Sicherheitsbetriebe: Erkennung als Code
Modernisieren Sie die Sicherheit mit Erkennung-as-Code. Erfahren Sie, wie Sie die Bedrohungserkennung und -reaktion mithilfe von DevSecOps und Tools wie dem Fastly WAF-Simulator automatisieren.
Einen tatsächlich sicheren MCP-Server mit Fastly Compute aufbauen
Build einen sicheren, skalierbaren MCP-Server mit Fastly Compute. Lernen Sie, Schwachstellen zu adressieren und eine zuverlässige Performance Ihrer LLM-Apps sicherzustellen.
Sicherheit ohne Hindernisse: Warum ein WAF-Simulator DevSecOps-Workflows transformiert
Erfahren Sie mehr über den Fastly WAF-Simulator und wie er DevSecOps-Workflows transformiert, indem er integrierte, kontinuierliche und automatisierte Sicherheitstests ermöglicht.
Cache Me If You Can: HTTP Cache API Edition
Entdecken Sie Fastlys programmierbaren Cache, eine leistungsstarke Funktion unserer Compute-Plattform. Nutzen Sie unsere HTTP-Cache-APIs, um die Anwendungsleistung und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern.
Einführung der Fastly Staging-Umgebung: Sicher testen, einfach bereitstellen
Wir stellen die Staging-Umgebung von Fastly vor, mit der Sie Ihre CDN- und Compute-Konfigurationen mühelos mit nur einem Klick testen können, bevor sie live gehen.
Erstellen, Speichern und Skalieren: Fastly Object Storage ohne Egress-Kosten ist da
Haben Sie genug von hohen Speicherkosten? Fastly Object Storage bietet stets kostenlosen ausgehenden Datentransfer und eine übersichtliche Preisgestaltung, sodass Sie Ihre Innovation umsetzen können, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Automatisierung von WAF-Tests mit Fastlys WAF Simulator
Für die Wartungsfreundlichkeit einer WAF ist es entscheidend, dass sich das Verhalten von Regeln testen und validieren lässt. Mit unserem WAF Simulator können Sie Regeln in einer sicheren Simulationsumgebung validieren.
Fastlys kostenlose Developer Accounts sind da!
Endlich sind sie da, unsere kostenlosen Developer Accounts. Legen Sie sofort los und profitieren Sie von der entwicklerfreundlichsten Edge-Plattform auf dem Markt.
Wie lassen sich Hacks wie xz konkret eindämmen?
In Anbetracht des kürzlich bekannt gewordenen xz-Hacks ist es unerlässlich, die Administratoren von Open-Source-Projekten zu unterstützen. Fastly leistet mit seinem Open-Source-Programm Fast Forward genau hier einen Beitrag.
Testen Sie unseren besten KV Store aller Zeiten als einer der Ersten
Erleben Sie noch nie dagewesene Geschwindigkeit – mit unserer Datenspeicherlösung, die herkömmliche Key Value Stores links liegen lässt. Entwickeln Sie Großartiges!
Die Zukunft der Geräteerkennung im Web
Im Zuge der datenschutzkonformen Weiterentwicklung der Geräteerkennung liefern Client Hints und andere Lösungen Entwicklern vielversprechende Möglichkeiten, um ihren Nutzern bessere Erlebnisse zu bieten.
WAF Simulator: DevSecOps-Workflows im Wandel
Wir geben voller Stolz Fastlys neuen WAF Simulator bekannt, der den Testprozess vereinfacht und zentrale Vorteile bietet.